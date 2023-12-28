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Новини Газова війна Санкції проти Росії
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РФ зіткнулася із проблемами у сфері експорту скрапленого газу через санкції США, - Reuters

спг,росія

За інформацією Reuters, санкції США створюють серйозну перешкоду планам Росії щодо збільшення експорту скрапленого природного газу, щоб компенсувати скорочення експорту трубопровідного газу в Європу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Будучи четвертим у світі виробником СПГ після США, Катару та Австралії, Росія прагне збільшити свою частку на світовому ринку з нинішніх 8%, потроївши обсяг виробництва до більш ніж 100 мільйонів метричних тонн до 2035 року.

"Вплив обмежень щодо СПГ виявляється серйознішим через відносно невелику кількість танкерів, здатних перевозити газ, і відсутності в Росії доступу до технологій і фінансів", - йдеться в матеріалі Reuters.

Зусилля РФ з перенаправлення продажів газу до Китаю, другого за величиною споживача енергії у світі після США, досі мали обмежений успіх. Тривалі переговори про збільшення поточних продажів газу в країну більш ніж удвічі пропонованим трубопроводом "Сила Сибіру-2" ще не завершилися укладенням надійного контракту.

Reuters пише, що проект "Арктик СПГ 2", який контролюється найбільшим російським виробником СПГ "Новатек", стикається із затримкою. Комерційні поставки СПГ за проєктом очікуються не раніше другого кварталу 2024 року або пізніше, тоді як "Новатек" заявляв, що вони почнуть поставки в першому кварталі.

Потужність "Арктик СПГ-2" з трьома лініями складе 19,8 млн тонн на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік. Санкції США вже призвели до того, що "Новатек" оголосив про форс-мажорні обставини щодо поставок за проектом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У ЄС досягли попередньої згоди щодо заборони російського скрапленого газу

У "Новатеку" заявили, що для проєкту "Арктик СПГ-2" на російській корабельні "Зірка" буде побудовано 15 танкерів льодового класу Arc7, здатних пробивати лід завтовшки 2 метри. Ще шість танкерів Arc7 мала бути побудована компанією Hanwha Ocean, що раніше називалася Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, зокрема три замовлені японською Mitsui OSK Lines і три - провідною російською танкерною групою "Совкомфлот".

Але три танкери, замовлені "Совкомфлотом", були скасовані через санкції проти Росії. Про це заявила Hanwha в нормативних документах.

Нагадуємо, 2 листопада проект "Arctic LNG 2" потрапив до санкційного списку США щодо виробництва та експортних можливостей Росії в галузі енергетики.

Також читайте: Через санкції іноземні акціонери призупинили участь у найбільшому газовому проєкті РФ - "Арктик СПГ-2"

Автор: 

росія (65098) санкції (11816) США (22737) скраплений газ (1177)


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Топ коментарі
+4
Санкції в тому, що зараз кацапи отримують більшу частину прибутку в юанях і рупіях. А щоб їх перевести в готівку, то втрачається мало не третина суми через ліві комбінації. Менше кацапТБ дивіться
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29.12.2023 00:04
+3
Там нещодавно Південна Корея сказала гудбай кацапським танкерам. А без її технологій кацапи можуть газ тільки у себе в задниці переносити
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28.12.2023 23:58
+3
Одна з найважливіших причин, чому Пекін не дав остаточного добро на гігантський проект газопроводу «Сила Сибіру-2» минулого року, полягає в тому, що він має серйозні сумніви щодо того, чи ************ Китаю такі великі обсяги природного газу в майбутньому.
==========
І тому що мізки мають і диверсифікують постачання, щоб не бути залежними. Кацапляндія вже показала це на своєму прикладі з Європою як це буває
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29.12.2023 00:01
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Які проблми? Газифікуйте Сибір, села, містечка і скраплювати газ на продаж у московитів не буде проблемою ще років 100,..
Але ж ні - засеремо все, куди дотягнемось - основна доктрина кремля.
В тому лайні, яким хочуть "засрати" світ, вони й захлинуться... ІМХО
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28.12.2023 23:51 Відповісти
А навіщо їм Сибір газифікувать? Якщо вони вже готуються його залишать Китаю? Їм вигідніше викачать з Сибіру максимум ресурсів і покинуть спустошеним Тому китайці і не спішать розвертать закупки газу через "Силу Сибіру" - дешевше забрать буде ("Газпром" швидше збанкрутує) і запасів газу більше збережеться
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29.12.2023 06:25 Відповісти
Один мільярд доларів щодня засРашка отримує за газ та нафту . Не кажучи про рідкоземельн. Так де ті санкції??
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28.12.2023 23:56 Відповісти
Санкції в тому, що зараз кацапи отримують більшу частину прибутку в юанях і рупіях. А щоб їх перевести в готівку, то втрачається мало не третина суми через ліві комбінації. Менше кацапТБ дивіться
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29.12.2023 00:04 Відповісти
Тобі розказати де санкції? Коли зарплату на хвермі уріжуть, тоді і взнаєш .
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29.12.2023 00:38 Відповісти
«Газпрому» потрібен новий ринок для газовидобувних компаній Західного Сибіру, які вже понад півстоліття експортують блакитне паливо до Європи, але у 2022 році за вказівкою кремля, який намагався використати газ як зброю, фактично втратили великий ринок ЄС.

