РФ зіткнулася із проблемами у сфері експорту скрапленого газу через санкції США, - Reuters

За інформацією Reuters, санкції США створюють серйозну перешкоду планам Росії щодо збільшення експорту скрапленого природного газу, щоб компенсувати скорочення експорту трубопровідного газу в Європу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Будучи четвертим у світі виробником СПГ після США, Катару та Австралії, Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку з нинішніх 8%, потроївши обсяг виробництва до більш ніж 100 мільйонів метричних тонн до 2035 року.

"Вплив обмежень щодо СПГ виявляється серйознішим через відносно невелику кількість танкерів, здатних перевозити газ, і відсутності в Росії доступу до технологій і фінансів", - йдеться в матеріалі Reuters.

Зусилля РФ з перенаправлення продажів газу до Китаю, другого за величиною споживача енергії у світі після США, досі мали обмежений успіх. Тривалі переговори про збільшення поточних продажів газу в країну більш ніж удвічі пропонованим трубопроводом "Сила Сибіру-2" ще не завершилися укладенням надійного контракту.

Reuters пише, що проект "Арктик СПГ 2", який контролюється найбільшим російським виробником СПГ "Новатек", стикається із затримкою. Комерційні поставки СПГ за проєктом очікуються не раніше другого кварталу 2024 року або пізніше, тоді як "Новатек" заявляв, що вони почнуть поставки в першому кварталі.

Потужність "Арктик СПГ-2" з трьома лініями складе 19,8 млн тонн на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік. Санкції США вже призвели до того, що "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини щодо поставок за проектом.

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У "Новатеку" заявили, що для проєкту "Арктик СПГ-2" на російській корабельні "Зірка" буде побудовано 15 танкерів льодового класу Arc7, здатних пробивати лід завтовшки 2 метри. Ще шість танкерів Arc7 мала бути побудована компанією Hanwha Ocean, що раніше називалася Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, зокрема три замовлені японською Mitsui OSK Lines і три - провідною російською танкерною групою "Совкомфлот".

Але три танкери, замовлені "Совкомфлотом", були скасовані через санкції проти Росії. Про це заявила Hanwha в нормативних документах.

Нагадуємо, 2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

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