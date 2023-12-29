Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули. ФОТОрепортаж

Зранку 29 грудня росіяни завдали ракетних ударів по Дніпру.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.

У Дніпрі маємо "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

У міста також понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

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