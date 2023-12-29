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Новини Війна
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У Львові пролунали вибухи. Ракета влучила в будинок, є постраждалі, - голова ОВА Козицький (оновлено)

обстріл_лого

У Львові вранці 29 грудня пролунала серія вибухів. Внаслідок влучання у житловий будинок є постраждалі. Через падіння уламків зайнявся ліцей.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

"За попередньою інформацією, є влучання у житловий будинок у Львові. Є постраждалі.

В одному з ліцеїв міста почалася пожежа. Ймовірно - через падіння уламків ракети", - написав він у телеграмі.

Козицький закликав містян залишатися в укриттях.


4 чи 5 вибухів пролунали близько 8:20. Повітряна тривога у Львові триває з 7:05 ранку.

ОНОВЛЕНО. О 8:50 у Львові пролунав ще один вибух, повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Вибухи вже лунали у місті близько 6 ранку. Також протягом ночі та ранку Львів атакували щонайменше 10 "шахедів". Внаслідок атаки на об’єкті критичної інфраструктури сталася пожежа. Постраждалих немає.

Також читайте: В Одесі лунають вибухи

Автор: 

вибух (4446) Львів (3069) обстріл (28392)


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Топ коментарі
+2
не можна давати адресу, сам факт не є таємницею
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29.12.2023 08:40
+2
Та ні, так і було задумано. Для кацапа головне - щоб його боялися.
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29.12.2023 08:48
+2
От дивися... Декілька днів тому, наші безпілотники летіли на кацапстан, так? Ти знаєш куди вони попали, що пошкодили, чи долетіли, чи когось забило? Відповідь: ні, незнаєш. А й@баний кацап, через 5-ть хвилин, після прильоту, знає, що його ракета залетіла в певне місто!! Ти думаєш він незнає куди він її запускав, якщо ти не розкажеш йому місце, а скажеш назву міста? Це виглядає так: "любий кацапчику, твоя ракета, шахед і т.п, долетіло до міста(не місця) призначення і ми тобі доповідаємо, що маршрут вибраний вами спрацював!! Відправте, будь-ласка, ще декілька штучок, ми з нетерпінням чекаємо!!! Так повинно бути? Всі новини з кацапстану, ми взнаємо з вкидів кацапських оленів, в телеграм, тік-ток і т.п. А вони, через 5 хвилин, з усіх наших медіа від журналістів!! Це нормально?
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29.12.2023 09:17
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тобто?
все місто трясе, але це тайна?
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29.12.2023 08:34 Відповісти
Відповідь для Діми, вам також адресована
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29.12.2023 09:18 Відповісти
не можна давати адресу, сам факт не є таємницею
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29.12.2023 08:40 Відповісти
От дивися... Декілька днів тому, наші безпілотники летіли на кацапстан, так? Ти знаєш куди вони попали, що пошкодили, чи долетіли, чи когось забило? Відповідь: ні, незнаєш. А й@баний кацап, через 5-ть хвилин, після прильоту, знає, що його ракета залетіла в певне місто!! Ти думаєш він незнає куди він її запускав, якщо ти не розкажеш йому місце, а скажеш назву міста? Це виглядає так: "любий кацапчику, твоя ракета, шахед і т.п, долетіло до міста(не місця) призначення і ми тобі доповідаємо, що маршрут вибраний вами спрацював!! Відправте, будь-ласка, ще декілька штучок, ми з нетерпінням чекаємо!!! Так повинно бути? Всі новини з кацапстану, ми взнаємо з вкидів кацапських оленів, в телеграм, тік-ток і т.п. А вони, через 5 хвилин, з усіх наших медіа від журналістів!! Це нормально?
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29.12.2023 09:17 Відповісти
не перебільшуйте
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29.12.2023 09:22 Відповісти
З приводу журналістів він правий.
З журналюгами вже давно СБУ повинно працювати.
Але при владі дегенератів....
зелені вже конкретно задовбали.
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29.12.2023 09:25 Відповісти
але ж треба якось освітлювати злочини срасії?
доповідати куди вони попали? бо то не є військові цілі
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29.12.2023 09:26 Відповісти
От хай і висвітлюють саме злочини.
Журналюгам роти заткнути пора давно.
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29.12.2023 09:36 Відповісти
Бутусов там лізе зі своїми аналізами і висновками.
Стуліть вже цим болванам пельку.
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29.12.2023 09:39 Відповісти
Не перебільшую ні гамулічки. Ви висловили свою думку. Вона зрозуміла і вірна. Люди повинні знати, що відбувається, але, як мінімум не під час цих подій, а через певний проміжок часу і від офіційних осіб, які відфільтрують все, що можна повідомити, а що непотрібно, бо від цього може бути шкода.
Це ж так само, якщоб хлопці на нулі, після обстрілу артилерією робили доповідь кацапні про те, якої шкоди вони завдали на позиціях, скільки поранили, попали-не попали, трішечки правіше, а може кілька десятків метрів далі і т.д. Чи ви скажете що порівняння не коректне?
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29.12.2023 09:59 Відповісти
не завсім, бо КР не снаряд

усім рота не заткнеш, це нереально приховати усе коли у кожного смартфон
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29.12.2023 10:06 Відповісти
Так, не снаряд. Ви ж не знаєте, що в каца в голові. А якщо він придумав так, наприклад: пускаєм ракети, літак сідає, споряджаєм ще раз і чекаємо, а через годину укри нам розкажуть що і куда залетіло. Тоді підіймаємось ще раз і пускаємо повторно, бо в них там щахист не спрацював. І все, кацап в дамках.

А щодо смартфонів, то людям від початку війни намагаються забити в голову, щоб нічого не знімали та не поширювали. От і робіть висновки хто і як допомагає нас вбивати. Самі це і роблять. Продають життя людей за певну кількісь лайків, як в свій час Іуда продав сина Божого за срібло
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29.12.2023 10:15 Відповісти
тобто, ти віриш в заговор рептилоідов?
ти продовжуєш жити в середньовіччі?
кожний, кому це потрібно, знає про все, що хоче знати.
гра, у конспірологію, це, звісно цікаво, але смішно і не актуально!
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29.12.2023 09:26 Відповісти
Ну звісно вірю(сарказм), куди ж нам, середньовічним, до вас освідчених. Ми не браталися, не знайомились і навіть по 100грам не пили, а на "ти" не переходили і близько. А щодо відповіді, то це моя особиста думка. І не вам її оцінювати.
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29.12.2023 09:50 Відповісти
Пиня цілив в аеропорт Львів. Але поцілив у житловий будинок.
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29.12.2023 08:41 Відповісти
Та ні, так і було задумано. Для кацапа головне - щоб його боялися.
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29.12.2023 08:48 Відповісти
ППО відпрацювало. Шкода, що доводиться збивати над центром міста...Я так розумію, що збивати ракети на підльоті до міста технічно важче.
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29.12.2023 09:20 Відповісти
Так. Позбивали. Лиха уламки наробили.
У нас найкраще у Світі ППО!
Дякуємо, хлопці!
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29.12.2023 09:22 Відповісти
Уламки від збитого лаптя попадали.
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29.12.2023 08:56 Відповісти
Кажуть там ліцей горить
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29.12.2023 09:01 Відповісти
ну, "горить" це занадто. мені видно. уламки лаптя рухнулі.
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29.12.2023 09:15 Відповісти
 
 