В областях України зафіксовані відключення світла після масованого ракетного обстрілу РФ, - Міненерго

Після масованого обстрілу РФ 29 грудня є відключення світла, зокрема, у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Харківській областях. Ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

У Київській області внаслідок падіння уламків пошкоджено повітряні лінії 10 кВ у двох громадах, знеструмлено 843 абоненти.

Також у регіоні невідомі особи перекрили засувку в газовому колодязі. Попередньо відключений від газопостачання 341 споживач.

У Дніпропетровській області обстрілом пошкоджено повітряну лінію 150 кВ. Дані уточнюються. Через попередні атаки знеструмлювались 3,3 тисячі абонентів, усіх заживлено.

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У результаті ранкового обстрілу Одеської області пошкоджено повітряні лінії 0,6 кВ. Наразі триває огляд мереж.

У Харківській області через нічний і ранковий обстріли є пошкодження мереж у пʼяти громадах області. Протягом доби заживили 21 абонента, водночас знеструмлено 605 точок обліку. Внаслідок бойових дій залишаються знеструмленими 16,6 тисячі споживачів.

Через несправність димоходу стався вихід чадного газу в будинку в Ізюмському районі. Двоє мешканців виявлено з підозрою на отруєння чадним газом, одного з них госпіталізовано до лікарні, зазначили в Міненерго.

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Через бойові дії на Донеччині знеструмлено 4 населених пункти (3,3 тисячі абонентів). За добу підключено 43 населених пункти (5,9 тисячі споживачів). Залишається без напруги 132 населених пункти – близько 126 тисяч точок обліку.

У результаті бойових дій у Запорізькій області без електроенергії залишається 63 населених пункти – 5,6 тисячі абонентів, через технічні причини відключено 1 населений пункт (16 споживачів).

У Херсоні підключено 238 споживачів. Залишаються знеструмленими 4,3 тисячі клієнтів. В області заживили 1 населений пункт (1,1 тисячі абонентів). Залишаються без напруги внаслідок бойових дій 45 населених пунктів (близько 26 тисяч точок обліку).

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У Чернігівській області внаслідок бойових дій знеструмлено 16 населених пунктів – майже тисяча споживачів, через технічні причини без світла 634 клієнти в 4-х населених пунктах.

В Міненерго наголосили, що ситуація в енергосистемі стабільна та контрольована. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Нагадаємо, вранці 29 грудня у столиці пролунала низка вибухів.

Також вибухи лунали у Дніпрі, Одесі, Львові, Запоріжжі, Конотопі на Сумщині, Харкові. Внаслідок ракетного удару у містах є загиблі та постраждалі.