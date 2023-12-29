Нова підозра Червінському спрямована на те, щоб його не випустили із СІЗО. В очах суспільства його намагаються дискредитувати, - адвокат Йосипов

Нова справа щодо нібито заволодіння чужим майном створено для того, щоб не допустити перебування полковника Романа Червінського поза межами стін СІЗО.

Про це у Facebook повідомив адвокат Андрій Йосипов, інформує Цензор.НЕТ.

"Щодо, так званого, повідомлення Червінському Роману про підозру у замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману. Вчора, о першій половині дня, вартовими Відділу забезпечення досудового слідства СБУ (ізолятор тимчасового тримання), де наразі перебуває Червінський Роман, було відмовлено його захисникам у побаченні з ним. Також, було відмовлено у побаченні із чоловіком і дружині Червінського Романа. Своє рішення про відмову адвокатам мотивували відсутністю вільних кімнат для побачень, а дружині - зайнятістю Червінського з адвокатами", - йдеться в повідомленні.

За словами захисника, Червінського обманом було доставлено до кімнати побачень, начебто, для зустрічі з дружиною.

"Роман вимагає проводити слідчі чи процесуальні дії із ним виключно в присутності його захисників, а відтак відмовився би від зустрічі зі слідчими без його адвокатів. У другій половині дня, із пресрелізу Офісу Генерального прокурора та ЗМІ, адвокатам та дружині стає відомо про повідомлення про підозру Роману у, начебто, замаху на заволодіння чужим майном шляхом обману. Наразі, текст повідомлення про підозру у Романа відсутній, слідчим було його зачитано, що не дозволяє поки дати більш детальну оцінку його змісту.

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Але вже на зараз можна ствердно сказати, що замовники справ проти Романа усвідомлюють високу вірогідність зміни запобіжного заходу Роману у справі за фактом обстрілу аеродрому "Канатове" та безперспективність доведення його вини у цій справі в цілому. Перебіг часу, мінімізація ризиків переховування чи впливу на свідків та активна позиція захисту призводять з рештою до того, що запобіжний захід у цій справі буде змінено, а Романа звільнено, що є недопустимим для "системи", - пояснив Йосипов.

Адвокат зазначив, що справа щодо так званого замаху на заволодіння чужим майном створена виключно для того, щоби не допустити сам факт перебування Червінського поза межами стін ізолятора тимчасового тримання та для його дискредитації в очах суспільства.

"У цій справі очікуємо клопотання про застосування запобіжного заходу саме у вигляді тримання під вартою, у випадку задоволення якого - є неможливим перебування Романа на волі навіть, якщо буде змінено запобіжний захід у справі по аеродрому "Канатове", - підсумував захисник.

Нагадаємо, 28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

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