Ранкова атака росіян: в різних містах постраждали близько 40 осіб, відомо про двох загиблих, - МОЗ

Унаслідок масованої російської ракетної атаки вранці 29 грудня пошкоджено пологовий будинок у Дніпрі та лікарню в Харкові. Загалом, за попередніми даними, внаслідок атаки в різних містах постраждало близько 40 осіб, відомо про двох загиблих.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я, передає Цензор.НЕТ.

Так, за даними МОЗ, у Харкові вибуховою хвилею пошкоджена будівля медзакладу, на території сталася пожежа. Пошкоджено автомобіль екстреної допомоги.

Зазначається, що жоден із пацієнтів чи медперсоналу не постраждав. За попередніми даними, через обстріли міста одна людина загинула та дев'ятеро травмовані, виклики продовжують надходити. Медики надають постраждалим усю необхідну медичну допомогу.

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У Дніпрі внаслідок влучання суттєво пошкоджено будівлю медзакладу. Усі пацієнти і медперсонал встигли перейти в укриття.

В Одесі внаслідок влучання у будівлю школи є семеро постраждалих, серед них дитина. Одна людина загинула.

У Запоріжжі станом на 9:00 є 10 постраждалих, двоє з них у важкому стані. Під завалами однієї з будівель лишаються люди.

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Також після ранкової атаки на столицю щонайменше 14 людей зазнали травм різного характеру, їм надається медична допомога. Виклики продовжують надходити.