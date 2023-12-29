Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 26 осіб, 132 дістали поранення (оновлено)
Російські загарбники обстріляли сім міст України, внаслідок чого загинули 26 осіб, а 132 дістали поранення.
Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.
"Держава-терорист продовжує атакувати цивільних. Сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років. Пошукові роботи тривають",- йдеться в повідомленні.
Від обстрілів постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя. Масштабні руйнування. Житлові будинки, навчальні заклади, лікарні.
Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів.
У Нацполіції повідомили, що станом на 13:00 відомо про загибель 18 осіб, 132 поранені. Всього зафіксовано 51 ворожий обстріл.
"Унаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Дніпро п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.
У Харківській області - 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.
На Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.
В Одеській області загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.
На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 — були поранені.
У м. Києві загинули троє людей, 22 - травмовані.
Також поранення отримала одна людина в Київській області",- йдеться в повідомленні.
Заступник глави ОП Олексій Кулеба повідомив, що станом на 16:00 відомо про 26 загиблих, понад 120 осіб поранено.
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До чого дійшло: для прикладу на нашому форумі , жіночка з Дніпра, яка досі була адекватною в судженнях - нині зараз поносить (якщо не в прямому сенсі, то алегорично) брехню з Г+Г. Наприклад, починаючи з і нижче. В контексті вашого заклику - там, де вона знімає вину з найвеличнішого... і багато чого іншого подібного...
Ви ж одну справу робите - вони вбивають через провладну мразь, а ти звинувачуєш провладну мразь
Бо самі кацапи не винні, їх змусила провладна мразь., самі винуваті.
а же напиши що 73% загиблих не буде царства небесного - вони ж не так голосували
тварина
Где, сотни наших шахедов, долетающие, например до Мацквы, или хотя бы до Брянска, Курска или Белгорода ???
Кремлёвским выродкам абсолютно насрать на возможные обстрелы ракетами ВСУ российских городов. Только рады будут таким обстрелам. которые позволят им эффективнее мобилизовать покорное быдло на войну против Украины.
Впечатление, что их искусственным путём вывели в кремлёвских подвалах."
Ж. Вольнов
Атаки, подібні до тієї, яку Росія розпочала проти України 29 грудня, здійснюються не лише з військовою метою чи для залякування народу України, але й мають на меті надіслати сигнал власному населенню.
Принаймні частково такі атаки здійснюються для того, щоб показати людям у Росії: дивіться, у нас є влада, ми на щось здатні.
Росіяни їдуть на новорічні свята і вся Росія сидітиме вдома, багато питиме, дивитиметься телевізор і розмовлятиме.
Путіну потрібно їм щось показати.
Яника Краснивська