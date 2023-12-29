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73% українців вірять, що Україна за 10 років буде процвітати в складі ЄС. Рік тому вірили 83%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

євросоюз

Серед українців зростають песимістичні настрої. Але 73% громадян все одно вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас під час аналогічного опитування, проведеного в жовтні 2022 року, таку відповідь дали 88% респондентів. І за цей самий період із 5% до 19% побільшало тих, хто вважає, що за 10 років Україна буде країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей.

Читайте: Україна навряд чи вступить до ЄС у найближчі 10 років, - міністерка з питань ЄС та конституції Австрії Едтштадлер

За даними КМІС, у всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. Відносно менше таких на сході країни, де у 67% оптимістичні погляди, а песимістичні поділяють 25%. В інших макрорегіонах 73-76% оптимістично дивляться на майбутнє країни, песимістично - 16-19%.

Найменше песимістів серед респондентів віком 60-69 років (10%), найбільше - серед молоді молодше 30 років (26%). Оптимістів у відповідних вікових групах 80% і 68% відповідно.

Також читайте: 92% українців довіряють Залужному, а 72% негативно б поставилися до його відставки, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

73% українців вірять, що Україна за 10 років буде процвітати в складі ЄС. Рік тому вірили 83%, - опитування КМІС 01
73% українців вірять, що Україна за 10 років буде процвітати в складі ЄС. Рік тому вірили 83%, - опитування КМІС 02
73% українців вірять, що Україна за 10 років буде процвітати в складі ЄС. Рік тому вірили 83%, - опитування КМІС 03

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% та 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.

Автор: 

опитування (1933) членство в ЄС (1246) КМІС (334)


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Топ коментарі
+24
Це тих самих 73 ?
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29.12.2023 12:06
+14
час іде, горе нас пожирає, а розуму українцям не додається.
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29.12.2023 12:07
+12
73% цифра меня пугает
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29.12.2023 12:09
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Це тих самих 73 ?
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29.12.2023 12:06 Відповісти
какая то магическая цифра
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29.12.2023 12:19 Відповісти
% уйобков мало меняется со временем, и в большинстве стран он аналогичный.
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29.12.2023 13:01 Відповісти
і приведе їх до процвітання зЄ віслюк
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29.12.2023 13:09 Відповісти
в Таможенном Союзе?
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29.12.2023 12:08 Відповісти
найбагатшою? без нафти та газу? без науки? чисто агро та трішки металургії? чи ви про цукровий бум в Україні 18-19 століття?
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29.12.2023 12:22 Відповісти
"Якщо зафіксувати ціни на вироблені в Україні товари та послуги в доларах за 2010 рік, то вийде, що у 2020 році реальний ВВП України становив лише 63,2% від показника 1990 року."
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29.12.2023 12:24 Відповісти
так ти одразу і кажи, що ти совкодрочєр ))
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29.12.2023 12:28 Відповісти
тригенрі слова, щоб замаскуватись під українця? ти латентний російський імперець та комуняка недобита
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29.12.2023 12:39 Відповісти
Тобто якщо озвучувати факт,що на початку незалежності у нас навіть більший ВВП був ніж за пізніші часи незалежності то це совкодрочерство? Жесть логіка....
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29.12.2023 13:21 Відповісти
Ти з якої мушлі виліз? НЛО?
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29.12.2023 12:27 Відповісти
дивись потім гарно протирай портрет Леніна після того як кінчиш йому на лисину ))
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29.12.2023 12:29 Відповісти
Це зараз Україна чисто агро і трішки металургії, майже без портів та з африканським рівнем життя.

В 1991 вона виходила з іншими можливостями. І наука ще й як була. Це зараз вона на нулі, що навіть звичайні крилаті ракети не може виробляти.
А раніше масово виробляла міжконтинентальні балістичні.
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29.12.2023 13:08 Відповісти
У якому році?
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29.12.2023 12:22 Відповісти
і в чому ж те багатство було ?

