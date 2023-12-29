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Новини
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Хочу, щоб звуки вибухів в Україні чули ті, хто пише про готовність Путіна до переговорів, - Кулеба

кулеба

Міжнародна спільнота має відповісти на масовані ракетні атаки по Україні безперервною фінансовою та військовою підтримкою України.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х (колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

Кулеба нагадав, що протягом ночі і ранку п’ятниці, 29 грудня, РФ атакувала цивільну інфраструктуру України за допомоги 110 ракет та великої кількості безпілотників.

"Сьогодні мільйони українців прокинулися від гучних звуків вибухів. Я хотів би, щоб ці звуки вибухів в Україні були чутні в усьому світі. У всіх великих столицях, штаб-квартирах і парламентах, які зараз обговорюють подальшу підтримку України. У всіх редакціях, які пишуть про "втому" чи нібито готовність Росії до "переговорів", - написав глава МЗС.

Читайте: Масована атака РФ на Україну: щонайменше 12 загиблих та 76 поранених, - МВС

Кулеба наголосив, що ці звуки - це те, що насправді хоче сказати Росія.

"Нашою єдиною колективною відповіддю може і повинна бути безперервна, потужна і довгострокова військова та фінансова допомога Україні. Лише більша вогнева міць може змусити замовкнути російський терор", - підкреслив Кулеба.

Також читайте: В областях України зафіксовані відключення світла після масованого ракетного обстрілу РФ, - Міненерго

Автор: 

обстріл (28392) Кулеба Дмитро (3604) переговори з Росією (1077)


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Топ коментарі
+18
Так так, але треба шоб ці вибухи чули і ті хто у 2019 році посадив народу на шию серливого брехуна та зрадника шута-крадія та його ЗЕлену шоблу. Також і ті які голосували за сіпатого півуна ротом шо обісрався без бою. Двічі обісрався та среться зараз від слова "повістка".
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29.12.2023 11:57
+14
Ти спершу почни про миротворців-розміновувачів які запустили кацапів в Україну з Криму.
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29.12.2023 11:58
+11
******..й очкарик, щоб почули, треба вміти працювати ефективно
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29.12.2023 11:57
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Так так, але треба шоб ці вибухи чули і ті хто у 2019 році посадив народу на шию серливого брехуна та зрадника шута-крадія та його ЗЕлену шоблу. Також і ті які голосували за сіпатого півуна ротом шо обісрався без бою. Двічі обісрався та среться зараз від слова "повістка".
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29.12.2023 11:57 Відповісти
в пса Патрона рейтинг вищий за клована, новий конкурент у Зе з'явився, починають мірятися рейтингами
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29.12.2023 12:46 Відповісти
******..й очкарик, щоб почули, треба вміти працювати ефективно
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29.12.2023 11:57 Відповісти
ось і кулеба нагадав про себе...почули його...отже, він ще є
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29.12.2023 12:01 Відповісти
Ти спершу почни про миротворців-розміновувачів які запустили кацапів в Україну з Криму.
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29.12.2023 11:58 Відповісти
О, а це хто такій? Шо за бездарь?
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29.12.2023 12:00 Відповісти
Це - діма, один з шести друзів зє, з якими він і піде... на#уй
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29.12.2023 12:02 Відповісти
Хочу щоб звуки вибухів чули в кожному місті Мордора....
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29.12.2023 12:00 Відповісти
Збирай якесь засідання ООН
рашка на кожний чих збирає
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29.12.2023 12:00 Відповісти
Так, нам терміново потрібна чергова стурбованість (бажано б глибока), та засудження (звісно що рішучє)
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29.12.2023 12:03 Відповісти
Їх повинні чути усі мешканці ******* засрашки...
Але ж в'їбати у відповідь клоун сцить нажаль...
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29.12.2023 12:00 Відповісти
Чим в*їбати? Асфальтом чи майскімі шашличькамі? Волонтери далекобійних ракет не потягнуть а Zeбл..ядота окрім 3.14здити і 3.14здіти в ФБ х*йню( смердючим писком безмозглої) не здатна ні на що...
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29.12.2023 12:30 Відповісти
Україна теж хоче, щоб заткнувся тєлімарахвон... назавжди, та щезли звуки щовечірнього гундосіння, бажано, щоб одночасно 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
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29.12.2023 12:00 Відповісти
"Дякую усім, дуже дякую." (с)
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29.12.2023 12:03 Відповісти
Зелено-синя шобла--майстри розмовного жанру.
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29.12.2023 12:02 Відповісти
А мы хотим наказания для тех,кому финансирование армии это популизм.
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29.12.2023 12:02 Відповісти
Так з такого мурла як ця кулеба -толку як з козла молока.. ти мудак і твоя кантора повинні кричати на весь світ
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29.12.2023 12:05 Відповісти
Кулеба, повісь в себе на балконі райдужну збоченську тряпку і Європа і Америка відразу пришлють тобі 100 дивізіонів patriot.
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29.12.2023 12:06 Відповісти
Кулебка, а ми так у відповідь можемо? Прірву грошей надали і де вони, все покрали?
Ти обіцяв з лопатою на ворога, то твій зірковий час настав.
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29.12.2023 12:06 Відповісти
То Ви не так його зрозуміли...
Лопата йому потрібна гроші грести
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29.12.2023 12:09 Відповісти
і що ти, ******* очкаста, для цього робиш???
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29.12.2023 12:08 Відповісти
Кацапи- нелюди!
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29.12.2023 12:09 Відповісти
Та ну, це навіть не рівень "з пушки по горобцям". Вихлоп настільки нікчемний порівняно з витратами на цей обстріл, що навіть найнікчемніший *********** мав би почати задавати питання...
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29.12.2023 12:20 Відповісти
щоб задавати питання-потрібно думати.... а русня і думати це діаметрально протилежні речі
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29.12.2023 12:33 Відповісти
Хочу, щоб звуки вибухів в Україні чули ті, хто пише про готовність Путіна до переговорів

