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Новини Війна
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Внаслідок сьогоднішніх обстрілів України загинули 26 осіб, 132 дістали поранення (оновлено)

одеса

Російські загарбники обстріляли сім міст України, внаслідок чого загинули 26 осіб, а 132 дістали поранення.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін, інформує Цензор.НЕТ.

"Держава-терорист продовжує атакувати цивільних. Сьогодні зранку ворог випустив понад півтори сотні ракет та ударних дронів по мирних українських містах. Відомо про 16 загиблих. 97 поранених, серед яких щонайменше двоє дітей — 6 та 8 років. Пошукові роботи тривають",- йдеться в повідомленні.

Від обстрілів постраждали Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одеса, Конотоп, Запоріжжя. Масштабні руйнування. Житлові будинки, навчальні заклади, лікарні.

Розпочато кримінальні провадження за фактами вчинення воєнних злочинів.

У Нацполіції повідомили, що станом на 13:00 відомо про загибель 18 осіб, 132 поранені. Всього зафіксовано 51 ворожий обстріл.

"Унаслідок обстрілу російськими загарбниками м. Дніпро п'ять осіб загинули та 28 - отримали поранення. Серед загиблих – дитина та поліцейський.

У Харківській області - 3 людини загинули, 13 мирних мешканців отримали поранення.

На Запоріжжі внаслідок ракетних ударів російської армії пошкоджено багатоповерховий будинок, АЗС, гаражний кооператив. Чотири людини загинули, 12 поранені.

В Одеській області загинуло двоє людей, 27 – отримали поранення внаслідок влучань у житлові будинки. Під завалами можуть перебувати люди.

На Львівщині внаслідок ракетних ударів пошкоджено багатоквартирний будинок та цивільну інфраструктуру. Пошкоджені 13 житлових будинків, будівлі двох навчальних закладів, а також транспортні засоби. Унаслідок російських обстрілів одна людина загинула, 24 — були поранені.

У м. Києві загинули троє людей, 22 - травмовані.

Також поранення отримала одна людина в Київській області",- йдеться в повідомленні.

Заступник глави ОП Олексій Кулеба повідомив, що станом на 16:00 відомо про 26 загиблих, понад 120 осіб поранено.

Читайте: Ракетний удар по Запоріжжю: кількість загиблих зросла до 4. ФОТО

Автор: 

обстріл (28392) Костін Андрій (267)


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Топ коментарі
+20
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29.12.2023 12:36
+14
Почему нельзя сложить к **** многоэтажку в Белгороде или Курске, и сказать шо "то ваше кацапское ПВО, то не мы" ???? А за кулисами намекнуть кацапам- что так будет КАЖДЫЙ РАЗ В ОТВЕТ. Что мешает так сделать ? Помощь запада боитесь потерять ? Ее итак уже походу не будет.
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29.12.2023 12:45
+11
А ответка какая- то вменяемая будет ? Или будем дальше молча прилеты ловить, без ответок по территории кацапии, шоб американских избирателей не тревожить.
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29.12.2023 12:39
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29.12.2023 12:36 Відповісти
А ответка какая- то вменяемая будет ? Или будем дальше молча прилеты ловить, без ответок по территории кацапии, шоб американских избирателей не тревожить.
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29.12.2023 12:39 Відповісти
тот же вопрос
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29.12.2023 15:19 Відповісти
Так это и есть ответа за сбитые сушки и БДК.
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29.12.2023 22:48 Відповісти
Царство небесне загиблим, а живим- ДУМАЙ-ТЕ через яку провладну мразь вони гинуть
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29.12.2023 12:41 Відповісти
По настроям я так бачу, що навпаки, люди перестають думати. Навпаки, Г+Г в їх черепках перемагає.
До чого дійшло: для прикладу на нашому форумі , жіночка з Дніпра, яка досі була адекватною в судженнях - нині зараз поносить (якщо не в прямому сенсі, то алегорично) брехню з Г+Г. Наприклад, починаючи з і нижче. В контексті вашого заклику - там, де вона знімає вину з найвеличнішого... і багато чого іншого подібного...
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29.12.2023 13:37 Відповісти
Напиши ще рашистам подяку
Ви ж одну справу робите - вони вбивають через провладну мразь, а ти звинувачуєш провладну мразь
Бо самі кацапи не винні, їх змусила провладна мразь., самі винуваті.

