Хочу, щоб звуки вибухів в Україні чули ті, хто пише про готовність Путіна до переговорів, - Кулеба
Міжнародна спільнота має відповісти на масовані ракетні атаки по Україні безперервною фінансовою та військовою підтримкою України.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.
Кулеба нагадав, що протягом ночі і ранку п’ятниці, 29 грудня, РФ атакувала цивільну інфраструктуру України за допомоги 110 ракет та великої кількості безпілотників.
"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", - написав глава МЗС.
Кулеба наголосив, що ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія.
"Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - підкреслив Кулеба.
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рашка на кожний чих збирає
Але ж в'їбати у відповідь клоун сцить нажаль...
Ти обіцяв з лопатою на ворога, то твій зірковий час настав.
Лопата йому потрібна гроші грести
Ну почують - і щось відбудеться?
Що пропонує Кулеба українцям, жити мішенню поки не влучать?
Розказуй,тільки не нам,ми й без тебе знаємо,що таке рашизм!
Лише оточення членограя цю тему обговорювало!
Ну на хіба Україні другий міністр внутрішніх справ?
Основний краще справляється, а ось дипломатів як не було, так і немає.
Чому не скористались?