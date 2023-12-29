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Новини Війна
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У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено. ФОТОрепортаж

Внаслідок ракетних ударів рашистів по Харкову відомо про трьох загиблих. Ще 13 осіб дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури Харківщини.

"29 грудня близько з 5:00 до 8:00 російська армія завдала масований ракетний удар по Харкову. За три години окупанти вдарили по місту 22 рази. Станом на зараз відомо про трьох загиблих та тринадцять поранених. Тривають пошуково-рятувальні роботи, інформація стосовно потерпілих уточнюється", - йдеться в повідомленні.

У Харкові пошкоджено складські і виробничі будівлі, пошту, будинки, лікарню, підприємства тощо. Також після ракетної атаки в одному з парків Харкова правоохоронці виявили влучання бойової частини ракети, на місці працюють вибухотехніки.

Попередньо, ворог бив по місту ракетами типу С-300.

Також читайте: Обласний центр онкології пошкоджено у Харкові внаслідок обстрілів. ФОТОрепортаж

У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 01
У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 02
У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 03
У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 04
У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 05
У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 06
У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 07
У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 08
У Харкові внаслідок ракетних ударів РФ загинули 3 особи, ще 13 поранено 09

Автор: 

обстріл (28392) Харків (5581)


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Підараси кацапські, це район вокзалу Балашовка, бував на цьому підприємстві.
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29.12.2023 12:09 Відповісти
ми ж будували ракети чому за майже два роки ми не збодували жодної балістичної ракети
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29.12.2023 12:36 Відповісти
Це вам аж з Америки видно що МИ тут будуємо?
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29.12.2023 14:06 Відповісти
Мальчики просто устали атвайны и хатятдамой, че эти хохлы не сдаются, мальчики передохнут и вместе с хохлами дойдем до Лиссабона, нам сказали по телевизору, там палестинских братьев обижают негры, надо бы освободить, - шоб мой Бхаванг вернулся наконец в наш новый барак в Якутске, даже сортир вырыт внутри барака, шикарно, все соседи завидуют, - поделилась чаяньями и вареньями с нашими зрителями Мугарват Бомбардуплова, счастливая жительница новопостроенного барака класса люкс по улице Якутского скульптора 20. (20 - это дата рождения Ленина, что вдвойне приятно удовлетворенной гражданке)
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29.12.2023 12:48 Відповісти
Існує ЄДИНИЙ СПОСІБ протидії ракетним обстрілам Росії- це ракетні обстріли у відповідь. Причому своїми ракетами, щоб маразматичні Байдени не вказували, куди стріляти, а куди ні. Для цього збудувати в Карпатах, а точніше в Прикарпатті, підземний завод по виготовленнню ракет, щоб не страшна була навіть атомна бомба. Подібний приклад в історії вже був, коли німці під час Другої світової війни цілком успішно на підземному заводі ( гора Кроненберг) виготовляли ракети ФАУ-2. Це дорого, але інших варіантів просто не існує. Невже кращим варіантом буде, коли Росія вдовбає Україну своїми ракетами в кам'яний вік і перетворить колись квітучу країну в безлюдну пустелю? Коли ракети почнуть вибухати по всій Росії, тільки тоді ракетні атаки України припиняться. Україна володіє ракетними технологіями. Досвід будівництва тунелів в Карпатах в України є: збудували ж новий тунель до станції Волівець. Та й в часи Радянського Союзу в Карпатах в Делятині і в Криму поблизу Феодосії побудували систему бункерів всередині гір де зберігалася ядерна зброя СРСР. Ці бункери могли витримати бомбардування атомною бомбою. Бункер у Делятині, який використовувався ЗСУ, вже пробували обстрілювати ракетами типу "Кинджал"московські вурдалаки, але безрезультатно. Всі інші спроби десь на території України побудувати завод приречені на провал, бо будуть знищуватися російськими ракетами.
До речі,німці в 1944 році в період найлютіших килимових бомбардувань промислових центрів Німеччини авіацією союзників побудували 130 підземних заводів, де виготовлялися тисячі ракет Фау-1, Фау-2, авіаційні двигуни, проводилися розробки ядерної зброї.
Аналогічно, на підземних заводах Великобританії під час Другої світової війни виготовлялась військова продукція, зокрема, авіаційні двигуни.
В наші дні ракети виготовляють на підземному заводі в Ірані. Є відео в інтернеті. Іранцям вистачило розуму перенести виробництво ракет під землю. Мародерам, які знаходяться при владі в Україні, розуму для цього не вистачило.
Скільки українських громадян, підприємств, будинків, міст повинен знищити Пуйло, щоб до злочинця Боневтіка дійшло, що єдиний спосіб припинити цю агресію скаженого Пуйла є ракети у відповідь по всій території Росії.? Іншу мову Пуйло не розуміє. Завдяки своїй бездіяльності Боневтік-Янелох-Шлемазл-Янетряпка став по суті союзником Пуйла і співучасником його злочинів.
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29.12.2023 12:55 Відповісти
ничего не нужно строить,всё уже построено ,есть множество подземных сооружений -они после совка никуда не делись
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29.12.2023 15:29 Відповісти
Після совка є підземні споруди, але не всі підземні споруди придатні для розгортання виробництва. А на рахунок "множества"- це 3,14здьож в чистому вигляді.
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29.12.2023 19:56 Відповісти
Коли здохне хоч одна падла з контори (офісу) *********** Зеленського?
Зеленський зі своєю обісцяною конторою (обпісом) смердить. Нехай уже мальчік в обісцяних штанішках забере свої обісрані трусіцки і піде.
Але ж ні - це говно хоче правити в Україні і надалі. Оце обісране лайно. НЕ переплутайте! Я маю на увазі саме Володимира і його папусукусашу Зеленського.
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29.12.2023 17:56 Відповісти
 
 