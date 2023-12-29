Обстріл Львова: Одна людина загинула, п’ятнадцять поранені (оновлено). ФОТОрепортаж

Внаслідок ранкового обстрілу Львова одна людина загинула і ще п’ятнадцятеро дістали поранення. Ракета влучила в будинок на вул. Гната Хоткевича.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку він повідомив про трьох поранених. Згодом їх число зросло спочатку до 8, а потім до 15. Чотирьох із них госпіталізували.

"Усі - у стані середньої важкості. На момент ракетної атаки люди перебували у домівках. Більшість отримали поранення через осколки вікон, які вибило вибуховою хвилею", - написав голова ОВА.

Зараз відомо про часткові руйнування у 13 житлових багатоповерхівках, пошкоджено багато автомобілів.

За даними мера Львова Андрія Садового, внаслідок удару пошкоджено 3 школи та дитячий садок.



















Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що вранці 29 грудня у Львові пролунали вибухи. Вибухова хвиля пошкодила житлові будинки.

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