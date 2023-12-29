Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено). ФОТОрепортаж
Внаслідок ранкового обстрілу Львова одна людина загинула і ще п’ятнадцятеро дістали поранення. Ракета влучила в будинок на вул. Гната Хоткевича.
Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.
Спочатку він повідомив про трьох поранених. Згодом їх число зросло спочатку до 8, а потім до 15. Чотирьох із них госпіталізували.
"Усі - у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею", - написав голова ОВА.
Зараз відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках, пошкоджено багато автомобілів.
За даними мера Львова Андрія Садового, внаслідок удару пошкоджено 3 школи та дитячий садок.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вранці 29 грудня у Львові пролунали вибухи. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки.
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ти часом не ігнат?
що уламки влучли? чи що ракета влучила?
Ви розумієте різницю? Чи хай так і буде?
ну, нехай
Оце влучила, на жаль.
А що чудово? Він же не тільки для нас повідомляє.
Тому правильно Козицький і відповів.
ПНХ, дебіл!
Питання?
наступного разу кидатимемо стільцями в тамті ракети, щоби тобі догодити
Наше ППО цей лапоть збила.
Світла Пам'ять загиблому!
Загиблому Світла Пам'ять.
Велика подяка нашому Славному ППО!