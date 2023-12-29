У Чорне море на бойове чергування вийшли три російські ракетоносії, - Гуменюк

Росія вивела у Чорне море на бойове чергування три ракетоносії - два підводні і один надводний.

Про це в ефірі телемарафону повідомила керівниця об’єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Учора вони активізувалися і вивели на бойове чергування три ракетоносії: два підводні і один надводний "Адмірал Макаров", на якому 16 ракет типу "Калібр" можуть бути готовими до застосування", - сказала вона.

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За словами Гуменюк, з такими змінами у корабельному угрупованні рівень ракетної небезпеки значно підвищився.

"Зараз відстежуємо ситуацію, поки що вони не задіювалися і активності не зафіксовано, хоча за результатами перехоплення розуміємо, що можуть долучитися", - додала вона.

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Як повідомлялося, Росія зранку 29 грудня розпочала масований ракетний удар по Україні. Вибухи лунають у Дніпрі, Харкові, Львові, Києві та інших містах. Є загиблі і постраждалі.