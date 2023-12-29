Наслідки удару РФ по Одесі: 4 особи загинули. 22 постраждали, зокрема двоє дітей. ВIДЕО

Російські загарбники вранці завдали удару по Одесі. Є влучання у житловий комплекс та будівлю школи.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео оприлюднив нардеп Олексій Гончаренко.

"Відео з одного з житлових комплексів в Одесі", - йдеться в повідомленні.

Водночас у МОЗ повідомили, що внаслідок влучання у будівлю школи є 7 постраждалих, серед них дитина. На жаль, одна людина загинула.

Глава ОВА Олег Кіпер згодом розповів: "Зранку росіяни нанесли по Одесі ракетний удар.



Внаслідок атаки двоє одеситів загинули. 15 людей отримали поранення, серед них двоє дітей - 6 та 8 років. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані".

Станом на 14:52 відомо про 4 загиблих внаслідок обстрілу рашистами.

Раніше глава ОВА повідомив про 22 постраждалих, зокрема двох дітей (6 та 8 років): "Також у важкому стані 26-річна дівчина, лікарі роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих, інші після отримання допомоги, продовжують лікування вдома".

Також читайте: В Одесі лунають вибухи