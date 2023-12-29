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Група депортованих українських дітей з РФ прибула до Білорусі, їх зустрічав особисто Лукашенко, - Associated Press

лукашенко,депортація

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 грудня особисто відвідав організовану урядом зустріч з незаконно депортованими РФ українськими дітьми.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Associated Press.

Зазначається, що на зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих Росією територій України, Лукашенко "відкрито кидав виклик" міжнародному обуренню через причетність його Білорусі до депортації російською владою українських дітей.

Виступаючи на заході з нагоди прибуття нової групи депортованих українських дітей напередодні новорічних свят, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх до нашого дому, зігріти й зробити їхнє дитинство щасливішим".

Білоруські чиновники не повідомили кількість привезених до країни українських дітей, йдеться у матеріалі агентства.

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Павло Латушка, колишній міністр культури Білорусі, який надав Міжнародному кримінальному суду (МКС) докази ймовірної причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей, зазначив, що прибуття нової групи з окупованих Росією територій "наголошує на необхідності для МКС розслідувати ці злочини".

"Лукашенко, члени його родини та соратники разом із Кремлем організували систему переміщення українських дітей, у тому числі сиріт, з окупованих територій до Білорусі, і цей канал досі працює", - заявив Латушка агентству.

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Автор: 

Білорусь (7928) депортація (723) діти (5063) Лукашенко Олександр (2653)


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Топ коментарі
+13
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29.12.2023 12:34
+12
Всі чомусь забувають шо Білорусь і Лукашенко так само веде про нас війну як і РФ. А памятаю скільки прихильників цього картопляного було в Україні
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29.12.2023 12:34
+5
Отлично, повязал себя с террористом №1, все верно делает усатый д@лб@**.
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29.12.2023 12:33
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Отлично, повязал себя с террористом №1, все верно делает усатый д@лб@**.
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29.12.2023 12:33 Відповісти
він уже давно себе пов'язав - і шо?
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29.12.2023 12:34 Відповісти
Всі чомусь забувають шо Білорусь і Лукашенко так само веде про нас війну як і РФ. А памятаю скільки прихильників цього картопляного було в Україні
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29.12.2023 12:34 Відповісти
Не надо отождетствлять Лукаша с беларусами - беларусы его его не выбирали в 2020 году. А вот 70% украинцев его уважали до зимы 2022 года.
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29.12.2023 12:44 Відповісти
угу, так рускіе теж можуть сказати - "власть ето одно а мі то хорошіе"
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29.12.2023 12:59 Відповісти
В огороде бузина, а в Киеве дядька. Лукаш в 2020 году совершил государственный переворот используя силовиков. Беларусы против Лукаша. В рашке почти все за пуйла. Разницы не видишь?
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30.12.2023 01:07 Відповісти
А силовики це хіба не народ Білорусії теж? А їхні діти, матері, родичі?

Кожен народ бере ПОВНУ відповідальність за свою владу. Немає "влада Іраку" і "святі іракці", немає "українці" і "влада зеленського" - ми відповідальні за оте все шо нами керує. Це лише аратив рускіх - "мі люді маленькіе мі здесь і прі чом"
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30.12.2023 10:03 Відповісти
Т.е. все украинцы виноваты в том, что сейчас происходит в Украине. Или это не то?
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31.12.2023 14:28 Відповісти
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29.12.2023 12:34 Відповісти
Співучасник злочинів !!!
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29.12.2023 12:36 Відповісти
Коли вже луку депортують і усиновлять якісь канібали.
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29.12.2023 12:41 Відповісти
Лукашенко-хробак,не більше...
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29.12.2023 12:57 Відповісти
Підлість, нахабство, психічна хворість москалів безмежна!!!
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29.12.2023 13:57 Відповісти
Рашенька хочет что украинские дети ее любили. **********. Мара-Морена ее настоящая суть. Смерть и тлен.
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29.12.2023 13:58 Відповісти
В кращих традиціях Гітлера 🤦🤦🤦
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29.12.2023 14:32 Відповісти
А не пора вже цього бульбаша ліквідувати,щоб поросячому обсоску путе життя раем не мріялося.
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29.12.2023 18:34 Відповісти
 
 