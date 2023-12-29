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Новини Війна
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Санду про масовану ракетну атаку РФ: Необхідно посилювати спроможності ППО України для захисту людей

санду

Президентка Молдови Майя Санду прокоментувала масовану ракетну атаку РФ на Україні та закликала посилювати ППО України.

Про це вона повідомила у соцмережі X, інформує Цензор.НЕТ.

"Мої думки з усіма, хто постраждав сьогодні вранці і кожного дня цієї жорстокої війни. Сьогоднішня агресія підкреслює нагальну необхідність посилення спроможностей протиповітряної оборони України для захисту життя людей", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Рашисти атакували Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одесу, Конотоп та Запоріжжя. Загинули 16 осіб, а 97 дістали поранення, зокрема двоє дітей.

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Автор: 

Молдова (2068) обстріл (28392) Мая Санду (253)


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ППО это хорошо. Но парашники понимают только по яплу ногой.
Поэтому надо бить по их городам всем, чем достанем.
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29.12.2023 12:55 Відповісти
І чим бити? Асфальтом і щебінемз великого будівництва?
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29.12.2023 15:30 Відповісти
А почему нет? Если Юзика на них катнуть, пол Белгорода снесёт.
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29.12.2023 16:07 Відповісти
НІ, Санду. Необхідно їбашити по заводам і аеродромам орків. Бо хворобу лікують антибіотиками і хірургічним втручанням, вирізаючи пошкоджені частини тіла, а не запшикуючи симптоми пшикалкою від соплів.
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29.12.2023 13:22 Відповісти
А могла ця Жінка на посаді, і велике крадівництво з асфальту засхематозити у Молдові у напряму якогось штучного утворення (в миру-придністровя)!!
Разумков із Зеленським, це в Україні, на РАЗ відчибучили, і досі сидять на посадах..
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29.12.2023 13:24 Відповісти
Необходимо уничтожать заводы по производству ракет и носители на территории лаптерейха, а не ПВО усиливать.
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29.12.2023 13:25 Відповісти
А може для початку не продавати рашистам мікросхеми та технології для ракет?
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29.12.2023 15:32 Відповісти
При лечение болезни надо не больше таблеток, надо убрать источник бактерій, РФ в таком виде не должна существовать. Вакцина в виде СС-18 помогла бы.
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29.12.2023 15:11 Відповісти
АВИАЦИЯ и ДАЛЬНОБОЙНЫЕ РАКЕТЫ. ПВО - это как пробитую голову зеленкой помазать
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29.12.2023 15:20 Відповісти
 
 