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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 357 520 осіб (+850 за добу), 5953 танки, 8417 артсистем, 11033 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 357520 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.12.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 357520 (+850) осіб,

танків - 5953 (+13) од,

бойових броньованих машин - 11033 (+18) од,

артилерійських систем - 8417 (+26) од,

РСЗВ -938 (+3) од,

засоби ППО - 620 (+3) од,

літаків - 329 (+0) од,

гелікоптерів - 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36),

крилаті ракети - 1620 (+0),

кораблі /катери - 23 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн -11215 (+35) од,

спеціальна техніка - 1254 (+7).

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 357 520 осіб (+850 за добу), 5953 танки, 8417 артсистем, 11033 бойові броньовані машини. ІНФОГРАФІКА 01

Автор: 

армія рф (17317) Генштаб ЗС (6553) ліквідація (3909) знищення (7204)


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Топ коментарі
+5
Кацапські ******** здихають на Святій Землі України. І це правильно. Слава ЗСУ.
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29.12.2023 09:19
+5
Минув 3596 день москальсько-української війни.
105!! одиниці техніки та 850!! чумардосів.
Арта 29!, броня 31!, логістика 35!!
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 357 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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29.12.2023 09:45
+3
Я неодноразово був на Святій Землі в Ізраїлі, і живу на Святій Землі в Україні. Для мене немає ніякої різниці.
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29.12.2023 09:45
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Кацапські ******** здихають на Святій Землі України. І це правильно. Слава ЗСУ.
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29.12.2023 09:19 Відповісти
Під "Святою Землею" (з великої літери) найчастіше розуміють Ізраїль. Це сталий вираз. Не вносьте плутанину.
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29.12.2023 09:27 Відповісти
Я неодноразово був на Святій Землі в Ізраїлі, і живу на Святій Землі в Україні. Для мене немає ніякої різниці.
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29.12.2023 09:45 Відповісти
Ізраїль методично обстрілює, бомбардує, зносить Сектор Газа - "в щебінь".
Україна росію - ні. Навпаки - саме це зараз робить росія з Україною.
Різниця є, і дуже відчутна. Прямо протилежна, фундаментальна різниця.
От коли Україна перетворить на "щебінь" російські міста, ту ж таки Москву, Петербург - тоді порівняєте. Звичайно, якщо ви не з секти "акакаяразніца".
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29.12.2023 10:03 Відповісти
Ізраїль воює з терористами, які напали і вбили ні у чому невинних людей, у тому числі дітей. Що стосується палестинських дітей, то різниця у тому, що вони з дитинства навчаються ненависті до евреїв. Я вже не кажу про так назване мирне палестинське населення. Всі вони однакові. А що стосується "какая разница", то він би, як гарант Конституції, дав вказівку, на кожен обстріл із параши, херячити у відповідь. І мені особисто пох..й, якщо здохнуть їх цивільні. Вони розв'язали цю війну, і повинні здохнути. Все, диспут закінчено.
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29.12.2023 10:39 Відповісти
Чим "херячити у відповідь"? Твоїм хером? Толку від того "херячення" стільки ж, як від цієї твоєї істерики.
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29.12.2023 10:57 Відповісти
Минув 3596 день москальсько-української війни.
105!! одиниці техніки та 850!! чумардосів.
Арта 29!, броня 31!, логістика 35!!
Рахунок ППО спецтехніка 3 - 7.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 357 000!!! це більше, ніж таке місто як Владімір ...
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29.12.2023 09:45 Відповісти
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29.12.2023 09:47 Відповісти
Скажіть, будь ласка що Вам заважає писати одиницю як |, а не як недомальовану 7? На якому електронному табло Ви бачили такі одиниці?
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29.12.2023 10:17 Відповісти
Декілька разів пояснював на форумі, що не маю необхідного шрифта, просив допомогти, поки без результату. Якщо дасте посилання, буду вдячний.
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29.12.2023 10:20 Відповісти
То хтось не дуже уважний. Давав послання
на шрифти для електронних табло https://7fonts.ru/lcd/font_ds_digital.html DS-Digital
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29.12.2023 10:42 Відповісти
Та я бачив. Просто не всі шрифти бачить ексель і не всі нормально вписуються в ячейку екселя. То цифри дуже маленькі, починаєш збільшувати шрифт по одиничці і отримуєш ######. Раз знову торкнули тему, то вже знову сиджу, перебираю ))
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29.12.2023 11:12 Відповісти
Передивився майже всі існуючі інфографіки по втратам кацапів ніхто не використовує "digital", кругом звичайні базові шрифти. Ну якщо хочеться креативу то можна використати римські цифри замість арабських, з особовим складом буда ж.. а так віцілому нічого
Танки - MMMMMCMLIII
ББМ - MMMMMMMMMMMXXXIII
ну і так далі
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29.12.2023 11:51 Відповісти
Стара виглядала так, тому хотілось повторити ))
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29.12.2023 12:29 Відповісти
Так набагато краще.
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29.12.2023 13:54 Відповісти
Трохи порився в Інеті, щось змінив, завтра спробую )
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29.12.2023 14:18 Відповісти
Це все так, але ця інфографіка подобалась більше за її мілітарі стиль, а не за електронний шрифт. До того ж в її створені скоріш за все використовувся навіть не Photoshop, а CorelDRAW. Твої намагання зробити це через Excel заслуговують на повагу. Запевняю що ніхто не зверне уваги на те, що цифри виглядають не як на електронному табло.

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29.12.2023 14:18 Відповісти
Щось скорегував, завтра спробую )
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29.12.2023 14:21 Відповісти
Чекаємо на прем'єру з анансом нового місячного рекорду у 28 550+ чумардосів
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29.12.2023 14:34 Відповісти
 
 