Світло на свята не відключатимуть, в енергосистемі профіцит: "Укренерго" спростовує фейк, який шириться мережею

У мережі поширюють фейк щодо відключення світла на новорічні свята. Інформація не відповідає дійсності.

Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"В соцмережах знову розповсюджується неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Офіційно заявляємо: Диспетчерський центр "Укренерго" не планує обмеження споживання в святкові дні.



В енергосистемі профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно в вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі. Тому у "Укренерго" немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення", - наголосили в "Укренерго".

Зазначається, що фейки розповсюджуються через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.

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