Сунак про масовану атаку РФ на Україну: Путін не зупиниться ні перед чим. Ми не дозволимо йому перемогти
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що сьогоднішні масований обстріл України російськими окупантами свідчить, що диктатор Путін хоче викорінити свободу та демократію.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ці широкомасштабні атаки на міста України показують, що Путін не зупиниться ні перед чим, щоб досягти своєї мети - викорінити свободу та демократію. Ми не дамо йому перемогти. Ми повинні продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", - зазначив він.
Нагадаємо, 29 грудня російські окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні. Рашисти атакували Дніпро, Львів, Київ, Харків, Одесу, Конотоп та Запоріжжя. Загинули 16 осіб, а 97 дістали поранення, зокрема двоє дітей.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Дякуємо ! Боже , бережи Короля !!!
Пильнуймо привладних, щоб не нагадили Україні, як з вагнерівцями чи асфальтом!
Слава Україні та її Захисникам!
Як Україна має перемогти не знищуючи інфраструктуру ворог на його території?
Якщо Україна підпише капітуляцію, всі лише видихнуть з полегшенням... доки людей в США в ЄС не вбивають їм на чуже горе і страждання наплювати.
Ху%ло не зупиниться ні перед чим, але ви не дасте йому перемогти... Виникає питання - як саме?
Якщо його нічого не зупинить то і ви не зупините. Але якщо справді хочете як мінімум завадити йому перемогти то треба вже хоча б ПРОГОВОРИТИ В ГОЛОС що для того потрібно.
Наприклад, знищити всю його армію.
Або вбити економіку.
Або розбомбити всі критичні підприємстав ВПК
... Ну або хоча б перемолоти всі запаси радянського заліза (і не допустити щоб їх замістив Китай) !
Хоч якийсь шлях **** можна вже намалювати і почати над ним працювати а не тільки пафосно збирати всім ЄС нам донати для підтримки штанів ЗСУ на суми менші ніж Греції після банкіської кризи ?
Срати їм на трупи.
Вони наступають там де їм зручніше (логістика, міські агломерації поруч, близькість до баз запезпечення).
І ще там де }{уйло політичну задачу поставить
які там тим не менш закріпились і сидять під обстрілами в руїнах. І сидітимуть хоч 100 років до останнього кацапа.
Це я до того що ніякі чисто людські втрати їх не зупинять допоки в них ще буде моб. ресурс - а його мільйони й мільйони голів.
Твоя аналогія зламалась ще 20 афганів тому.
Схоже сьогоднішня атака і дійсно - наслідок його психічного зриву .
чи можна лупити по території орків..
Нарешті НІМЕЧЧИНА, ДАНІЯ, ШВЕЦІЯ, Фінляндія починає пробуджуватися і тверезвим поглядом дивитися на усі ці терористичні події, що творить, підоросія в Україні і давати трезву оцінку подіям, які можуть їх чекати...!!!
УКРАЇНІ НЕГАЙНО ПОТРІБНІ РАКЕТИ СЕРЕДНЬОЇ ДАЛЬНОСТІ до 1500км. усіх видів базування...!!!
І у наданні РАКЕТ середньої дальності УКРАЇНІ, НЕ ПОТРІБНО БОЯТИСЯ, бо УКРАЇНА зараз виступає ПЕРЕДОВИМ ФОРПОСТОМ ЄВРОПИ і ЄВРОПЕЙСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ...!!!
Ракеты давайте *****!!!
Хочаб організуйте рекрутінг добровольців з Британії, з забезпеченням від Британії та гарантіями від Британії!!!
А так одні порожні промови популіські.