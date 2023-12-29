Санду про масовану ракетну атаку РФ: Необхідно посилювати спроможності ППО України для захисту людей

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала масовану ракетну атаку РФ на Україні та закликала посилювати ППО України.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої думки з усіма, хто постраждав сьогодні вранці і кожного дня цієї жорстокої війни. Сьогоднішня агресія підкреслює нагальну необхідність посилення спроможностей протиповітряної оборони України для захисту життя людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Рашисти атакували Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одесу, Конотоп та Запоріжжя. Загинули 16 осіб, а 97 дістали поранення, зокрема двоє дітей.

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