Одна з найважливіших причин, чому Пекін не дав остаточного добро на гігантський проект газопроводу «Сила Сибіру-2» минулого року, полягає в тому, що він має серйозні сумніви щодо того, чи ************ Китаю такі великі обсяги природного газу в майбутньому.

Китай зараз найбільше у світі інвестує в розвиток відновлюваних джерел енергії - і, як наслідок, стрімко скорочує свою потребу в імпорті енергоносіїв.
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28.12.2023 23:57 Відповісти
Одна з найважливіших причин, чому Пекін не дав остаточного добро на гігантський проект газопроводу «Сила Сибіру-2» минулого року, полягає в тому, що він має серйозні сумніви щодо того, чи ************ Китаю такі великі обсяги природного газу в майбутньому.
==========
І тому що мізки мають і диверсифікують постачання, щоб не бути залежними. Кацапляндія вже показала це на своєму прикладі з Європою як це буває
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29.12.2023 00:01 Відповісти
"Китай зараз найбільше у світі інвестує в розвиток відновлюваних джерел енергії" - шо будуть робити як в Європі ? Коли сонце і вітер є - маємо відновлювальну енергію, коли немає сонця і вітру - включаємо газові турбіни на метані . А про розробку акумулюючих станцій чогось не чутно .
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29.12.2023 05:27 Відповісти
DW

Нестабильность выработки электричества с помощью ветра и солнца - главная проблема возобновляемой энергетики. Германия все успешнее ее решает. Растущую роль играет фотовольтаика.
Более половины потребляемой в Германии электроэнергии стабильно обеспечивают в этом году долго считавшиеся нестабильными возобновляемые источники энергии (ВИЭ). По итогам первых трех кварталов 2023 года, доля "зеленого" электричества составила в среднем 52%, что на 5 процентных пунктов выше, чем за первые девять месяцев прошлого года.
Германия все успешнее преодолевает ключевую проблему возобновляемой энергетики: непостоянство производства, зависящего от наличия ветра и солнца. В последние годы доля ВИЭ периодически превышала в отдельные месяцы и кварталы 50%, но в нынешнем году, и это его принципиальная особенность, появился реальный шанс, что она окончательно закрепится выше данной отметки. Это объясняется как общим увеличением "зеленых" генерирующих мощностей в разных частях страны, так и быстро ролью солнечной энергетики (фотовольтаики).

