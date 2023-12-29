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Новини
2 006 13

Блокування кордону: у чергах перебувають понад 8,4 тис. вантажівок на в’їзд в Україну, - Держприкордонслужба

кордон

Польські перевізники продовжують блокування кордону України у трьох пунктах пропуску.

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Продовжується блокування напрямків пунктів пропуску "Рава-Руська - Гребене", "Краківець - Корчова", "Ягодин - Дорогуськ". За інформацією польських прикордонників, станом на ранок 2200 вантажівок перебувають у чергах на цих трьох напрямках в бік України, найбільше - навпроти пунктів пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська"", - зазначив речник.

Він нагадав, що 24 грудня був розблокований рух на напрямку пункту пропуску "Шегині — Медика", однак черги там залишаються – 1100 вантажівок очікують на перетин.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські перевізники на КПП "Дорогуськ" почали пропускати в Україну більше машин

Демченко повідомив, що на інших ділянках кордону рух для вантажівок не блокується. Однак через дії на території Польщі водії та перевізники шукають альтернативні маршрути, що призводить до збільшення руху вантажівок по інших напрямках і як результат - до збільшення черг.

Так, на кордоні зі Словаччиною станом на ранок у бік України на напрямку пункту пропуску "Ужгород" очікувало проїзду 465 вантажівок.

На кордоні з Угорщиною на напрямку пункту пропуску "Тиса" очікувало проїзду 3800 вантажівок; з Румунією на напрямку пункту пропуску "Порубне" очікувало проїзду 850 вантажівок, додав речник ДПСУ.

Читайте також: Водіям доведеться чекати понад 30 днів, щоб виїхати з Польщі через Дорогуськ

Автор: 

блокада (737) Держприкордонслужба ДПСУ (5970) кордон (4762) Польща (8494)


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Топ коментарі
+5
це називається гібрідна війна... русня почала, поляки продовжили, дуже сподіваюсь, що їм одізветься...
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29.12.2023 13:12
+4
Бо вони можуть тільки *** кацапам сосати пшекі ******
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29.12.2023 13:10
+3
А чому браві польські блокувальники не зупинили російську ракету? так це була тільки одна ракета, а що буде, коли будуть летіти десятки? Будуть бігти до річки вісла?
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29.12.2023 13:09
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А чому браві польські блокувальники не зупинили російську ракету? так це була тільки одна ракета, а що буде, коли будуть летіти десятки? Будуть бігти до річки вісла?
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29.12.2023 13:09 Відповісти
Бо вони можуть тільки *** кацапам сосати пшекі ******
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29.12.2023 13:10 Відповісти
Будут кричать "кууурвааа!!" И грозно махать саблей гусарской
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29.12.2023 13:23 Відповісти
Так в них команди з Росії не надходило 😁
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29.12.2023 18:06 Відповісти
8400 вантажних авто помножити на 2 водія, ось скільки, орієнтовно, військових водіїв, недорахувався Умеров із Шмигалем та Стефанішиною!!
Ці урядовці, числяться Нацдержслужбою за «категорією А», тобто без них Україні - кінець!! А як воно в реаліях сьогодення, Українці бачуть на власні очі! Виключно, номінальне відсиджування на дупі згідно з Регламентом Кабміну, для озвучки, підготовлених у Секретаріаті КМУ головними спеціалістами «категорії В», постанов та розпоряджень, і ФСЬО!
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29.12.2023 13:12 Відповісти
"Сидіти на м'якому австрійському теплому дивані" --- а може навіть і на моцковському...
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29.12.2023 13:30 Відповісти
це називається гібрідна війна... русня почала, поляки продовжили, дуже сподіваюсь, що їм одізветься...
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29.12.2023 13:12 Відповісти
Абы наши соотечественники собрались и вломили им трынды! Но так, в частном порядке. Гонору то у них много, понты главная Скрепа - шо мы не знаем бгатушек славян как облупленных )))
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29.12.2023 13:21 Відповісти
Сподівання на зміну уряду Польщі для розблокування кордону з Україною виявились ілюзією.
Зважаючи на такі обставини, український уряд має вимагати від польської влади введення режиму надзвичайного (воєнного) стану в 30-ти кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною, мотивуючи це агресивною війною рашистської пітьми проти України і наступом її окупаційних військ по всьому фронту.
Таким чином виникнуть правові підстави для відхилення будь-яких звернень приспішників ×уйла про так званий "страйк" та затримання й ізоляції з обмеженням волі тих з них, хто намагатиметься й далі блокувати кордон.
Карта-схема пропонованої зони - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1739233768831877570?t=lk7bOWIcNAlrdLzAV7n3Cg&s=19 тут .
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29.12.2023 13:33 Відповісти
Ракети мали впасти на пшеків, чому не долетіли?
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29.12.2023 18:02 Відповісти
Чому, чому ? - "привет" промазав... АРХ М
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29.12.2023 18:09 Відповісти
Ну шо бадзеги получили від кацапів,ще получете це вам кара за те що блокуете кордон,так вам і треба.
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29.12.2023 18:31 Відповісти
 
 