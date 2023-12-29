У Києві пролунали повторні вибухи, у двох районах - падіння уламків, 5 постраждалих (оновлено)

Зранку 29 грудня у столиці пролунали повторні вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на міського голову Віталія Кличка.

"Знову вибухи в столиці. Інтенсивно працює ППО. Перебувайте в укриттях!", - йдеться в дописі.

За інформацією начальника КВМА Сергія Попка, у двох районах столиці зафіксовано падіння уламків ракет.

"Зафіксовано падіння уламків також в Подільському та Святошинському районах столиці. Попередньо, є загоряння житлового багатоповерхового будинку. Інформація уточнюється", - йдеться в повідомленні.

Також у Подільському районі є загоряння на території складських приміщень. Попередньо є поранені.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Києві та області лунають вибухи

Згодом Кличко повідомив, що відомо про 5 постраждалих.

"У Подільському районі двом чоловікам медики надали допомогу на місці. Одного постраждалого госпіталізували в Святошинському районі та двох - у Шевченківськом", - йдеться в повідомленні.

Також вибухом пошкоджена будівля станції метро "Лукʼянівська". Станція працює як укриття. Поїзди прослідують станцію без зупинки.