Ну почують - і щось відбудеться?
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29.12.2023 12:12 Відповісти
Зброю відплати ви за 2 роки незробили, немає не масової ракети, не нуклеризації. Тиловий кацап живе у мирі і спокої, без страху.
Що пропонує Кулеба українцям, жити мішенню поки не влучать?
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29.12.2023 12:13 Відповісти
Так а ти на яух,ти ж рупор України!
Розказуй,тільки не нам,ми й без тебе знаємо,що таке рашизм!
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29.12.2023 12:19 Відповісти
Так вони ці вибухи так і сприймають-намагання пуйла до переговорів .
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29.12.2023 12:22 Відповісти
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29.12.2023 12:24 Відповісти
***** Безугла - ты не дракон, а ТУПАЯ ДУРА, а по призванию - ***** ПОДЗАБОРНАЯ!!!
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29.12.2023 12:30 Відповісти
дякую,ледь не ригнув....
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29.12.2023 12:35 Відповісти
ЖАЛКАЯ ШАВКА, ты это скажи ФСБешному ублюдку дЕрмаку и ЗЕленому КЛОУНУ, которые второй год войны САБОТИРУЮТ и РАЗВОРОВУЮТ все военное производство страны.
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29.12.2023 12:26 Відповісти
Кулеба замість кропіткої роботи з країнами-партнерами,майже кожний день бааазікає для нашого баранячого бидла Ти працюй з країнами,які ннадають нам допомогу в боротьбі з орками,а ти балаболищ в Україні Правда і послів таких відправляєш,які ні на що не здатні. А піаритись ти вмієш разом з усіма своїми шахраями,брехунами і ворюгами Т ВИ провалили всю дипломатію і поставили державу перед загрозою знищення Прийде час і будеш відповідати за свою некомпетентність і бездіяльність
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29.12.2023 12:33 Відповісти
Так вибухи було чути ще з 14 року!!! Вони не заважали найвеличнішому зазирати в анус ***** де маячілося г.... перепрошую мир.
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29.12.2023 12:34 Відповісти
А помьятаеш,коли тобі казали: ,,рийте окопи" а ви гондони,посміхались. А зараз ти хочеш, щоб хтось почув? І хто ти піс ля цього? Ви ніколи незахворіете спідом,тому що ви гондони!
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29.12.2023 12:50 Відповісти
Слабый министр мзс!!! Нужно ездить по миру Япония, Ю Корея по всей Европе и др странам и договариваться об оружии Дроны и т.д А не заниматься х....й знаит чем . Какие переговорщики так нам и дают оружие
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29.12.2023 12:51 Відповісти
Из за нашей власти (мародёры) скоро от нас весь мир отвернётся. Они думают о стране? Цель одна!красть! Накрали миллиарды и потом сбегут в Европу на свои виллы и к своим семьям и будут прекрасно жить.
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29.12.2023 12:58 Відповісти
Хтот ж ці загадкові «всі»?
Лише оточення членограя цю тему обговорювало!
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29.12.2023 13:12 Відповісти
Черговий виЗЕр для внутрішнього ринку.
Ну на хіба Україні другий міністр внутрішніх справ?
Основний краще справляється, а ось дипломатів як не було, так і немає.
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29.12.2023 13:18 Відповісти
США пропонували безкоштовний лендліз, з поверененням залишків в 2072 році

Чому не скористались?
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29.12.2023 13:21 Відповісти
Радник керівника о.фісу президента із міжнародних питань висловив своє побажання щодо світової спільноти.
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29.12.2023 13:45 Відповісти
 
 