в тонах чугуна на душу насєлєнія ?
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29.12.2023 12:31 Відповісти
Ех, була найбагатшою країною Східної Європи і на свою голову вирішила дружити із росією - от і розплачується
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29.12.2023 12:32 Відповісти
досить цю куйню нести. 90% виробництва, що було розвалу совка не потрібне було нікому, навіть нам самим.
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29.12.2023 13:33 Відповісти
Мабуть ти вважаєш що в ЄС краще вступати з протягнутою рукою - щоб всі нагинали нерівноправними угодами? До ЄС треба дозріти політично та економічно, що бути хоч трохи рівнею.
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29.12.2023 12:22 Відповісти
Звісно, краще у таєжний союз із відрізаною кадирівцями рукою і дозрівати у катівні рашистів чи під завалими від їх ракет
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29.12.2023 12:26 Відповісти
А нахіба мені приписувати твої власні думки? Виходить тебе влаштовує пограбована олігархами і слабка Україна? Нам не треба розвиватись економічно, бо ЄС нам все дасть?
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29.12.2023 12:32 Відповісти
Пограбовану олігархами Україну я бачив лише два роки тому. Зараз я бачу російських покидьків, які грабують та нищать Україну, яким до наших олігархів як до москви рачки і врятувати країну тепер може лише членство у ЄС та НАТО, бо самотужки нам не здолати сильнішого ворога ц
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29.12.2023 12:41 Відповісти
Та то дурак,не звертайте уваги,воно тут тільки бігає і урапатріотичними гаслами усіх закидує Типу "Пабєда будет за нами!!" і так далі. Типовий совковий лозунгіст
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29.12.2023 13:27 Відповісти
тільки для цього треба було мати іншій нарід,який не обирав би комуністів та урок які по кілька ходок мали.
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29.12.2023 14:38 Відповісти
час іде, горе нас пожирає, а розуму українцям не додається.
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29.12.2023 12:07 Відповісти
Остальные 10% уже в ЕС и возвращаться пока не собираются.
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29.12.2023 12:08 Відповісти
73% цифра меня пугает
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29.12.2023 12:09 Відповісти
Не лякайтесь... Жодні цифри не відповідають дійсності. "Джельсоміно в Країні Брехунів"
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29.12.2023 12:53 Відповісти
В следующем году будет 63.
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29.12.2023 12:12 Відповісти
Треба кацапню їпашити - алтернативи нема, а там видно буде.
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29.12.2023 12:15 Відповісти
Якщо влада буде відповідати за свою діяльність перед громадянами матеріально і кримінально,тоді це реально.
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29.12.2023 12:15 Відповісти
может мечтают, веры с каждым днем все меньше. не хочется о грустном, но сложилось впечатление, что союзники толкают нас если не в тайожный союз, то как минимум на не вступление в блоки и союзы и нейтралитет.
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29.12.2023 12:16 Відповісти
Чого вартий нейтралітет, всі мали б вже бачити.
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29.12.2023 12:18 Відповісти
вартий, якщо відновити ЯЗ
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29.12.2023 12:38 Відповісти
індія і Пакистан обидвоє мають яз, це аж ніяк не заважає їм одне одного фігачить.
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29.12.2023 13:01 Відповісти
Так але далі кордону конфлікт не заходить ,те саме конфлікт Індія-КНР. Ця зброя була є буде вирішальна у гарантуванні безпеки та суб'єктності.
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29.12.2023 14:34 Відповісти
то забави діток порівняно з тим що ми маємо дякуючи кучмові та кравчуку
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29.12.2023 15:28 Відповісти
73% проголосували за шапіто, 73% згодні відмовитись від громадянства...
Якесь магічне число, аж моторошно)
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29.12.2023 12:18 Відповісти
щоб підтримати рівень віруючих у 73 відсотки через десять років, то треба вже зараз виписувати із росії підходящого стендапера, і починати розкручувати його через дебілізор.
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29.12.2023 12:19 Відповісти
непрямий висновок по співпаданню процентів - це саме ті віруючі, які вірять, шо зелений буде ще 10 років в слугах дерьмака й саме вони обидва два приведуть за ці 10 років до такого результату. десь в їхньому віруючому підсвідомому це вже пов'язано "там де зеля - там успіх, там перемога"
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29.12.2023 12:21 Відповісти
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29.12.2023 12:26 Відповісти
Я скоро на оту цифру "73%" буду кидати щось важке.
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29.12.2023 12:29 Відповісти
Тобто, у даному випадку, на ОПТИМІСТІВ?! Ти теж, з отих, що не вірять у добре?!
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29.12.2023 12:33 Відповісти
Країна зелених мрій...
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29.12.2023 12:29 Відповісти
