Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 357 520 осіб (+850 за добу), 5953 танки, 8417 артсистем, 11033 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 357520 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 357520 (+850) осіб,
танків - 5953 (+13) од,
бойових броньованих машин - 11033 (+18) од,
артилерійських систем - 8417 (+26) од,
РСЗВ -938 (+3) од,
засоби ППО - 620 (+3) од,
літаків - 329 (+0) од,
гелікоптерів - 324 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36),
крилаті ракети - 1620 (+0),
кораблі /катери - 23 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн -11215 (+35) од,
спеціальна техніка - 1254 (+7).
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Україна росію - ні. Навпаки - саме це зараз робить росія з Україною.
Різниця є, і дуже відчутна. Прямо протилежна, фундаментальна різниця.
От коли Україна перетворить на "щебінь" російські міста, ту ж таки Москву, Петербург - тоді порівняєте. Звичайно, якщо ви не з секти "акакаяразніца".
105!! одиниці техніки та 850!! чумардосів.
Арта 29!, броня 31!, логістика 35!!
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 357 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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Танки - MMMMMCMLIII
ББМ - MMMMMMMMMMMXXXIII
ну і так далі