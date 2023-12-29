Блокування кордону: у чергах перебувають понад 8,4 тис. вантажівок на в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба

Польські перевізники продовжують блокування кордону України у трьох пунктах пропуску.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребене", "Краківець - Корчова", "Ягодин - Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 2200 вантажівок перебувають у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше - навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська"", - зазначив речник.

Він нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині — Медика", однак черги там залишаються – 1100 вантажівок очікують на перетин.

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Демченко повідомив, що на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок по інших напрямках і як результат - до збільшення черг.

Так, на кордоні зі Словаччиною станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 465 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 3800 вантажівок; з Румунією на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 850 вантажівок, додав речник ДПСУ.

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