Чим довше йде війна тим менше оптимізму, і це не диво, це природньо. Тому констатуючи цей факт лише підтверджується істина. А от чи треба сповіщенням цього додавати песимізму у суспільство - ВЕЛИКЕ ПИТАННЯ! Он, в рашистів ВВП з 2,3 трильйонів баксів впав до 1.5, але їм сповіщають що "зростає"..... у рублях, і вони радіють. Я не пропаную так само відверто брехати як це роблять у Москві, але може варто хоча б не розповсюджувати занадто багато негативу й не забувати про позитивні новини, бо згідно дослідів УСІ люди схильні саме до пошуків негативної інформації про злочини, скандали, смерті, руйнування, і щось про успіши, до того ж реальні, точно не завадить?! Може варто нагадувати українцям, наприклад, про те що морські порти зараз працюють не гірше аніж ПЕРЕД повномасштабним нападом рашистів? Чи може нагадати їм наслідки подібних сьогоднішньому удару у 2022 році і у порівнянні зрозуміти що ефективність українських сил ППО зросла?! Розповісти як буде добре замість звичайних подарунків до Різдва чи Нового року (деякі з котрих навіть не потрібні і купуються аби просто порадіти чомусь новенькому) "подарувати" допомогу для ЗСУ щоб вони стали ще міцніші й успішніші, моральне задоволення від чого точно буде приємним будь кому із свідомих громадян України?!
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29.12.2023 12:30 Відповісти
Наступного року буде 20 років, як Польща у ЄС, а до процвітання ще далеко...
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29.12.2023 12:31 Відповісти
А що саме називати "процвітанням". Щось як у Раю?! Такого НЕ ІСНУЄ і не буде існувати. Поліпшення іу порівнянні із тим що було 20 років тому там є, а у порівнянні із Польщею що Україна, що Московія (т.з. "роССія"), що Білорусь - пасуть задніх! Тож не треба марити утопіями, а треба робити щось для досягнення поліпшень. А ідеал це фантазія, до нього треба прагнути, наближатись, але це нескінченний шлях!!!
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29.12.2023 12:39 Відповісти
Приміряйте ж Польщу не до Німеччини, а до 2003 року!
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29.12.2023 12:49 Відповісти
При цьому ці 73 відсотки ні чого не хочуть робити для процвітання України, а хочуть халяви, як типові совки
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29.12.2023 12:33 Відповісти
Роблю висновок, що ти песиміст котрій ні у що не вірить і котрий переконаний, що оптимісти "нічого не роблять"?! То може це ти ОДИН, чи максимум саме песимісти "усе роблять" добре?! Вперше за усе своє життя таке чую, бо практика показала, що САМЕ ПЕСИМІСТИ завжди усім не вдоволені і нічого не роблять, бо вважають іншу поведінку "марнотратством", які здатні на труд виключно вимушено, "з під палки" і виключно заради заробітку, якщо не має можливості жити за чужий кошт!!!
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29.12.2023 12:45 Відповісти
В житті як раз все навпаки: песимісти не задоволені своїм життям, тому й намагаються його поліпшити. Найбільший рівень песимізму тримає населення Скандинавії, де й найвищий рівень життя.
А оптимізмом відрізняються екваторіальні мавпи-з пальми впало і побігло танцювати, сракою трясти. Життя ж чудове!
Тому й приказка є: немає гіршої сволоти ніж тупий ентузіаст. Ні в чому нічого не тямить і в кожну дупу без мила лізе.
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29.12.2023 13:08 Відповісти
ви що сраний расист?
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29.12.2023 15:34 Відповісти
В Украине не популярна идея стать самой центром притяжения и это губительно для страны. Нет идеи экспансии. На хотят нас видеть в ЕС. У рашистов есть идея империи есть идея всем навязать свою волю и это помогает им распространить свое влияние. А у нас менталитет хаты с краю. Это очень большая реальная проблема.
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29.12.2023 12:41 Відповісти
Не плутайте будь ласка слова "експансія" із центром впливу. Бо, для прикладу, США не ведуть загарбницьку політику, тобто експансію, але є центром політичного тяжіння. Якщо і є якась "експансія", то виключно ідей, та впливу за рахунок ВЛАСНОГО розвитку технологій, капіталу і зовсім не проти "експансії" на їх територію іноземних капіталів. Тож досить розповідати про той довбаний менталітет (нашли у свій час відмазку псевдо експерти й політики), а краще кажіть про те, що самоствердження за рахунок розвитку ВЛАСНОЇ країни, ВЛАСНОЇ освіти, прийняття законодавчіх норм сприяючих розвитку підприємництва й приходу інвестицій зможе зробити Україну не лише успішною, а й стати тим самим центром впливу. І бажання експансії тут точно не допоможе - швидше навпаки. Достатньо подивитись на Московію (т.з. "роССію"), або Угорщину, котрі внаслідок бажання експансії досягають лише ізоляції та віддалення від них країн із котрими ще нещодавно мали непогані стосунки!!!
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29.12.2023 12:55 Відповісти
пажрать, пасрать, паржать.. 73%
замість ... хоча б
Армія, Мова, Віра..
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29.12.2023 12:56 Відповісти
Це саме найтупіше питання яке можна придумати на п'яну голову .
Як можна знати точно , якщо в кожної людини , її думка що до майбутнього України в ЄС , може змінюватись хоч і щодня , в залежності від того що вона почує з екрану телеящика . В залежності від того як цим маніпулюють .
Сьогодні вірять 73 % завтра на тб виступить з палкою промовою якийсь політОлух а-ля - Люська ібанута , віритимуть знову 83 . Післязавтра знову 73 і так далі .
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29.12.2023 12:47 Відповісти
Кім ви бачите себе в нашій компанії через 10 років?
Нічого не нагадує?
Ще з карантину тисячі тренерів особистого зростання та інших психолухів сидять без роботи. От фігньой і маються.
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29.12.2023 13:12 Відповісти
ЄС не вигідна ******** українській «еліті».. де вони в ЄС будуть харчєваться?
таким як наприклад: татаров, портнов, коломойський..
вони ж закони під себе писали десятиліттями..

