Ігнат про масовану атаку РФ: Стільки цілей одночасно ми давно вже не бачили. Було все, окрім "Калібрів"

Російські загарбники сьогодні атакували різними типами ракет.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ.

"Стратегія... ворог завдав масованого удару. Різними засобами повітряного нападу. Фактично, летіло усе, мабуть "Калібрів" не було. А так, і "Кинджали" ми бачили, і балістику, С-300, крилаті ракети. Бачимо застосування "шахедів". Застосовували ракети Х-22 або Х-32. Близько 18 стратегічних бомбардувальників Ту-95 було теж застосовано. Попередньо, ракети Х-101, Х-555.

Потужний сьогодні ворог завдав удар, є збиття, є, на жаль, і постраждалі", - сказав він.

"Стільки червоного на наших моніторах, ворожих цілей, дуже давно не було видно. В усіх областях, в усіх напрямках", - додав він.

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