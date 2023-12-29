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Світло на свята не відключатимуть, в енергосистемі профіцит: "Укренерго" спростовує фейк, який шириться мережею

світло

У мережі поширюють фейк щодо відключення світла на новорічні свята. Інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"В соцмережах знову розповсюджується неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Офіційно заявляємо: Диспетчерський центр "Укренерго" не планує обмеження споживання в святкові дні.

В енергосистемі профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно в вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі. Тому у "Укренерго" немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення", - наголосили в "Укренерго".

Зазначається, що фейки розповсюджуються через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог. 

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Автор: 

Укренерго (2692) фейк (743) відключення світла (1087)


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Топ коментарі
+2
Ще один вказує кацапам на їхні "недоробки". Концені люди!
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29.12.2023 12:03
+1
Зашумувало зкацаплене болото, поширюючи лайно у мережах!
Пильнуймо та фіксуймо, цю нечисть московитів, що гадить у мережі Українцям! Технології, допоможуть зачистити цих *********!
Ліхтарний СТОВП і трохи міцної вірьовки,- цьому МОЖУТЬ Допомогт!
Слава Україні!
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29.12.2023 11:40
+1
Фейки самі по собі не ширяться. Фейки поширюють. І завжди треба називати цього поширника.
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29.12.2023 11:40
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Зашумувало зкацаплене болото, поширюючи лайно у мережах!
Пильнуймо та фіксуймо, цю нечисть московитів, що гадить у мережі Українцям! Технології, допоможуть зачистити цих *********!
Ліхтарний СТОВП і трохи міцної вірьовки,- цьому МОЖУТЬ Допомогт!
Слава Україні!
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29.12.2023 11:40 Відповісти
Фейки самі по собі не ширяться. Фейки поширюють. І завжди треба називати цього поширника.
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29.12.2023 11:40 Відповісти
А шо такоє? Хтось збирається спати при світлі? Чи Новий рік зустрічати? Особисто мені цьогоріч навіть шампанське купувати якось не того - яке, *****, св'ято?
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29.12.2023 11:42 Відповісти
Яке воно взагалі ***** свято, якщо так по хорошому взяти? Свято чого? Кінця фіскального періоду? Зміни циферки? Річниця імені підбивання підсумку того, що ти як нічого не мав, так і не став доларовим мільярдером? Ну от що там святкувати, поясніть мені, люди?
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29.12.2023 11:52 Відповісти
За 2 дні до нового року - у сільпо, що поряд, шампанське як стояло ящиками, так і стоїть. І це в столиці. Можливо, у вашому регіоні інші настрої, але у нас якось кволо.
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29.12.2023 11:58 Відповісти
Звідки гроші - працюють люди. Автівки ж теж заправляють, на конях не їздять. Їжу все одне купувати потрібно. Не дивлюся ні коли в чужий гаманець
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29.12.2023 12:03 Відповісти
Я спокійно на це дивлюся. Святкувати не буду да і на роботу в понеділок. Але щось приготую, подивлюся кіно або пограю. Просто люди адаптуються
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29.12.2023 12:18 Відповісти
Ще один вказує кацапам на їхні "недоробки". Концені люди!
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29.12.2023 12:03 Відповісти
Та цензор же ж і писав про дефіцит ))
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29.12.2023 12:07 Відповісти
Йдіть в сраку зі своїми святами та вовиними вечірніми казочками!
Сунуть смутні жахливі думки, які "свята" кожен день влаштовують нашим хлопцям в катівнях і на 0
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29.12.2023 12:15 Відповісти
 
 