Хочу, щоб звуки вибухів в Україні чули ті, хто пише про готовність Путіна до переговорів, - Кулеба

Міжнародна спільнота має відповісти на масовані ракетні атаки по Україні безперервною фінансовою та військовою підтримкою України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що протягом ночі і ранку п’ятниці, 29 грудня, РФ атакувала цивільну інфраструктуру України за допомоги 110 ракет та великої кількості безпілотників.

"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", - написав глава МЗС.

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Кулеба наголосив, що ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія.

"Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - підкреслив Кулеба.

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