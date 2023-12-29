У Дніпрі кількість жертв ракетного удару зросла до 6: Постраждали 28 осіб, зокрема півторарічна дитина. ВIДЕО (оновлено)
Внаслідок ракетного удару РФ по Дніпру відомо про 6 загиблих.
Про це повідомив глава ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Маємо ще одного загиблого. Тож на зараз вже 5 жертв. Збільшилась кількість й постраждалих. Їх – понад 20. Пошуково-рятувальна операція триває. Під завалами можуть бути люди", - йдеться в повідомленні.
Згодом очільник ОВА повідомив: "Через влучання по Дніпру, на жаль, вже 6 загиблих. 28 постраждалих. Серед них – 1,5-річна дитина. Дві жінки, які вважались зниклими, вийшли на зв’язок. Рятувальники завершили пошукову операцію.
Окрім торгового центру і пологового, в місті зруйнований вщент один приватний будинок, пошкоджені 8 адмінбудівель, щонайменше два десятки багатоповерхівок, автівки".
Є приліт і у Новомосковську. Постраждали дві людини. Понівечені 13 приватних осель.
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явно вы на стороне Безуглой......
Цього вимагає пам'ять перед Українцями, що життя поклали за Вільну Україну!
Слава Україні!
на металеві стовчики(вже мабудь с десяток на кожного мешканця)
та бруківку..то звісно на ППО грошей не буде..