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Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкового обстрілу Львова одна людина загинула і ще п’ятнадцятеро дістали поранення. Ракета влучила в будинок на вул. Гната Хоткевича.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку він повідомив про трьох поранених. Згодом їх число зросло спочатку до 8, а потім до 15. Чотирьох із них госпіталізували.

"Усі - у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею", - написав голова ОВА.

Зараз відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках, пошкоджено багато автомобілів.

За даними мера Львова Андрія Садового, внаслідок удару пошкоджено 3 школи та дитячий садок.


Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено) 01
Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено) 02
Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено) 03
Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено) 04
Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено) 05
Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено) 06

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вранці 29 грудня у Львові пролунали вибухи. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки.

Дивіться: Вибухова хвиля у Львові пошкодила житлові будинки. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Львів (3069) обстріл (28392) жертви (1792) Козицький Максим (126)


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Топ коментарі
+6
Про вулицю обов'язкоао було писати? Воно звичайно ж є кому кацапам повідомити і без Козицького, але повідомлення майже точної адреси (заходиш в гугл-мап, набираєш вулицю, бачиш ліцей, і ось тобі точна адреса) від офіціцнох особи чисокого рангу виглядає якось дивно. Це у нього із Садовим таке змагання? Правда, Садовий тепер пише так, що визначити адресу не можливо. Тепер я так розумію своє "слово пацана" має підтвердити Зєлєнскій, який обіцяв відповіді по аналогічних об'єктах на кацапії. Резюмую: кацапи вкотре показали своє гниле нутро. У відповідь нв знищення десантного військового корабоя вдарили по цивільній інфраструктурі і житловх будинках. До речі, у Львові, у місці, вказаному Козицьким і поблизк цієї вулиці нема і ніколи не було жодних військових об'єктів і промислових підприємств. Це суто спальний район.
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29.12.2023 09:44
+6
Кацап намагався попасти в найбільш заселені райони У Львові. Цілив суто по цивільним районам.
Загиблому Світла Пам'ять.
Велика подяка нашому Славному ППО!
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29.12.2023 10:07
+5
100% гарантії збиття не існує у природі, і на 100% забезпечити присутність усіх засобів ППО по всій території країни не існує ніде у світі. Тож.......
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29.12.2023 09:32
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Боже,летіла через всю Україну і таки влучила..
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29.12.2023 09:27 Відповісти
100% гарантії збиття не існує у природі, і на 100% забезпечити присутність усіх засобів ППО по всій території країни не існує ніде у світі. Тож.......
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29.12.2023 09:32 Відповісти
позаяк воно ж іще й кружляло, облітало (по колу?) цілі області - за свідченням ігната
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29.12.2023 09:36 Відповісти
Щось крузляло, щось ні. Ти знаєш краще що і як робити? РОБИ!!!
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29.12.2023 09:44 Відповісти
що це тебе так несе рідким?

ти часом не ігнат?
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29.12.2023 09:55 Відповісти
Так збили же. Але безпосередньо над Львовом. У нас в містах ППО розставили, а поза ними - ні. Надто велика територія...
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29.12.2023 10:00 Відповісти
довго козицький яйко ніс, спочатку в нього йшли сами уламки
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29.12.2023 09:29 Відповісти
І він сказав правду.
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29.12.2023 09:35 Відповісти
ага, сказав нарешті: "Ракета влучила в будинок на вул. Гната Хоткевича." Джерело:
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29.12.2023 09:37 Відповісти
Чудово сказав. Хай так і буде.
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29.12.2023 09:41 Відповісти
чудово що саме?

що уламки влучли? чи що ракета влучила?

Ви розумієте різницю? Чи хай так і буде?

ну, нехай
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29.12.2023 09:42 Відповісти

Оце влучила, на жаль.

А що чудово? Він же не тільки для нас повідомляє.
Тому правильно Козицький і відповів.
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29.12.2023 09:46 Відповісти
Ви задоволені? Пишайтесь, так щоб повилазило!!!
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29.12.2023 09:43 Відповісти
Виталий Танчик 0fc3d8f4, ти зовсім рехнувся?
ПНХ, дебіл!
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29.12.2023 09:44 Відповісти
І це мені пише людина котра незадоволена що мова спочатку йшла про уламки і "нарешті" прийшли новини про влучання?! То тобі саме місце у екіпажі крейсера "Москва", тож слідкуй за напрямком САМ!!!
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29.12.2023 09:46 Відповісти
В мене над головою так само як і над твоєю, але щось не тягне критикувати тих хто намагається щось зробити. А ті хто НІЧОГО для цього не роблять взагалі краще б помовчували!!!
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29.12.2023 09:48 Відповісти
я курва задоволений аж до усрачки, що ти задоволений "результатами праці ппо" в мене над головою
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29.12.2023 09:45 Відповісти
Ну, над моєю головою працею нашого ППО я задоволений.
Питання?
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29.12.2023 09:48 Відповісти
це була відповідь не Вам, а тому, що в танку
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29.12.2023 09:54 Відповісти
В мене над головою так само як і над твоєю, але щось не тягне критикувати тих хто намагається щось зробити. А ті хто НІЧОГО для цього не роблять взагалі краще б помовчували!!! Від курви чую!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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29.12.2023 09:49 Відповісти
та заспокійся, курва - це не лайка, це безособове

