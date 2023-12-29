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Новини Війна
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Повітряні сили про "об’єкт" над Польщею: Ще один знак для партнерів - посилити Україну

ігнат

У Повітряних силах кажуть, що інцидент із об’єктом, який залетів у повітряний простір Польщі під час російської атаки 29 грудня, має стати ще одним сигналом для партнерів - Україні потрібно більше засобів ППО, щоб захищати і себе і Європу.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Як бачите, величезні атаки (ворога), багато всього летить у повітрі, і такі випадки трапляються уже не вперше. Залітають навіть на територію Румунії, ракети і ударні БПЛА падають і уламки і т.д. Так само це відбувалось і на території Польщі минулого року.

Читайте: На територію Польщі під час атаки РФ з України залетів "невідомий об’єкт"

Тож це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак (удар РФ з повітря 29 грудня був наймасованішим. - Ред.) таке може траплятися. Ворог атакує наші прикордонні території зокрема й на заході. Це й Львівська область і Франківська…

Це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб посилити Україну необхідною кількістю засобів, щоби ми стали щитом між агресором і Європою, захистили і себе, і їх", - сказав Ігнат.

Також читайте: Дуда скликає термінову нараду з військовим керівництвом після порушення повітряного простору Польщі

Раніше стало відомо, що під час масованої атаки РФ по Україні в повітряний простір Польщі залетів "невідомий об’єкт". Президент Польщі Анджей Дуда скликає через це термінове засідання Радбезу.

Автор: 

Польща (8494) ракети (4021) Повітряні сили (2625) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+8
Це знак що *уйла пора пиз***и усім НАТО. І треба про ЯЗ кацапів -це просто ракети, і вони збиваються!
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29.12.2023 13:22
+6
Скликав військову нараду і наказав посилити блокаду кордону,щоб ні одна миш не пройшла.
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29.12.2023 13:21
+5
Посилення системи ППО України, убезпечить і Західних Партнерів!
Це зрозуміло, як 2+2=4!
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29.12.2023 13:19
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Посилення системи ППО України, убезпечить і Західних Партнерів!
Це зрозуміло, як 2+2=4!
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29.12.2023 13:19 Відповісти
Скликав військову нараду і наказав посилити блокаду кордону,щоб ні одна миш не пройшла.
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29.12.2023 13:21 Відповісти
Ще мало залітає!
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29.12.2023 13:21 Відповісти
Це знак що *уйла пора пиз***и усім НАТО. І треба про ЯЗ кацапів -це просто ракети, і вони збиваються!
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29.12.2023 13:22 Відповісти
Такі смішні. Намагаються будь-який інфопровід використовувати щоб "партнерів" роздуплити. Ну ви бачили, бачили???
Але "партнери" зараз в коматозі. Вони Різдво святкують та на канікулах. Пох їм на це.
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29.12.2023 13:24 Відповісти
НЛО?
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29.12.2023 13:40 Відповісти
..це ще й знак того, що, найвірогідніше за все, цей "об'єкт" було запущено з (чи через) території "братів-білорусів", хитрожопо-сцикливо спостергігаючих "хто ж переможе" аби згодом прилипнути до переможця з великою ложкою
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29.12.2023 13:41 Відповісти
Так дослідіть рештки того "НЛО" і все стане зрозуміло! Тільки не спихуйте на українські сили ПВО.
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29.12.2023 13:49 Відповісти
Поляки можуть заблокувати пару пунктів пропуску. На знак протесту...
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29.12.2023 14:20 Відповісти
де ф-16 мурло балакуче?
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29.12.2023 18:03 Відповісти
 
 