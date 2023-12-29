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Новини Війна
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Наслідки удару РФ по Одесі: 4 особи загинули. 22 постраждали, зокрема двоє дітей. ВIДЕО

Російські загарбники вранці завдали удару по Одесі. Є влучання у житловий комплекс та будівлю школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

"Відео з одного з житлових комплексів в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Водночас у МОЗ повідомили, що внаслідок влучання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них дитина. На жаль, одна людина загинула.

Глава ОВА Олег Кіпер згодом розповів: "Зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар.

Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані".

Станом на 14:52 відомо про 4 загиблих внаслідок обстрілу рашистами.

Раніше глава ОВА повідомив про 22 постраждалих, зокрема двох дітей (6 та 8 років): "Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома".

Також читайте: В Одесі лунають вибухи

Автор: 

обстріл (28392) Одеса (5450)


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Топ коментарі
+15
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29.12.2023 10:01
+15
На жаль не можливо захистити небо на 100% і це не може забезпечити жодна країна світу. Ну а рашисти у черговий раз підтвердили що слово кацап, по відношенню до них, дійсно походить від тюркских та арабських слів позначаючих кровожерливу нелюдь, бо цілять вони у більшості випадків саме у цивільні об'єкти та мирних мешканцях!!! Шлях їм до Пекла та пошвидше!!!
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29.12.2023 10:02
+8
Нах. кому той кремль потрібен? Уже давно потрібно було організувати і забезпечити Армію силами і засобами, щоб нищити ракетоносії, аеродроми, пускові установки і шахти. Кремль - то купа гівна. Як і наша ж(ОП)а.
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29.12.2023 11:32
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29.12.2023 10:01 Відповісти
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29.12.2023 14:09 Відповісти
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29.12.2023 14:11 Відповісти
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29.12.2023 14:12 Відповісти
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29.12.2023 14:14 Відповісти
Рука не піднімається "лайк" ставити.
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29.12.2023 14:23 Відповісти
+ ядерна зброя , яку здав КУЧМО , не за просто , так ! А зараз по ФАКТУ ЦИХ ЗЛОДІЯНЬ ПРОТИ ГРОМАДЯН , зконфіскувати у ПІНЧУКА-КУЧМО награбовані МІЛЛІАРДИ І ЗАКУПИТИ НАЙКРАЩЕ ОЗБРОЕННЯ і ПВО
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30.12.2023 01:51 Відповісти
А ще є вишкрібок байстрюк з їбальніком ідентичіним як у проклятого рудого таргана мафіозі рінат бамбасовічь.За його награбовані десятки мільярдів US придбати Patriot в кожну область.
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30.12.2023 12:28 Відповісти
На жаль не можливо захистити небо на 100% і це не може забезпечити жодна країна світу. Ну а рашисти у черговий раз підтвердили що слово кацап, по відношенню до них, дійсно походить від тюркских та арабських слів позначаючих кровожерливу нелюдь, бо цілять вони у більшості випадків саме у цивільні об'єкти та мирних мешканцях!!! Шлях їм до Пекла та пошвидше!!!
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29.12.2023 10:02 Відповісти
В этногенезе кацапов в Приильменье принимали участие кассубы Полабья(ща в Польше - присутствует незначительная в колличестве вымирающая нацменшина), словене и т.д.(финно-угры).
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29.12.2023 13:54 Відповісти
Наслідки обстрілу
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29.12.2023 10:14 Відповісти
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29.12.2023 10:18 Відповісти
Керівництво держави, що не може (і не хоче) організувати і забезпечити ППО і ПРО країни має піти у відставку і під суд за вчинену злочинну халатність до-, спочатку-, і підчас війни.
Жодними відосіками, піар-пафосними монологами та ін пропиз.онами Українців уже надурити не вийде. Ворог безкарно нищить нашу економіку, енергетику, транспортну інфраструктуру, руйнує наші міста і убиває наших людей. Армія потерпає від браку сил і засобів.Останнє слово має бути за Армією - єдиною нашою надією і опорою. Далі терпіти злочинну бездіяльніст цієї опи і уряду небезпечно. Вони угроблять Україну і кинуть її, знекрівлену, під ноги кацапам - нате вам, як домовлялися!
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29.12.2023 11:13 Відповісти
По ходу намародеривши на крові мілліарди і підготувавши собі запасні аєродроми в Кабо Верде, Омані , ……Аргентині , а вони мусять ВІСІТИ , як муссоліні , ЧАУШЕСКУ , Каддафі
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29.12.2023 12:50 Відповісти
По кремлю ответить нужно
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29.12.2023 11:27 Відповісти
Нах. кому той кремль потрібен? Уже давно потрібно було організувати і забезпечити Армію силами і засобами, щоб нищити ракетоносії, аеродроми, пускові установки і шахти. Кремль - то купа гівна. Як і наша ж(ОП)а.
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29.12.2023 11:32 Відповісти
Де наш верховний Говнокомандуючий? пиляє, ****, відосики? Коли воно здохне замість невинних людей?
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29.12.2023 17:21 Відповісти
От вам результат. Дебілам, які повибирали конченого членограя пісюніста на пост головнокомандуючого воюючої країни.
Здохніть падли виборці Зеленського, щоб не гинули невинні люди.
Ви подивіться, які жирні морди зеленського сидять у верховній раді і уряді. У них уже морди і жопи тріщать від накраденого під час війни.
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29.12.2023 17:28 Відповісти
А особливо у Стефанчука , який не посоромився обдурювати бюджет ,»орендою «на пів мільона у тещі , маючи апартаменти у Киеві і ПАЛАЦ, як у шейха
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30.12.2023 01:46 Відповісти
 
 