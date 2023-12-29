Група депортованих українських дітей з РФ прибула до Білорусі, їх зустрічав особисто Лукашенко, - Associated Press

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 грудня особисто відвідав організовану урядом зустріч з незаконно депортованими РФ українськими дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що на зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих Росією територій України, Лукашенко "відкрито кидав виклик" міжнародному обуренню через причетність його Білорусі до депортації російською владою українських дітей.

Виступаючи на заході з нагоди прибуття нової групи депортованих українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх до нашого дому, зігріти й зробити їхнє дитинство щасливішим".

Білоруські чиновники не повідомили кількість привезених до країни українських дітей, йдеться у матеріалі агентства.

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Павло Латушка, колишній міністр культури Білорусі, який надав Міжнародному кримінальному суду (МКС) докази ймовірної причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей, зазначив, що прибуття нової групи з окупованих Росією територій "наголошує на необхідності для МКС розслідувати ці злочини".

"Лукашенко, члени його родини та соратники разом із Кремлем організували систему переміщення українських дітей, у тому числі сиріт, з окупованих територій до Білорусі, і цей канал досі працює", - заявив Латушка агентству.

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