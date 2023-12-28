РФ зіткнулася із проблемами у сфері експорту скрапленого газу через санкції США, - Reuters
За інформацією Reuters, санкції США створюють серйозну перешкоду планам Росії щодо збільшення експорту скрапленого природного газу, щоб компенсувати скорочення експорту трубопровідного газу в Європу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Будучи четвертим у світі виробником СПГ після США, Катару та Австралії, Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку з нинішніх 8%, потроївши обсяг виробництва до більш ніж 100 мільйонів метричних тонн до 2035 року.
"Вплив обмежень щодо СПГ виявляється серйознішим через відносно невелику кількість танкерів, здатних перевозити газ, і відсутності в Росії доступу до технологій і фінансів", - йдеться в матеріалі Reuters.
Зусилля РФ з перенаправлення продажів газу до Китаю, другого за величиною споживача енергії у світі після США, досі мали обмежений успіх. Тривалі переговори про збільшення поточних продажів газу в країну більш ніж удвічі пропонованим трубопроводом "Сила Сибіру-2" ще не завершилися укладенням надійного контракту.
Reuters пише, що проект "Арктик СПГ 2", який контролюється найбільшим російським виробником СПГ "Новатек", стикається із затримкою. Комерційні поставки СПГ за проєктом очікуються не раніше другого кварталу 2024 року або пізніше, тоді як "Новатек" заявляв, що вони почнуть поставки в першому кварталі.
Потужність "Арктик СПГ-2" з трьома лініями складе 19,8 млн тонн на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік. Санкції США вже призвели до того, що "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини щодо поставок за проектом.
У "Новатеку" заявили, що для проєкту "Арктик СПГ-2" на російській корабельні "Зірка" буде побудовано 15 танкерів льодового класу Arc7, здатних пробивати лід завтовшки 2 метри. Ще шість танкерів Arc7 мала бути побудована компанією Hanwha Ocean, що раніше називалася Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, зокрема три замовлені японською Mitsui OSK Lines і три - провідною російською танкерною групою "Совкомфлот".
Але три танкери, замовлені "Совкомфлотом", були скасовані через санкції проти Росії. Про це заявила Hanwha в нормативних документах.
Нагадуємо, 2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.
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Але ж ні - засеремо все, куди дотягнемось - основна доктрина кремля.
В тому лайні, яким хочуть "засрати" світ, вони й захлинуться... ІМХО
Одна з найважливіших причин, чому Пекін не дав остаточного добро на гігантський проект газопроводу «Сила Сибіру-2» минулого року, полягає в тому, що він має серйозні сумніви щодо того, чи ************ Китаю такі великі обсяги природного газу в майбутньому.
Китай зараз найбільше у світі інвестує в розвиток відновлюваних джерел енергії - і, як наслідок, стрімко скорочує свою потребу в імпорті енергоносіїв.
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І тому що мізки мають і диверсифікують постачання, щоб не бути залежними. Кацапляндія вже показала це на своєму прикладі з Європою як це буває
Нестабильность выработки электричества с помощью ветра и солнца - главная проблема возобновляемой энергетики. Германия все успешнее ее решает. Растущую роль играет фотовольтаика.
Более половины потребляемой в Германии электроэнергии стабильно обеспечивают в этом году долго считавшиеся нестабильными возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По итогам первых трех кварталов 2023 года, доля "зеленого" электричества составила в среднем 52%, что на 5 процентных пунктов выше, чем за первые девять месяцев прошлого года.
Германия все успешнее преодолевает ключевую проблему возобновляемой энергетики: непостоянство производства, зависящего от наличия ветра и солнца. В последние годы доля ВИЭ периодически превышала в отдельные месяцы и кварталы 50%, но в нынешнем году, и это его принципиальная особенность, появился реальный шанс, что она окончательно закрепится выше данной отметки. Это объясняется как общим увеличением "зеленых" генерирующих мощностей в разных частях страны, так и быстро ролью солнечной энергетики (фотовольтаики).
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"B периоды, когда солнце не светит и ветер не дует, возобновляемой энергетике нужен надежный партнер в лице газовых электростанций, способных работать и на водороде".
Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике. Но таких гибких генерирующих мощностей должно быть в достаточном количестве, поэтому глава BDEW от имени своей отрасли призвала правительство ФРГ создать благоприятные инвестиционные условия и стимулы для их строительства.
Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике."
Китайцям за фактом вона не потрібна, тільки як резервне джерело
До кінця 2027 року, за оцінками EIA, експортні потужності СПГ зростуть на 1,1 Bcf/d у Мексиці, 2,1 Bcf/d у Канаді та 9,7 Bcf/d у Сполучених Штатах із загалом 10 нових проєктів у трьох країнах.