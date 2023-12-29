73% українців вірять, що Україна за 10 років буде процвітати в складі ЄС. Рік тому вірили 83%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА
Серед українців зростають песимістичні настрої. Але 73% громадян все одно вірять, що за 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС.
Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, інформує Цензор.НЕТ.
Водночас під час аналогічного опитування, проведеного в жовтні 2022 року, таку відповідь дали 88% респондентів. І за цей самий період із 5% до 19% побільшало тих, хто вважає, що за 10 років Україна буде країною зі зруйнованою економікою і великим відтоком людей.
За даними КМІС, у всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. Відносно менше таких на сході країни, де у 67% оптимістичні погляди, а песимістичні поділяють 25%. В інших макрорегіонах 73-76% оптимістично дивляться на майбутнє країни, песимістично - 16-19%.
Найменше песимістів серед респондентів віком 60-69 років (10%), найбільше - серед молоді молодше 30 років (26%). Оптимістів у відповідних вікових групах 80% і 68% відповідно.
Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1 031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 та з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50% та 1,4% - для показників, близьких до 5%. В умовах війни до неї додається певне систематичне відхилення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
В 1991 вона виходила з іншими можливостями. І наука ще й як була. Це зараз вона на нулі, що навіть звичайні крилаті ракети не може виробляти.
А раніше масово виробляла міжконтинентальні балістичні.
в тонах чугуна на душу насєлєнія ?
Якесь магічне число, аж моторошно)
А оптимізмом відрізняються екваторіальні мавпи-з пальми впало і побігло танцювати, сракою трясти. Життя ж чудове!
Тому й приказка є: немає гіршої сволоти ніж тупий ентузіаст. Ні в чому нічого не тямить і в кожну дупу без мила лізе.
замість ... хоча б
Армія, Мова, Віра..
Як можна знати точно , якщо в кожної людини , її думка що до майбутнього України в ЄС , може змінюватись хоч і щодня , в залежності від того що вона почує з екрану телеящика . В залежності від того як цим маніпулюють .
Сьогодні вірять 73 % завтра на тб виступить з палкою промовою якийсь політОлух а-ля - Люська ібанута , віритимуть знову 83 . Післязавтра знову 73 і так далі .
Нічого не нагадує?
Ще з карантину тисячі тренерів особистого зростання та інших психолухів сидять без роботи. От фігньой і маються.
таким як наприклад: татаров, портнов, коломойський..
вони ж закони під себе писали десятиліттями..
кормлячи народ то гречкою, то дешевою цибулею..
і цей, обдурений народ, бере тіпа участь в опитуваннях про процвітання, коли в країні йде війна на виживання..
і чому пішли гроші на опитування, а не для потреб фронту?
йди до біса, ідіот їбанутий
і не закликай здаватись *****