Сунак про масовану атаку РФ на Україну: Путін не зупиниться ні перед чим. Ми не дозволимо йому перемогти

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що сьогоднішні масований обстріл України російськими окупантами свідчить, що диктатор Путін хоче викорінити свободу та демократію.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ці широкомасштабні атаки на міста України показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети - викорінити свободу та демократію. Ми не дамо йому перемогти. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив він.

Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Рашисти атакували Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одесу, Конотоп та Запоріжжя. Загинули 16 осіб, а 97 дістали поранення, зокрема двоє дітей.

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