Окупанти обстріляли Харків ракетами Х-22 та С-300, пролунало не менше 6 вибухів
Зранку 29 грудня у Харкові було чути потужні вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на поліцію Харківської області.
"В Харкові лунають вибухи. Перебувайте в укриттях. Про влучання ворожих снарядів повідомляйте на лінію 102", - йдеться в повідомленні.
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що у місті пролунало щонайменше 6 вибухів.
"Харків під масованим ракетним обстрілом", - зазначив він.
Начальник Харківського військового гарнізону Сергій Мельник ("Марсель") наголосив, що російські агресори завдали по Харкову ударів ракетами Х-22, а також обстріляли місто із ЗРК С-300.
"Ворог вкотре завдає ударів з району Бєлгорода, раніше із ЗРК С-300 та ракетами Х-22", - йдеться в дописі.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов згодом наголосив, що у Харкові пролунало щонайменше 10 вибухів:
"Окупанти завдали близько 10 ударів по місту Харків", - зазначив він.
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