Фокус підтримки МВФ зосереджений на забезпеченні роботи держави, а не на військовій сфері, - Кеммер

Директор Європейського департаменту МВФ Альфред Кеммер сподівається, що Україна генеруватиме внутрішні надходження, навіть за умови збільшення бюджетних витрат через війну.

Про це пише "Голос Америки", інформує Цензор.НЕТ.

Так Кеммер відповів на питання щодо того, чи готові міжнародні донори збільшити свою допомогу Україні, якщо бюджетні видатки зростуть через війну та мобілізацію.

Він наголосив, що підтримка фонду зосереджена на підтримці роботи держави та її соціальних зобов'язань, а не на військовій сфері.

"Я завжди наголошую дуже чітко – ми очікуємо, щоб генерувались внутрішні надходження. Зміцнення економіки, структурні реформи, які підтримують економічну діяльність, краще управління забезпечать додаткові податкові надходження", – сказав Кеммер.

Кеммер наголосив, що донори зосереджують свою економічну підтримку саме на соціальній складовій бюджету та функціонуванні уряду.

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"Ми підтримуємо і слідкуємо за бюджетом у цілому, а не окремими видатками, і ми та донори допомагаємо урядові України під час війни виконувати основні функції, такі як захист вразливих верств населення, виплата заробітної плати, пенсії, оплата освіти тощо. Саме на це спрямована програма фінансування обсягом 122 мільярди", - вказав Кеммер.

Якщо ж через війну виникнуть додаткові бюджетні видатки, Кеммер каже, що допомогти генерувати додаткові надходження має краще управління і, зокрема Національна стратегія доходів, яку 28 грудня затвердив уряд на виконання умов програми МВФ.

Стратегія дозволить "отримати більше надходжень до бюджету, підтримати потреби у витратах протягом цього часу", каже посадовець Фонду.

Він додає, що Національна стратегія доходів важлива також, щоб побудувати сучасну державу, а сучасна держава потребує інвестицій.

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"Для приватного сектору в Україні потрібно створити таке середовище, яке дозволить отримувати податкові надходження і фінансувати видатки", – каже Кеммер.