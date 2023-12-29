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Новини Війна
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У Дніпрі внаслідок обстрілу пошкоджено пологовий будинок: Пацієнти та персонал встигли перейти в укриття (оновлено)

вибух

Внаслідок російського обстрілу Дніпра пошкоджено пологовий будинок.

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного, інформує Цензор.НЕТ.

Протягом години пролунало кілька серій вибухів. Внаслідок ракетної атаки по місту є загиблі й поранені. На місці подій працюють місцеві служби та ДСНС.

Є пошкодження пологового будинку, зокрема там вибиті вікна.

У пресслужбі МОЗ повідомили: "Внаслідок масованої ракетної атаки пошкоджено пологовий будинок в Дніпрі. ... Внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття".

Також читайте: Ошукали волонтерів та військових на 1,2 мільйона гривень: у Дніпрі поліція викрила групу шахраїв. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3271) обстріл (28392) пологовий будинок (52)


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Топ коментарі
+8
Буде збиратися ООН? Як після фейкового "удару по лікарні" в Газі?
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29.12.2023 09:15
+6
Ну тепер расія може святкувать. Розбомбили роддом - що ще треба для щастя рускаго народа...
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29.12.2023 09:12
+5
Наша відповідь кацапам буде дужеее потужною.
Зеля вже надуває щоки в черговому відосику
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29.12.2023 09:20
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Ну тепер расія може святкувать. Розбомбили роддом - що ще треба для щастя рускаго народа...
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29.12.2023 09:12 Відповісти
Та вони вже святкують, покидьки Людства...
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29.12.2023 09:14 Відповісти
У ТГ каналі "Новини Одеси" розмістили відео наслідків влучання ракети у будинок під час атаки з ранку. Раніше сповіщали лише про пошкодження будинку у Аркадії від уламків шахедів і офіційно про влучання якоїсь ракети у місті інформації не має, тож чекаю на офіційну інформацію хоча б як це сповістили про Дніпро!!!
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29.12.2023 09:15 Відповісти
Буде збиратися ООН? Як після фейкового "удару по лікарні" в Газі?
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29.12.2023 09:15 Відповісти
Наша відповідь кацапам буде дужеее потужною.
Зеля вже надуває щоки в черговому відосику
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29.12.2023 09:20 Відповісти
А ти переконаний "Ksenia VB" що достатньо допоміг ЗСУ аби можна було цапам відповісти достатньо потужно на їх злочини?! Може й з себе не варто знімати відповідальність за те на що здатні наші збройні сили, а на що ні?!
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29.12.2023 09:23 Відповісти
В мене є такі ж повноваження як в ЗЕ ?
Чого раптом я маю перед віталіками звітувати
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29.12.2023 09:40 Відповісти
а ти хто такий ?
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29.12.2023 10:27 Відповісти
Смішно.
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29.12.2023 10:46 Відповісти
Сейчас только ещё больше ссыкунов будет от армии косить.
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29.12.2023 09:33 Відповісти
Бажання триматися подалі від війни для звичайної людини - це природньо. А от чіплятися за крісла і думати про рейтинги коли країна бореться за сам факт свого існування - схоже на збочення. Джерело: https://censor.net/ua/b3464290
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29.12.2023 10:12 Відповісти
Ну та ти ж приклад показуєш.
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29.12.2023 10:23 Відповісти
Приклад ,я с 26.02.22. в ВСУ,сейчас на запорожском направлении в ДШБ. А ты где Саня?
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29.12.2023 10:43 Відповісти
Мабуть, у Португалії.
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29.12.2023 10:51 Відповісти
Ага,у Португалии. Между вербове и роботино. Про старлинк слышал? Или ты ссыкло из под мамкиной юбки ничего не слышишь и не видишь. Так ты где Саня находишься?
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29.12.2023 11:02 Відповісти
***** ты мне диванная ***** тут рассказываешь где вербове если я недалеко от него нахожусь? Карты мне ***** заглядывать. Ты ******* знаешь что уже на некоторых спшках старлинк стоят потому что ****** рации на раз слушают? На КСП старлинков несколько штук стоит,**** не позорься и мне не рассказывай где вербове. Или ты падла думаешь я тебе сейчас точные координаты скину лишь бы *******у какому то что то доказать ?
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29.12.2023 13:23 Відповісти
 
 