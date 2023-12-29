Дуда скликає термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору Польщі

Президент Польщі Анджей Дуда скликає термінову нараду з військовим керівництвом після того, як був порушений повітряний простір країни з території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на канцелярію Дуди.

Польський лідер заявив, що провів розмову з міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишом.

Дуда скликає термінову нараду з військовим командуванням на сьогодні.

Початок запланований на 13:00 (за київським часом 14:00, - ред.). На засіданні також буде присутній голова генштабу польської армії.

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Міністр оборони Польщі також відреагував на інцидент з невідомим об’єктом, що залетів з території України на польську територію.

Він наголосив, що перебуває у постійному контакті з президентом, прем'єр-міністром, начальником генерального штабу й оперативним командувачем збройних сил.