а же напиши що 73% загиблих не буде царства небесного - вони ж не так голосували

тварина
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29.12.2023 14:16 Відповісти
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29.12.2023 12:44 Відповісти
Почему нельзя сложить к **** многоэтажку в Белгороде или Курске, и сказать шо "то ваше кацапское ПВО, то не мы" ???? А за кулисами намекнуть кацапам- что так будет КАЖДЫЙ РАЗ В ОТВЕТ. Что мешает так сделать ? Помощь запада боитесь потерять ? Ее итак уже походу не будет.
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29.12.2023 12:45 Відповісти
Чем складывать - дронами с АЛИБАБАЭКСПРЕССА или КАТКАМИ для асфальта???
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29.12.2023 14:57 Відповісти
ХАМАС ракеты из говна и палок делают, а у нас есть ЮЖмаш, харьковское КБ систем управления для ракет, при желании уже давно бы что то придумали.
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29.12.2023 16:34 Відповісти
Sergej008 Ти что из бункера в германии вилез бил или проснулся только. Уже есть аналоги шахедов и другие ракети.
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29.12.2023 18:47 Відповісти
Есть у дЕрмака на ЖОПЕ ШЕРСТЬ, а аналоги "шахедов" есть только в БЛЕВОТНЫХ ВИДОСИКАХ ЗЕленой ЖАБЫ.
Где, сотни наших шахедов, долетающие, например до Мацквы, или хотя бы до Брянска, Курска или Белгорода ???
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29.12.2023 19:53 Відповісти
І чим, ота баготоповерхівка, складена, допоможе на фронті? Ви, подоляцки гниди, навмисно виправдовуєте наркомана, котрий розікрав, з своїм кодлом усе, замість того щоб захищати країну.
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29.12.2023 15:23 Відповісти
На фронте ничем не поможет. А в тылу десять раз подумают прежде чем ракетами по гражданским *******. Подоляцкую гниду, кстати, в зеркале увидите.
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29.12.2023 16:32 Відповісти
Хто подумає? Ви пропагануєте руський мир - він може думати. Розумію - така робота у оп ***********.
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29.12.2023 16:42 Відповісти
Я пропагандирую руский мир ? *******, чи шо ?
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29.12.2023 16:58 Відповісти
Кто там о ком подумает. Обычные люди и верхушка россии это не одно и то же.
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29.12.2023 22:50 Відповісти
та їм посрати, хоч цілий район міста з мешканцями спали
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29.12.2023 15:41 Відповісти
Мы не знаем, будет им похер или нет, потому что ни разу не пробовали.
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29.12.2023 16:07 Відповісти
Це всі тези гниди зеленского - ми не бачимо ударних угруповань рюськіх на кордоні України у 21 році, а піда..ри вивезли свої сім'ї до Европи за тиждень до повного вторгення.
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29.12.2023 16:45 Відповісти
е е е е, а досвід попередніх воєн і взагалі відношення до того бидла, що зараз на убой посилають?
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29.12.2023 22:10 Відповісти
В 1941-44 годах советско-большевистские выродки убивали сотнями тысяч своё собственное мирное население во время массированных бомбардировок Орла, Белгорода, Ставрополя, Пятигорска, Воронежа, Краснодара, Майкопа, Ростова, Брянска, Старой Руссы, Смоленска, Калуги, Новгорода, Пскова.

Кремлёвским выродкам абсолютно насрать на возможные обстрелы ракетами ВСУ российских городов. Только рады будут таким обстрелам. которые позволят им эффективнее мобилизовать покорное быдло на войну против Украины.
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29.12.2023 16:47 Відповісти
ЗЕлений лідор баітся бити по рідній йому Московії, ще прийдеться атвєчать. І цензоре в Україні люди гинуть, а не особи! Бидлячий москворотий ресурс...
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29.12.2023 12:54 Відповісти
Московія *****, принесла в Мирну Україну горе і страждання, та ще й впарила цього члєнограя-ухилянта! (Для любителям - СВАТІВ)!
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29.12.2023 13:36 Відповісти
А Зе обещал, что буде 2 удара на один в ответ..И????
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29.12.2023 14:08 Відповісти
Зруйновано житлові будинки, але офіційне повідомлення ,від Головкома ,Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти. На жаль є загиблі та постраждалі"
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29.12.2023 14:10 Відповісти
Ось так ворог цинічно вбиває українців все руйнує це "русский мир" де варварська рашиська орда намагатся знищити Україну ,будь ти проклята навіки росія і твоє тупе зомбоване бидлонаселеніє
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29.12.2023 14:40 Відповісти
"Это даже не фашисты, это низшая раса каких-то упырей, ублюдков-олигофренов с девиантным и маниакальным поведением, это бесчувственная и бессердечная биомасса убийц, мародёров, воров, насильников!

Впечатление, что их искусственным путём вывели в кремлёвских подвалах."

Ж. Вольнов
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30.12.2023 00:04 Відповісти
Прикро.
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29.12.2023 15:02 Відповісти
Грім-2, гендиректор проєкту - можу розігнати до 1000км. - зеленский - хер тобі - у мене підтримка - і це вже коли загинули сотні тисяч українців - 63%. Шо їм потрібно, отим відсоткам - тіки кайданки і на фронт, а з заду українці з заградотрядів, з кулеметами.
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29.12.2023 15:28 Відповісти
З контори (офісу) препиЗедента хоч одна падла здохла?
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29.12.2023 18:51 Відповісти
Поки не здохне Зеленський (з папоюсашею і мамаюримою) порядку в Україні не буде.
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29.12.2023 19:02 Відповісти
DW

Атаки, подібні до тієї, яку Росія розпочала проти України 29 грудня, здійснюються не лише з військовою метою чи для залякування народу України, але й мають на меті надіслати сигнал власному населенню.

Принаймні частково такі атаки здійснюються для того, щоб показати людям у Росії: дивіться, у нас є влада, ми на щось здатні.
Росіяни їдуть на новорічні свята і вся Росія сидітиме вдома, багато питиме, дивитиметься телевізор і розмовлятиме.
Путіну потрібно їм щось показати.
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29.12.2023 19:20 Відповісти
Сьогодні загинуло 33 людини, а ще є в тяжкому стані.
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29.12.2023 19:55 Відповісти
"Сегодня праздник рашистов. Они жадно вылавливают из украинских пабликов видео с горящими домами, дымящимися развалинами. Перекошенные от боли лица людей складывают на их рылах чудовищ ухмылку. Синий язык облизывает пересохшие от вожделения пасти, а каждый крик содрогает в пароксизме страсти скрюченное в zиготу тело. Тело, в котором душа умерла и превратилась в черную птицу, клюющую глаза их детей …"

Яника Краснивська
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30.12.2023 01:02 Відповісти
 
 