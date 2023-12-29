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Новини Війна
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Ігнат про масовану атаку РФ: Стільки цілей одночасно ми давно вже не бачили. Було все, окрім "Калібрів"

ракети

Російські загарбники сьогодні атакували різними типами ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегія... ворог завдав масованого удару. Різними засобами повітряного нападу. Фактично, летіло усе, мабуть "Калібрів" не було. А так, і "Кинджали" ми бачили, і балістику, С-300, крилаті ракети. Бачимо застосування "шахедів". Застосовували ракети Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. Попередньо, ракети Х-101, Х-555.

Потужний сьогодні ворог завдав удар, є збиття, є, на жаль, і постраждалі", - сказав він.

"Стільки червоного на наших моніторах, ворожих цілей, дуже давно не було видно. В усіх областях, в усіх напрямках", - додав він.

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Автор: 

обстріл (28392) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+16
Бо калібри наші красавці ********** ще в Феодосії разом з Новочєркасском
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29.12.2023 09:17
+8
а оце бачили ?
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29.12.2023 09:19
+7
Ракетна срачка після знищення ВДК.
Після знищення Москви кацапів теж пронесло передчасно.
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29.12.2023 09:21
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Таке собі, повстання касапів...
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29.12.2023 09:16 Відповісти
Бо калібри наші красавці ********** ще в Феодосії разом з Новочєркасском
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29.12.2023 09:17 Відповісти
а оце бачили ?
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29.12.2023 09:19 Відповісти
Мрію їх побачити із зашморго на шиї
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29.12.2023 09:54 Відповісти
А что на ето скажет товарисч Зеленський?
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29.12.2023 09:20 Відповісти
закидаємо росіян відосиками. Стільки відосиків зєлєніна в 1 момент часу вони ще не бачили
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29.12.2023 09:41 Відповісти
як Завжди.....
Потужно☝️
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29.12.2023 10:09 Відповісти
ігнатів у місті ми теж не бачили
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29.12.2023 09:20 Відповісти
Ігнат калібри просить.
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29.12.2023 09:29 Відповісти
Я от думаю, невже ще не придумали як збити ті тушки. Скільки ще вони нас бомбитимуть.
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29.12.2023 09:21 Відповісти
Ті Тушки можуть пускати ракети далеко від зони дії нашого ППО.

А підтягувати комплекси під кордон - марно ризикувати їх знищенням.
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29.12.2023 09:24 Відповісти
Их на аэродромах надо бить, еще не взлетевших.
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29.12.2023 09:49 Відповісти
Придумали, ЗРК. Але т і корита так далеко літають, що їх жоден зрк не зіб'є, хіба що кацапський.
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29.12.2023 09:26 Відповісти
Тобто рішення немає.
В кацапів тих літаків не так і багато. Можливо це навіть наші, які Кучма віддав за знижку на газ.
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29.12.2023 09:42 Відповісти
рішення - знищити дроном
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30.12.2023 01:53 Відповісти
Слушна думка. Захопити макшанський ЗРК та приземлити ці старі валянки.
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29.12.2023 10:05 Відповісти
Ракетна срачка після знищення ВДК.
Після знищення Москви кацапів теж пронесло передчасно.
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29.12.2023 09:21 Відповісти
Навряд чи це пов'язане з ВДК.
Подібні обстріли готують тижнями, а ракети виродки копили вже місяця три.
Готуються до Нового Року...
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29.12.2023 09:25 Відповісти
Так я ж і кажу, що накопичували та готувалися до морозів, а пукан рвануло передчасно.
Після Москви точно так було.
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29.12.2023 09:26 Відповісти
Або ракетна срачка, або почали реалізовувати план знищення мирної інфраструктури
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29.12.2023 09:25 Відповісти
У розпал потепління. 😁
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29.12.2023 09:27 Відповісти
Вони можуть ждати морозів до весни.
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29.12.2023 10:06 Відповісти
19 супер ******** бомбардувальників ту 160 було продано кучмой за газ у кіньці 90х
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29.12.2023 09:35 Відповісти
Ту-160 - радянський та російський надзвуковий стратегічний бомбардувальник-ракетоносець зі змінною стрілоподібністю крила. Розроблявся в 1970-х, перший політ здійснив в 1981 році. 1987 року прийнятий на озброєння в СРСР.
Там все тримається на дроті та синій ізоленті.
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29.12.2023 10:09 Відповісти
У літаків ресурс визначається годинами нальоту. Це як Боїнги Б-52 - тим літакам деяким по 60 років
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29.12.2023 10:30 Відповісти
Так так. А для прикладу кукурузник, 1960 рогу виробництва, який стояв до цього в ангарі - то він зовсім новенький. Сідай та й бомби!
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29.12.2023 11:28 Відповісти
А Кучма живёт в Монако,за ваш счёт.
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29.12.2023 09:38 Відповісти
ви тільки оцініть катастрофічно гігантську різницю між веденням війни Україною проти мосКАЛів з їх чистим і прямим терором: якщо Україна одним-єдиним ТОЧНИМ ПОСТРІЛОМ обнулила одну законну військову ціль (корабель), то кацапня тупо обстрілює всіх без розбору і всім, що вони мають!

ПОРАЗКА МОСКОВІЇ ГАРАНТОВАНА!!!
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29.12.2023 09:42 Відповісти
Для кацапів кожен український цивільний - потенційний солдат. Тому вони знищують усіх.
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29.12.2023 10:21 Відповісти
Обиделись за Феодосию.
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29.12.2023 09:50 Відповісти
 
 