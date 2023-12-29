У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок: Пацієнти та персонал встигли перейти в укриття (оновлено)
Внаслідок російського обстрілу Дніпра пошкоджено пологовий будинок.
Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.
Протягом години пролунало кілька серій вибухів. Внаслідок ракетної атаки по місту є загиблі й поранені. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС.
Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна.
У пресслужбі МОЗ повідомили: "Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок в Дніпрі. ... Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття".
Топ коментарі
+8 Andry Moon
показати весь коментар29.12.2023 09:15
+6 Andry Moon
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+5 Ksenia VB
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Зеля вже надуває щоки в черговому відосику
Чого раптом я маю перед віталіками звітувати