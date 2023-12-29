У Львові пролунали вибухи. Ракета влучила в будинок, є постраждалі, - голова ОВА Козицький (оновлено)
У Львові вранці 29 грудня пролунала серія вибухів. Внаслідок влучання у житловий будинок є постраждалі. Через падіння уламків зайнявся ліцей.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.
В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети", - написав він у телеграмі.
Козицький закликав містян залишатися в укриттях.
4 чи 5 вибухів пролунали близько 8:20. Повітряна тривога у Львові триває з 7:05 ранку.
ОНОВЛЕНО. О 8:50 у Львові пролунав ще один вибух, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Вибухи вже лунали у місті близько 6 ранку. Також протягом ночі та ранку Львів атакували щонайменше 10 "шахедів". Внаслідок атаки на об’єкті критичної інфраструктури сталася пожежа. Постраждалих немає.
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все місто трясе, але це тайна?
З журналюгами вже давно СБУ повинно працювати.
Але при владі дегенератів....
зелені вже конкретно задовбали.
доповідати куди вони попали? бо то не є військові цілі
Журналюгам роти заткнути пора давно.
Стуліть вже цим болванам пельку.
Це ж так само, якщоб хлопці на нулі, після обстрілу артилерією робили доповідь кацапні про те, якої шкоди вони завдали на позиціях, скільки поранили, попали-не попали, трішечки правіше, а може кілька десятків метрів далі і т.д. Чи ви скажете що порівняння не коректне?
усім рота не заткнеш, це нереально приховати усе коли у кожного смартфон
А щодо смартфонів, то людям від початку війни намагаються забити в голову, щоб нічого не знімали та не поширювали. От і робіть висновки хто і як допомагає нас вбивати. Самі це і роблять. Продають життя людей за певну кількісь лайків, як в свій час Іуда продав сина Божого за срібло
ти продовжуєш жити в середньовіччі?
кожний, кому це потрібно, знає про все, що хоче знати.
гра, у конспірологію, це, звісно цікаво, але смішно і не актуально!
У нас найкраще у Світі ППО!
Дякуємо, хлопці!