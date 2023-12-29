У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетних ударів рашистів по Харкову відомо про трьох загиблих. Ще 13 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"29 грудня близько з 5:00 до 8:00 російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та тринадцять поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи, інформація стосовно потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У Харкові пошкоджено складські і виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки.



Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300.

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