У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок: Пацієнти та персонал встигли перейти в укриття (оновлено)

Внаслідок російського обстрілу Дніпра пошкоджено пологовий будинок.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом години пролунало кілька серій вибухів. Внаслідок ракетної атаки по місту є загиблі й поранені. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС.

Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна.

У пресслужбі МОЗ повідомили: "Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок в Дніпрі. ... Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття".

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