https://vk.com/share.php?url=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-VK-sharing&title=%D0%92%D0%98%D0%AD%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%2050%25%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A0%D0%93&comment={2} https://connect.ok.ru/offer?url=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-Odnoklassniki-sharing https://telegram.me/share/url?url=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-Telegram-sharing&text=%D0%92%D0%98%D0%AD%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%2050%25%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A0%D0%93 https://moikrug.ru/share?url=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-%D0%9C%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-sharing.Tx7JHemU7Vo.moikrug&title=%D0%92%D0%98%D0%AD%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%2050%25%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A0%D0%93 whatsapp://send?text=%D0%92%D0%98%D0%AD%20%D1%83%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%82%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B5%2050%25%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%A4%D0%A0%D0%93%20-%20https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-Whatsapp-sharing fb-messenger://share/?link=https://p.dw.com/p/4X6uo%3Fmaca%3Dru-Facebook%20messenger-sharing
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29.12.2023 07:29 Відповісти
Тем не менее ветер был и останется в Германии главным возобновляемым источником энергии (его доля в производстве электричества в два с лишним раза выше, чем у солнца), не в последнюю очередь потому, что он дует, теоретически, круглосуточно и круглогодично, тогда как солнце светит в лучшем случае половину суток и в основном в весенне-летний период. Однако установка ветрогенераторов требует значительно большего числа разрешений на строительство и с технической точки зрения намного сложнее, чем установка солнечных батарей. Так что увеличение генерирующих мощностей ветроэнергетики будет происходить скорее рывками, особенно при вводе в строй больших морских ветропарков.
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29.12.2023 07:31 Відповісти
На севере Германии в земле Шлезвиг-Гольштейн началось строительство электросети в рамках масштабного энергетического проекта SuedLink, сообщает агентство AFP. Согласно плану, линия Suedlink будет транспортировать электроэнергию с ветряных электростанций на побережье Северного моря в Шлезвиг-Гольштейне на расстояние 700 километров через Нижнюю Саксонию, Гессен и Тюрингию в Баварию и Баден-Вюртемберг.
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29.12.2023 07:36 Відповісти
Ну і - де в ваших двох коментах згадуються акумулюючі станції ( літієві акумулятори і подібне це не вирішення проблеми - банально літію не вистачить для виробництва батарей необхідної ємності, крім того літій незамінний елемент для дейтрій - тритієвого термоядерного синтезу - без літію не буде тритію ).
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29.12.2023 07:36 Відповісти
В 2030 году, согласно стратегическим планам правительства ФРГ, 80% электричества в стране должны производиться с помощью возобновляемых источников. Если по итогам всего 2023 года доля ВИЭ закрепится на уже достигнутых 52% и прирост составит, таким образом, 5 процентных пунктов за год, то такая цель уже не будет выглядеть нереалистичной, хотя и останется весьма амбициозной. Правда, пока суммарная установленная мощность всех солнечных батарей в Германии, по данным немецких СМИ, достигла лишь 75 ГВт. Впрочем, это уже сопоставимо с 60-70 атомными электростанциями, ведь мощность одного энергоблока новой АЭС составляет сегодня, как правило, от 1 до 1,4 ГВт.

"B периоды, когда солнце не светит и ветер не дует, возобновляемой энергетике нужен надежный партнер в лице газовых электростанций, способных работать и на водороде".

Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике. Но таких гибких генерирующих мощностей должно быть в достаточном количестве, поэтому глава BDEW от имени своей отрасли призвала правительство ФРГ создать благоприятные инвестиционные условия и стимулы для их строительства.
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29.12.2023 07:42 Відповісти
Ти йому про кругле він тобі про тепле - ось так виглядає наше спілкування.
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29.12.2023 07:52 Відповісти
Для німців -акумулюючі станції це не вирішення проблеми
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29.12.2023 07:57 Відповісти
Звісно - німці такі вумні шо придумають як зробити так, шоб вітер постійно дув а Сонце не заходило ніколи. ГАЄС придумали для зберігання енергії тоді коли про відновлювальну енергетику ніхто серйозно не сприймав ( і це при тому шо ГАЄС мав акумулювати енергію від станцій які не залежать від примх природи ) - а ось відновлювальній енергетиці яка залежить від природніх примх акумулюючі станції не потрібні. Ну шо тутка надрукуєш - а ніц тутка не надрукуєш .
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29.12.2023 08:04 Відповісти
"B периоды, когда солнце не светит и ветер не дует, возобновляемой энергетике нужен надежный партнер в лице газовых электростанций, способных работать и на водороде".

