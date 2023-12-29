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Окупанти обстріляли Харків ракетами Х-22 та С-300, пролунало не менше 6 вибухів

с-300

Зранку 29 грудня у Харкові було чути потужні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.

"В Харкові лунають вибухи. Перебувайте в укриттях. Про влучання ворожих снарядів повідомляйте на лінію 102", - йдеться в повідомленні.

Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунало щонайменше 6 вибухів. 

"Харків під масованим ракетним обстрілом", - зазначив він.

Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель") наголосив, що російські агресори завдали по Харкову ударів ракетами Х-22, а також обстріляли місто із ЗРК С-300.

"Ворог вкотре завдає ударів з району Бєлгорода, раніше із ЗРК С-300 та ракетами Х-22", - йдеться в дописі.

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Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом наголосив, що у Харкові пролунало щонайменше 10 вибухів:

"Окупанти завдали близько 10 ударів по місту Харків", - зазначив він.

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обстріл (28392) ракети (4021) Харків (5581) Повітряні сили (2625)


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