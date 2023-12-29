Макфол про масовану атаку РФ: Конгрес США не повинен зволікати і має якнайшвидше виділити Україні військову допомогу

Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, посол Майкл Макфол відреагував на ранкову масовану атаку РФ по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) дипломата.

"Конгрес США не повинен зволікати з наданням нової військової допомоги Україні. Вони повинні виправити цю помилку якнайшвидше", - наголосив Макфол.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Українські сили ППО знищили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет російських загарбників.

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