Таким образом, Федеральное объединение предприятий энерго- и водоснабжения Германии отводит газовым электростанциям, которые в перспективе должны стать водородными, всего лишь вспомогательную, подстраховывающую роль в немецкой электроэнергетике."
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29.12.2023 08:16 Відповісти
Ти йому про кругле він тобі про тепле - ось так виглядає наше спілкування. Шо знову - так це ж було вже ( цитата другого нашого президента ). Водневих родовищ не знайшли ще - відповідно його тре виробляти за допомогою електролізу ( мож і з метану виробляти - але це вже не відновлювальна енергетика , а гібрид якийсь ). Крім того існує така річ як ККД - а ККД електролізу водню з наступним його спалюванням буде нижчим , ККД буде нижчим ніж заряджання і розряджання акумуляторів ( крім того зберігання водню ше той головний біль ). Так існують паливні елементи які мають високий ККД - але в них використовується платина , а платини в світі не так вже і багато ( і знов прийдеться німцям бігти до кацапів - за платиною ).
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29.12.2023 08:28 Відповісти
Там нещодавно Південна Корея сказала гудбай кацапським танкерам. А без її технологій кацапи можуть газ тільки у себе в задниці переносити
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28.12.2023 23:58 Відповісти
Будуть продавати газ китайцям по газопроводу «Сила Сибіру-2» по собівартості.
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29.12.2023 00:06 Відповісти
Там Китай поставив умови, що кацапи самі мають тягнути трубу, інфраструктуру, ціна з дисконтом і навіть на цьому взяли паузу

Китайцям за фактом вона не потрібна, тільки як резервне джерело
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29.12.2023 00:23 Відповісти
Треба вкласти 100 ярдів і 15 років. І тоді будуть поставляти заявлені обсяги.якщо буде що поставляти .
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29.12.2023 00:39 Відповісти
Ну через 15 років весь світ буде купляти метан у Маска і його компанії - насправді мулька про колонізацію Марса була закинута для замилювання очей і приховання справжнього задуму Маска. Маск збирається насправді побудувати флот міжпланетних метановозів , які будуть доставляти метан з Титану .
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29.12.2023 05:36 Відповісти
Та ні фігка у того Маска не вигорить. Через десять років людство переселиться на Місяць( роскосмос вже риє під шаром місячного грунту ******* міста), якщо звісно до цього часу, Земля не налетить на свою небесну вісь!
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29.12.2023 12:08 Відповісти
Ну якшо кацапокосмос взявся за справу то тоді дійсно Маску ніц не світить . Крім того газпрьом збирався будувати газогін до Титану - десь шось колись подібне чи то чув чи то читав . Такшо Маск точно програє ці перегони.
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29.12.2023 13:03 Відповісти
До великої лампочки такі санкції.
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29.12.2023 04:08 Відповісти
Скорей всего как минеральная вода ни пользы ни вреда последние два года это доказали.
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29.12.2023 04:44 Відповісти
Трампа отстранили от участия в президентских выборах в штате Мэн в 2024 году
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29.12.2023 05:24 Відповісти
Коли нафтопровід Дружба перекриють? Ви тільки уявіть рівень циннізму. Два вороги України, рашка і венгрія перекачують нафту через територію України.
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29.12.2023 07:09 Відповісти
Потужності з експорту СПГ з Північної Америки, ймовірно, збільшаться більш ніж удвічі до 2027 року. Управління енергетичної інформації США (EIA) очікує, що експортні потужності Північної Америки з експорту зрідженого природного газу (СПГ) збільшаться до 24,3 мільярда кубічних футів на день (Bcf/d) з 11,4 Bcf/день сьогодні, оскільки Мексика та Канада вводять в експлуатацію свої перші термінали для експорту СПГ, а Сполучені Штати збільшують свої існуючі потужності з виробництва СПГ.

До кінця 2027 року, за оцінками EIA, експортні потужності СПГ зростуть на 1,1 Bcf/d у Мексиці, 2,1 Bcf/d у Канаді та 9,7 Bcf/d у Сполучених Штатах із загалом 10 нових проєктів у трьох країнах.
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29.12.2023 08:27 Відповісти
 
 