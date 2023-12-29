73% українців вірять, що Україна за 10 років буде процвітати в складі ЄС. Рік тому вірили 83%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Серед українців зростають песимістичні настрої. Але 73% громадян все одно вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС.

Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.

Водночас під час аналогічного опитування, проведеного в жовтні 2022 року, таку відповідь дали 88% респондентів. І за цей самий період із 5% до 19% побільшало тих, хто вважає, що за 10 років Україна буде країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей.

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За даними КМІС, у всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. Відносно менше таких на сході країни, де у 67% оптимістичні погляди, а песимістичні поділяють 25%. В інших макрорегіонах 73-76% оптимістично дивляться на майбутнє країни, песимістично - 16-19%.

Найменше песимістів серед респондентів віком 60-69 років (10%), найбільше - серед молоді молодше 30 років (26%). Оптимістів у відповідних вікових групах 80% і 68% відповідно.

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Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% та 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.