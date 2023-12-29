Львівщину атакували щонайменше 10 "шахедів", пожежа на об’єкті критичної інфраструктури, без постраждалих

У Львові після нальоту "шахедів" виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією понад 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає", - йдеться в повідомленні.

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