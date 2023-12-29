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Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули. ФОТОрепортаж

Зранку 29 грудня росіяни завдали ракетних ударів по Дніпру.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.

У Дніпрі маємо "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.

У міста також понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удари по Дніпру: є загиблі та поранені

Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули 01
Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули 02
Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули 03
Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули 04
Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули 05
Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули 06
Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули 07

Автор: 

Дніпро (3271) обстріл (28392)


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Топ коментарі
+25
Всі сьогоднішні удари по цивільних обєктах.Хто там на Заході хотів з ху@лом домовлятися?
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29.12.2023 10:00
+25
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29.12.2023 10:01
+19
московити після підсрачника з лоханкою відігралися на цивільних...як завжди!
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29.12.2023 09:55
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Де тут збирають на Новорічний "салют" у Москві?
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29.12.2023 09:54 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
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29.12.2023 12:52 Відповісти
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29.12.2023 14:03 Відповісти
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29.12.2023 14:05 Відповісти
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29.12.2023 14:07 Відповісти
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29.12.2023 14:08 Відповісти
московити після підсрачника з лоханкою відігралися на цивільних...як завжди!
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29.12.2023 09:55 Відповісти
Царство небесне загиблим. А кацапи УСІ підари
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29.12.2023 10:35 Відповісти
Загинули люди все ж таки в області чи в трц бо трц це центр міста?
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29.12.2023 09:56 Відповісти
Біля ТРЦ.
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29.12.2023 10:14 Відповісти
біля трц ті що нехтували тривогою і знаходилися на вулиці під час ракетної атаки
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29.12.2023 12:04 Відповісти
А куди людям подітися? Все життя в норі сидіти? Сам там за 10 хвилин до вибухів проїхав.
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29.12.2023 15:49 Відповісти
Всі сьогоднішні удари по цивільних обєктах.Хто там на Заході хотів з ху@лом домовлятися?
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29.12.2023 10:00 Відповісти
На заході чесно кажучи пофігу. Там зовсім інші пріоритети. Скажуть не хочете домовлятися, воюйт самі. Як бачимо без їхніх грошей і зброї тут ні пенсії плати нічим (зі слів міністра) ні фронт тримати нічим.
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29.12.2023 10:04 Відповісти
Розкажи - як тобі не пофігу, коли в Сирії, М'янмі або Колумбії когось вбивають. Нам, принаймні, дуже суттєво допомагають.
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29.12.2023 11:10 Відповісти
Якраз ні,мене завжди торбували будь які злочини в світі.Те що робиться в Україні це і є наслідок Західного пофігізму до злочинів.В даному випадку мордорського,який при керівництві психопата з кремля творить злочини на протязі двох десятків років.
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29.12.2023 12:03 Відповісти
Ти про діда знаєш, якого Гондурас "торбував"? Чи це ти й був?
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29.12.2023 12:37 Відповісти
Пріоритет - знищення рашистів. 350 тисяч вже закобзонили західною зброє
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29.12.2023 11:38 Відповісти
Слухай там в нігерії банда 300 людей зарізала але всім на заході абсолютно пох. Як би боляче це не було, але вони і так багато допомогають
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29.12.2023 10:22 Відповісти
Думаю не тільки по цивільних. Зокрема то й ТРЦ знаходиться поруч з найбільш відомим у Дніпрі заводом. А вибухів було десятки...
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29.12.2023 11:02 Відповісти
Велика "дяка" усім говорунам які підзадорюють орків на знищення цивільних, ще більше кіздіть про сбиті літаки та потоплені кораблі по 100 разів на день, можна просто їбашить ворога невпинно а після Перемоги хвалитися досягненнями, останнє фото, руки в брюки, кращого фото не знайшлося?
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29.12.2023 10:00 Відповісти
Дитячий садочок. Нагадати, з чого почалася велика війна? Саме так, з ракетної атаки по цивільним. Орки - мразота, що б ви не робили, чи робили, вони залишаться мразотою.
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29.12.2023 10:22 Відповісти
І до чого тут " підзадорювання" ? Те що коментували останні новини про сбиті літаки і знищений корабль - так це сутто військові цілі , вони (каци) і так знають. А от їхні удари по цивілньим об'єктам - це справжній тероризм від безвихід'я
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29.12.2023 10:55 Відповісти
Ага-ага! А якщо сидіти десь в норі тихо-тихо, то вони взагалі відчепляться і додому підуть.
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30.12.2023 05:16 Відповісти
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29.12.2023 10:01 Відповісти
Такого ще не було. Вибухи як з кулемета! Горіти у Вогні кацапам всіх національностей...
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29.12.2023 10:05 Відповісти
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29.12.2023 10:09 Відповісти
Зараз напишу трохи.Був масований наліт не тіки по дніпру.Постраждали тіки цівільні.Це акт запугівання для того щоб розігнати волну-захід кинув україну.Винна влада(зеленський)і ті хто за нього голосував.Можуть преплести ще кого завгодно.У соц.мережах працює куча тролі з такими гаслами.Ціль -посіяти паніку і столкнути лбами різних людей.
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29.12.2023 10:36 Відповісти
Чого ж він "кинув", якщо наданим Заходом ППО позбивали майже все? Порівняйте результат сьогоднішнього "наймасовішого за всю війну©" обстрілу із результатами масованих ракетних обстрілів торік, побачите, наскільки сильнішими ми стали за рахунок допомоги союзників. Треба клепки в голові не мати зовсім, щоб на подібні срачі в інтернеті вестися - або мати пам'ять золотої рибки.
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29.12.2023 11:50 Відповісти
Запугівання, зовсім на кацапа не схоже.
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29.12.2023 12:03 Відповісти
Ну що, а тепер про мобілізацію побалакаєм? Про "зялёную плесень" развязавшую войну? При таком раскладе, рюцкий мир до февраля под Киевом будет.
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29.12.2023 10:36 Відповісти
Давайте краще побалакаємо чого і досі не має ППО в достатній кількості, чи мобілізовані ракети руками будуть ловити.
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29.12.2023 10:41 Відповісти
Кацапи, які далеко не один рік готувалися до війни, теж не мають ППО у достатній кількості. Порівняй результати нашого удару двома ракетами по Феодосійському порту і їхньої нинішньої атаки херзнаскількома ракетами й "Шахедами". А про мобілізацію - тобі, якщо ти, дійсно, українець, а не козачок засланий, зараз дають зброю і можливість захистити себе і своїх близьких, але ти, схоже, хочеш дочекатися, коли до тебе прийдуть орки, а ти пищатимеш: "*6ите, сколько хотите, только не бейте! Бейте, сколько хотите, только не сильно! Бейте, как хотите, только не убивайте!". А на твою сім'ю тобі буде пофіг.
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29.12.2023 11:27 Відповісти
Ось про це пан (redd) і написав.Повилазять боти,корисні ідіоти і будуть звинувачувати усіх-но не рашку.
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29.12.2023 11:54 Відповісти
Давай побалакаєм, всім мобілізованим по куску бруківки іііііііі залп в сторону болот.
Про мобілізацію впк ніхто поговорити не хоче? Про договорняки? Про піськограїв? Ні?
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29.12.2023 10:44 Відповісти
Що тут казати ,треба триматися , ще років 8-мь , Війна в Афганістані, тривала 10-ть років, ви вже воюєте два
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29.12.2023 11:54 Відповісти
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29.12.2023 11:58 Відповісти
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29.12.2023 12:00 Відповісти
В вк в своих пабликах пишут что месть за горловский эпицентр
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29.12.2023 12:50 Відповісти
 
 