Львівщину атакували щонайменше 10 "шахедів", пожежа на об’єкті критичної інфраструктури, без постраждалих
У Львові після нальоту "шахедів" виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.
Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією понад 10 шахедів атакували Львівщину. Маємо загоряння у на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби. Інформації про жертв немає", - йдеться в повідомленні.
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