наступного разу кидатимемо стільцями в тамті ракети, щоби тобі догодити
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29.12.2023 10:09 Відповісти
Коли працює ППО твоя голова має бути в укритті. І якщо це незавжди можливо в Харкові то у Львові виправдань немає.
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29.12.2023 10:20 Відповісти
Це тебе тішить?!
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29.12.2023 09:41 Відповісти
Про вулицю обов'язкоао було писати? Воно звичайно ж є кому кацапам повідомити і без Козицького, але повідомлення майже точної адреси (заходиш в гугл-мап, набираєш вулицю, бачиш ліцей, і ось тобі точна адреса) від офіціцнох особи чисокого рангу виглядає якось дивно. Це у нього із Садовим таке змагання? Правда, Садовий тепер пише так, що визначити адресу не можливо. Тепер я так розумію своє "слово пацана" має підтвердити Зєлєнскій, який обіцяв відповіді по аналогічних об'єктах на кацапії. Резюмую: кацапи вкотре показали своє гниле нутро. У відповідь нв знищення десантного військового корабоя вдарили по цивільній інфраструктурі і житловх будинках. До речі, у Львові, у місці, вказаному Козицьким і поблизк цієї вулиці нема і ніколи не було жодних військових об'єктів і промислових підприємств. Це суто спальний район.
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29.12.2023 09:44 Відповісти
Дуже часто збита ППО ракета повністю не знищується у повітрі, а відхиляється від курсу та вже падає куди попало.
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29.12.2023 09:58 Відповісти
Ракету збили скоріш за все... Видно, що пошкодження не від прямого прильоту. А летіла вона таки в якусь більш "жирну" ціль...
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29.12.2023 10:06 Відповісти
По центру міста кацап намагався вдарити.
Наше ППО цей лапоть збила.
Світла Пам'ять загиблому!
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29.12.2023 10:09 Відповісти
Там із "жирних" цілей є недалеко найбільшийу Західній Україні оптовий ринок і комплекс будівель одного відомого університету (гуртожитки і навчальні корпуси). Якби це не дай Господи вдень сталося, то жертв було б значно більше. Повторюю, там на місці і поблизу в межах принаймні 50 кілометрів ніяких військових об'єктів нема. Їх ніхто не буде розгортати поблизу майже мільцонного міста з найвищою в Україні щільністю населення. Тому впевнений, били саме по цивільній інфраструктурі.
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29.12.2023 10:16 Відповісти
Ну як варіант, може ще в аеропорт цілили...Хоча навряд чи там ф-16 розмістили..
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29.12.2023 10:42 Відповісти
Львівський аеропорт не придатний для бойових літаків, тим паче таких, як F-16. Він знаходиться в межах міста і оточений житловими будинками. Там немає бетонних капонірів. Тому бити по аеропорту, який апріорі не може бути військовим - теж злочин.
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29.12.2023 10:46 Відповісти
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29.12.2023 09:58 Відповісти
Кацап намагався попасти в найбільш заселені райони У Львові. Цілив суто по цивільним районам.
Загиблому Світла Пам'ять.
Велика подяка нашому Славному ППО!
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29.12.2023 10:07 Відповісти
Не вірю жодному слову від влади у цій країні.
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29.12.2023 10:36 Відповісти
Сирена лунала для кого? Для вуличних стовпів? Важко підняти задницю і піти в укриття? Ще для Дніпра можна не встигнути, але Львів!? Чи раніше проносило й зараз пронесе? Пронесе, але не всіх і сирени завивають не для антуражу.
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29.12.2023 10:50 Відповісти
Ну і що буде, якщо всі жителі хоча б однієї дев'ятиповерхівки ломануться в бомбосховище?
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29.12.2023 11:12 Відповісти
Захід України за 1-2 роки можуть увійти до ЄС.
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29.12.2023 10:58 Відповісти
Захід України не є субєктом.
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29.12.2023 11:09 Відповісти
 
 