Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули. ФОТОрепортаж
Зранку 29 грудня росіяни завдали ракетних ударів по Дніпру.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Трагічний ранок для області. Ворог атакував ракетами. Попередньо постраждали майже півтора десятка людей. Чотири - загинули.
У Дніпрі маємо "приліт" по торговельному центру. Виникла пожежа", - йдеться в повідомленні.
У міста також понівечені приватна оселя, шестиповерхова будівля, пологовий будинок.
Топ коментарі
+25 Oleh Syvenkyy
показати весь коментар29.12.2023 10:00
+25 ⎛⎝Sl@vcheg⎠⎞
показати весь коментар29.12.2023 10:01
+19 Ihor Demkiv #524736
показати весь коментар29.12.2023 09:55
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
Про мобілізацію впк ніхто поговорити не хоче? Про договорняки? Про піськограїв? Ні?