У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено. ФОТОрепортаж
Внаслідок ракетних ударів рашистів по Харкову відомо про трьох загиблих. Ще 13 осіб дістали поранення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.
"29 грудня близько з 5:00 до 8:00 російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та тринадцять поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи, інформація стосовно потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.
У Харкові пошкоджено складські і виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки.
Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300.
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До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
Зеленський зі своєю обісцяною конторою (обпісом) смердить. Нехай уже мальчік в обісцяних штанішках забере свої обісрані трусіцки і піде.
Але ж ні - це говно хоче правити в Україні і надалі. Оце обісране лайно. НЕ переплутайте! Я маю на увазі саме Володимира і його папусукусашу Зеленського.