Дуда скликає термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору Польщі
Президент Польщі Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовим керівництвом після того, як був порушений повітряний простір країни з території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію Дуди.
Польський лідер заявив, що провів розмову з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом.
Дуда скликає термінову нараду з військовим командуванням на сьогодні.
Початок запланований на 13:00 (за київським часом 14:00, - ред.). На засіданні також буде присутній голова генштабу польської армії.
Міністр оборони Польщі також відреагував на інцидент з невідомим об’єктом, що залетів з території України на польську територію.
Він наголосив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником генерального штабу й оперативним командувачем збройних сил.
Будь ласка, зачекайте...
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навіть, якщо то х, кинджали чи калібри будуть
посмотри на меня.....
це піzдець як круто звучить)
всралися наші польські друзі не по-дитячому
А заодно спросить у поляков
Заблокировавших украинскую границу.
Они готовы так же завзято
Воевать с русскими?
Польская блокада превратилась В ПОДЛУЮ блокаду
Стыдоба....
Может быть,пан имел в виду СТИХИ?
Если пан любит стихи больше прозы,
Он может читать мою прозу нараспев
Будь ласка!!!
але в іншому впадку (якщо це не поезія), тоді я не второпаю, чому Ви обрали саме таку форму самовираження?
щоби було рублене, проте не трахане?
Приятно,что вы ,пан,обратили внимание на мои посты
Уверена, что пан слышал про такое понятие как - СТИЛЬ
Он существует не только в мире моды....
Всего хорошего!
Берегите себя, мсье Жорес!
***** московське, скрізь лайно своє розкидає!
Слава Україні! Пильнуймо!
Три місяці будуть чухати макітри та дупи і ВУАЛЯ: то була не ракета чи НЛО, а така собі синичка чи горобець. Полякам знову нічого не загрожує.
Єнта било-било.
Зважаючи на ті обставини, що рашисти почали обстрілювати територію Польщі, то може пану Дуді і всій польській владі пора нарешті запровадити режим надзвичайного (воєнного) стану в 30-ти кілометровій зоні, прилеглій до кордону з Україною?
Тоді заодно і питання із приспішниками ×уйла, які й далі блокують кордон, відпаде само собою?
Карта-схема пропонованої зони - https://twitter.com/_thin_red_line_/status/1739233768831877570?t=lk7bOWIcNAlrdLzAV7n3Cg&s=19 тут .
вони мріють про поствоєнний переділ територій
a) українська ракета ппо
b) український асфальт
c) український f-16 : пілот мальчік маладой не туди сів
d) інопланетяни
Сукупно задіяно десь 2500÷3000 "штурмовиків", майже бригада
Очень понравилось....
Це що, НЛО?