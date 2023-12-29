Світло на свята не відключатимуть, в енергосистемі профіцит: "Укренерго" спростовує фейк, який шириться мережею
У мережі поширюють фейк щодо відключення світла на новорічні свята. Інформація не відповідає дійсності.
Про це йдеться у заяві компанії, інформує Цензор.НЕТ.
"В соцмережах знову розповсюджується неправдива інформація про відключення електроенергії на свята. Офіційно заявляємо: Диспетчерський центр "Укренерго" не планує обмеження споживання в святкові дні.
В енергосистемі профіцит через знижене споживання. Цьому сприяє плюсова температура повітря. Також традиційно в вихідні дні споживання електроенергії нижче, ніж у робочі. Тому у "Укренерго" немає жодних підстав для введення графіків відключень енергоживлення", - наголосили в "Укренерго".
Зазначається, що фейки розповсюджуються через телеграм-канали, які сповіщають про рух російських ракет або дронів під час повітряних тривог.
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Пильнуймо та фіксуймо, цю нечисть московитів, що гадить у мережі Українцям! Технології, допоможуть зачистити цих *********!
Ліхтарний СТОВП і трохи міцної вірьовки,- цьому МОЖУТЬ Допомогт!
Слава Україні!
Сунуть смутні жахливі думки, які "свята" кожен день влаштовують нашим хлопцям в катівнях і на 0