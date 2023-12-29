Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 357 520 осіб (+850 за добу), 5953 танки, 8417 артсистем, 11033 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 357520 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 357520 (+850) осіб,

танків - 5953 (+13) од,

бойових броньованих машин - 11033 (+18) од,

артилерійських систем - 8417 (+26) од,

РСЗВ -938 (+3) од,

засоби ППО - 620 (+3) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36),

крилаті ракети - 1620 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн -11215 (+35) од,

спеціальна техніка - 1254 (+7).

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