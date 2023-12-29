Від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила понад 300 ракет Х-22. Жодну з них не збили, - Ігнат
З початку повномасштабного вторгнення російський агресор випустив по Україні 300 ракет Х-22, жодна з яких не була збита засобами протиповітряної оборони.
Про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ракета Х-22 летить зі швидкістю чотири тисячі кілометрів на годину, вона заходить на свою ціль здебільшого по балістичній траєкторії, тому і для її перехоплення потрібні спеціальні засоби. Потрібні такі системи ППО як Patriot, тому з цими ракетами не так просто. Понад 300 цих ракет противник застосував з часу повномасштабного вторгнення. Крім Х-22, у них є іще модернізована версія цієї ракети - Х-32. Імовірно, сьогодні теж застосовувалися і такі ракети", - сказав він.
На запитання, чи збили засоби протиповітряної оборони якийсь відсоток ракет Х-22 і Х-32, Ігнат відповів, що ні.
Він також уточнив, що ворог застосовує ці типи ракет здебільшого на Південному і Східному напрямках, а також на Півночі.
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Проблема в тому, що такі диванні експерти у нас у Раді та МО знаходяться
Яке ж воно кончене
Для єрмака з татаровим чи Захисників під Авдіївкою ??
ГенСекретар, з отого справедливого ООНу, як сидів мовчки щодо України так і сидить! Засумував ВІН, лише за населення ГАЗИ та представників ООН…
Тримаймося браття разом, щоб подолати московського *****!
Разом нас БАГАТО, нас НЕПОДОЛАТИ!!
Слава Україні!
Х-22 після відділення від літака - платформи на відносно невеликий висоті (як передбачалось - над поверхнею океану) , в залежності від дальності до цілі, виконує горку до висоти близько 40 км, з розгоном до максимальної швидкості 5М. Кинджал робить майже той самий маневр після відділення на ешелоні близько 10 км, розганяючись до швидкості 10-12 М до висоти близько 50 км. Далі відбувається балістичний вихід на ціль із швидкістю поблизу поврхні, близько 3М. Майже так само, як робить і Кинджал, обмежуючи швидкість на цій ділянці до 3М через нагрів від тертя повітря.
Кинджал є більш досконалим, ніж Х-22 через значно більшу точність, швидкість 10-12М виходу на максимальну висоту, близько 50 км)на ціль, менший підльотний час і, на відміну від Х-22, має можливість здійснення обмежених маневрів ухилення від ПРО. Неядерна Б/ч Х-22 майже удвічі потужніша, у порівнянні з бч Кинджалу.
Чи простіше на м'ясо людей переробляти?
Ця гніда повинна піти під суд.
Накуя таке розголошувати???
Тепер кацапи будуть бити ними по пріоритетних цілях, молодець ігнат!!!!
так безкінечно можна просити Петріоти та ракети до них ,а Рашка безкінечно буде виробляти свої.
Ця уся допомога йде як в прірву тому що ніхто та ніщо не заважає рашці виробляти зброю тоннами.
Так ніколи війну не зупинити допоки ворога не бити та не руйнувати на його території.
Демократичний так званий світ слабкий та розʼєднаний . Так війни не виграють. А навпаки.
сум і страх за Україну