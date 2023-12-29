Росія офіційно розгорнула на передовій батальйон, сформований з українських полонених, - ISW

28 грудня росЗМІ повідомили, що біля селища Урожайне на заході Донецької області в бойових діях уперше взяли участь бійці батальйону "Богдан Хмельницький", що сформований з українських військовополонених та підпорядкований формуванню "Каскад" "МВС" "Донецької народної республіки" (ДНР).

Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

Це серйозне порушення Женевської конвенції про військовополонених.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що батальйон завербував близько 70 українських військовополонених із виправних колоній у РФ та відправив їх на навчання, а на початку листопада доправив їх на захід Донецької області.

За оцінкою експертів ISW, використання українських військовополонених у батальйоні "Богдан Хмельницький" є ймовірним порушенням Женевської конвенції про військовополонених. Документ забороняє використання полонених у військовій діяльності на боці влади, яка їх захопила, а також стверджує, що "жоден військовополонений не може бути в будь-який час відправлений або затриманий у місцях, де він може піддаватися впливу вогню у зоні бойових дій".

Крім того, військовополонений не повинен "бути використаний на роботах, які є нездоровими або небезпечними за характером".

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