кормлячи народ то гречкою, то дешевою цибулею..

і цей, обдурений народ, бере тіпа участь в опитуваннях про процвітання, коли в країні йде війна на виживання..

і чому пішли гроші на опитування, а не для потреб фронту?
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29.12.2023 13:12 Відповісти
За 10 років процвітаючою? І хто ж цю процвітаючість зробить? Де вона візьметься,може з якоїсь невідомої матерії,раз і все появиться?
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29.12.2023 13:24 Відповісти
Згадалося... "Я вєрю горад будіт, я вєрю саду цвєсть, кагда такіє люді (зєльониє) в Україні єсть... "
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29.12.2023 13:27 Відповісти
Відкрийте кордони, сволоти, і українці будуть процвітати в ЕС вже через місяць.
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29.12.2023 13:31 Відповісти
найменше вірять це 18-29 років, тобто вони вже здалися, а ви їх мобілізуєте, це до першого бою і вони "герої" у полоні, там день за п'ять, а хто ж у них батьки, напевно з тих 73% з 2019 року.
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29.12.2023 13:43 Відповісти
НАТО і безвіза цілком достатньо. А то вже так розігналися, що ще не вступивши туди, вже обмежують мовний закон і хочуть підарських шлюбів.
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29.12.2023 13:48 Відповісти
геї також воюють та хочуть мати законну спадщину за супруга та виплати
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29.12.2023 15:31 Відповісти
Забудьте про це!Ймовірність входження до НАТО 1 до млн. до ЕС також ,потрібно щоб наше законодавство було гармонізоване та відповідало європейському, а ви подивіться які закони подає уряд це днище, там порушень на десятки статей Конституції та конвенцій ЕС.
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29.12.2023 14:28 Відповісти
якщо народ тупо зраджуватиме державу і далі, то ніякого процвітання не буде
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29.12.2023 14:36 Відповісти
А зачем после USSR идти в EUSSR?
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29.12.2023 14:55 Відповісти
то ти вже готов лизати сраку?
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29.12.2023 15:29 Відповісти
сьогодні зранку біля вікна вибухнула, поки що живий
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29.12.2023 15:42 Відповісти
ти я бачу шизофренік
йди до біса, ідіот їбанутий
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29.12.2023 15:43 Відповісти
то пиши мовою , якщо так любиш
і не закликай здаватись *****
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29.12.2023 15:52 Відповісти
Ну - рік тому, рік тому в нас МО було з золотими яйцями, але виявилось - тухлими. АРХ М
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29.12.2023 18:13 Відповісти
Ше теля в сраці,а баба з довбнею бігае.
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29.12.2023 18:32 Відповісти
 
 