УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11978 відвідувачів онлайн
Новини
5 398 17

Макфол про масовану атаку РФ: Конгрес США не повинен зволікати і має якнайшвидше виділити Україні військову допомогу

макфол

Директор Інституту Фрімена-Сполі з міжнародних досліджень Стенфордського університету, посол Майкл Макфол відреагував на ранкову масовану атаку РФ по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Twitter (X) дипломата.

"Конгрес США не повинен зволікати з наданням нової військової допомоги Україні. Вони повинні виправити цю помилку якнайшвидше", - наголосив Макфол.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, 29 грудня ворог завдав масованого ракетного удару по Україні. Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. Українські сили ППО знищили 27 "шахедів" та 87 крилатих ракет російських загарбників.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Посол Великої Британії Гарріс: Атака на цивільну інфраструктуру є воєнним злочином

Автор: 

Конгрес США (1227) допомога (8336) ракети (4021) атака (339) Макфол Майкл (29)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+3
Лютого? Ви що , редактор,не похмелений?
показати весь коментар
29.12.2023 11:51
+2
Конгресу США, якось *****, поки по куполу Капіталія не прилетить, чухатись не будуть, а воно таке прилетить, якщо не у вигляді Калібра, то у як Птиця-Трамп, теж не гірший призентик... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
29.12.2023 11:58
+2
зетряпке пять лет надо было готовить страну к войне, и два года применять ракеты, но дороги избирателям были важнее
показати весь коментар
29.12.2023 12:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лютого? Ви що , редактор,не похмелений?
показати весь коментар
29.12.2023 11:51 Відповісти
У редактора мабуть лютий грудень
показати весь коментар
29.12.2023 11:55 Відповісти
Не заважай "яструбам демократії" насолоджуватися різдвяними святами.
показати весь коментар
29.12.2023 11:56 Відповісти
Конгресу США, якось *****, поки по куполу Капіталія не прилетить, чухатись не будуть, а воно таке прилетить, якщо не у вигляді Калібра, то у як Птиця-Трамп, теж не гірший призентик... *** 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
показати весь коментар
29.12.2023 11:58 Відповісти
Туди ніколи нічого не прилетить.Хіба що іншопланетяни вдарять.як у фільмах.
показати весь коментар
29.12.2023 13:32 Відповісти
Бла бла бла, віскас. Бла бла бла
показати весь коментар
29.12.2023 12:00 Відповісти
Конгрес США не повинен зволікати і має якнайшвидше виділити Україні військову допомогу

Атож, атож...
І не повинен, і має...
показати весь коментар
29.12.2023 12:07 Відповісти
Як дбає, так і має.
показати весь коментар
29.12.2023 12:18 Відповісти
можна 1 дивізію US Marine Corps - звісно, зі всім штатним озброєнням і з підтримкою US Navy

бажано до Нового Року - під ялинку
показати весь коментар
29.12.2023 12:45 Відповісти
зетряпке пять лет надо было готовить страну к войне, и два года применять ракеты, но дороги избирателям были важнее
показати весь коментар
29.12.2023 12:13 Відповісти
Он думал что до пенсии будет хамовато требовать, и ему будут давать на халяву, под распил. Пока пацаны на фронте гибнут.
показати весь коментар
29.12.2023 12:23 Відповісти
дають зброю видавцем ...і ще хочуть результат ..
показати весь коментар
29.12.2023 12:24 Відповісти
республіканцям демократам, щасливо відпочивати після сьогоднішньої ночі...
показати весь коментар
29.12.2023 12:31 Відповісти
а вони щоночі мають щастя
показати весь коментар
29.12.2023 12:47 Відповісти
а в США всі вишикувалися в чергу, відсмоктати в друга *****, трампа.
показати весь коментар
29.12.2023 13:51 Відповісти
Ці всі заяви від незрозумілих людей, які не впливають на політику в США варті 0
показати весь коментар
29.12.2023 14:35 Відповісти
Як вже обридли ці популісти зі всіх сторін. Сенатор який турбується за людей.... крім свого вечірнього меню, ні за що вони більше не турбуються. Ліше війно розв'язують.
показати весь коментар
29.12.2023 18:17 Відповісти
 
 