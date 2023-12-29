У Львові пролунали вибухи. Ракета влучила в будинок, є постраждалі, - голова ОВА Козицький (оновлено)

У Львові вранці 29 грудня пролунала серія вибухів. Внаслідок влучання у житловий будинок є постраждалі. Через падіння уламків зайнявся ліцей.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.

В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети", - написав він у телеграмі.

Козицький закликав містян залишатися в укриттях.



4 чи 5 вибухів пролунали близько 8:20. Повітряна тривога у Львові триває з 7:05 ранку.

ОНОВЛЕНО. О 8:50 у Львові пролунав ще один вибух, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вибухи вже лунали у місті близько 6 ранку. Також протягом ночі та ранку Львів атакували щонайменше 10 "шахедів". Внаслідок атаки на об’єкті критичної інфраструктури сталася пожежа. Постраждалих немає.

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