Блокування кордону: у чергах перебувають понад 8,4 тис. вантажівок на в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба
Польські перевізники продовжують блокування кордону України у трьох пунктах пропуску.
Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребене", "Краківець - Корчова", "Ягодин - Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 2200 вантажівок перебувають у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше - навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська"", - зазначив речник.
Він нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині — Медика", однак черги там залишаються – 1100 вантажівок очікують на перетин.
Демченко повідомив, що на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок по інших напрямках і як результат - до збільшення черг.
Так, на кордоні зі Словаччиною станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 465 вантажівок.
На кордоні з Угорщиною на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 3800 вантажівок; з Румунією на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 850 вантажівок, додав речник ДПСУ.
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Ці урядовці, числяться Нацдержслужбою за «категорією А», тобто без них Україні - кінець!! А як воно в реаліях сьогодення, Українці бачуть на власні очі! Виключно, номінальне відсиджування на дупі згідно з Регламентом Кабміну, для озвучки, підготовлених у Секретаріаті КМУ головними спеціалістами «категорії В», постанов та розпоряджень, і ФСЬО!
Зважаючи на такі обставини, український уряд має вимагати від польської влади введення режиму надзвичайного (воєнного) стану в 30-ти кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною, мотивуючи це агресивною війною рашистської пітьми проти України і наступом її окупаційних військ по всьому фронту.
Таким чином виникнуть правові підстави для відхилення будь-яких звернень приспішників ×уйла про так званий "страйк" та затримання й ізоляції з обмеженням волі тих з них, хто намагатиметься й далі блокувати кордон.
Карта-схема пропонованої зони - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1739233768831877570?t=lk7bOWIcNAlrdLzAV7n3Cg&s=19 тут .