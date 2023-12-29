Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 26 осіб, 132 дістали поранення (оновлено)

Російські загарбники обстріляли сім міст України, внаслідок чого загинули 26 осіб, а 132 дістали поранення.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-терорист продовжує атакувати цивільних. Сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років. Пошукові роботи тривають",- йдеться в повідомленні.

Від обстрілів постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя. Масштабні руйнування. Житлові будинки, навчальні заклади, лікарні.

Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів.

У Нацполіції повідомили, що станом на 13:00 відомо про загибель 18 осіб, 132 поранені. Всього зафіксовано 51 ворожий обстріл.

"Унаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Дніпро п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.



У Харківській області - 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.



На Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.



В Одеській області загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.



На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 — були поранені.



У м. Києві загинули троє людей, 22 - травмовані.



Також поранення отримала одна людина в Київській області",- йдеться в повідомленні.

Заступник глави ОП Олексій Кулеба повідомив, що станом на 16:00 відомо про 26 загиблих, понад 120 осіб поранено.

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