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Новини Війна
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У Дніпрі кількість жертв ракетного удару зросла до 6: Постраждали 28 осіб, зокрема півторарічна дитина. ВIДЕО (оновлено)

Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру відомо про 6 загиблих.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Маємо ще одного загиблого. Тож на зараз вже 5 жертв. Збільшилась кількість й постраждалих. Їх – понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.

Згодом очільник ОВА повідомив: "Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію.

Окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки".

Є приліт і у Новомосковську. Постраждали дві людини. Понівечені 13 приватних осель.

Читайте: Удари по Дніпру: росіяни поцілили по торговельному центру, 4 особи загинули. ФОТОрепортаж

Автор: 

Дніпро (3271) обстріл (28392)


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Топ коментарі
+18
Царство небесне загиблим. Сил близьким і рідним. Одужання пораненим. Кацапам повернути у 100 разів більше.
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29.12.2023 10:48
+13
И кто скажет,что ***** не косплеит Гитлера? 29 декабря 1940 года Германия совершила самый мощный авианалет бомбардировщиков на Британские города.
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29.12.2023 10:54
+11
Повернути лаптеногім вилупкам теж саме помножене на сотню !
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29.12.2023 10:44
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Повернути лаптеногім вилупкам теж саме помножене на сотню !
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29.12.2023 10:44 Відповісти
асфальтом?
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29.12.2023 10:48 Відповісти
Краще бетоном, аби вистачило на усю Московію (т.з. "роССію"), щоб більше з цієї частини сущі не було можливим розповсюджувати рашистську заразу, смерті, руйнування і біль. Світ лише зітхне із полегшенням!!!
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29.12.2023 10:53 Відповісти
Людина мала на увазі уламки асфальту з Великого Будівництва.
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29.12.2023 23:28 Відповісти
Не набридло?
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29.12.2023 10:55 Відповісти
в каждой ветке защищаете свою любимую власть
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29.12.2023 11:00 Відповісти
Любімую власть? Що за маячня? Голосував за Пороха, критикую слуг невідомого народу нещадно, але не можна у кожній темі з диванів одне і теж - асфальт, шашлики, воювати повинні 73%... Треба разом рятувати країну, а то про асфальт будете оркам біля залишків своїх домівок розповідати...
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29.12.2023 11:07 Відповісти
а то про асфальт будете оркам біля залишків своїх домівок розповідати...

явно вы на стороне Безуглой......
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29.12.2023 11:18 Відповісти
Закусювати потрібно...
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29.12.2023 11:42 Відповісти
згоден,..... хай кацапи всі повиздихають...а ми будем счастливі!
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29.12.2023 16:04 Відповісти
Царство небесне загиблим. Сил близьким і рідним. Одужання пораненим. Кацапам повернути у 100 разів більше.
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29.12.2023 10:48 Відповісти
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29.12.2023 10:49 Відповісти
Як писав і під іншими сьогоднішніми новинами на жаль не можливо захистити небо на 100% і це не може забезпечити жодна країна світу. Ну а рашисти у черговий раз підтвердили що слово кацап, по відношенню до них, дійсно походить від тюркских та арабських слів позначаючих кровожерливу нелюдь, бо цілять вони у більшості випадків саме у цивільні об'єкти та мирних мешканців!!! Шлях їм до Пекла та як можна швидше!!!
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29.12.2023 10:50 Відповісти
И кто скажет,что ***** не косплеит Гитлера? 29 декабря 1940 года Германия совершила самый мощный авианалет бомбардировщиков на Британские города.
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29.12.2023 10:54 Відповісти
минулого року в цей день було то саме... "завєтам ста..гітлера вєрни!"
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29.12.2023 10:59 Відповісти
Тоді наслідки були гірші, тож прогресс, і буде перемога над рашизмом!!!
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29.12.2023 11:00 Відповісти
А потім Німеччина отримала свій Дрезден, Японія Хєросіму та Нагасакі. Не знаю який фінал буде у цієї війни, але покарання у будь якому випадку повинно бути таким, аби запам'яталось на весь час рашистам так, щоб вони ніколи більше не бажали навіть подумати про війни проти інших країн та народів!!!
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29.12.2023 10:59 Відповісти
***** до Адольфа Гітлера - як до неба рачки.
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29.12.2023 11:41 Відповісти
Тримаймося разом і ворога московського, ПЕРЕМОЖЕМО!
Цього вимагає пам'ять перед Українцями, що життя поклали за Вільну Україну!
Слава Україні!
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29.12.2023 11:17 Відповісти
якщо витрачати кошти
на металеві стовчики(вже мабудь с десяток на кожного мешканця)
та бруківку..то звісно на ППО грошей не буде..
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29.12.2023 13:26 Відповісти
ми все президенты, в бункере печерська
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29.12.2023 19:08 Відповісти
А попи з- "УПЦ" скажуть і вже казали що це не ракети, а "копія Божьї", маліцца **********).
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29.12.2023 23:35 Відповісти
 
 