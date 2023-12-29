Повітряні сили про "об’єкт" над Польщею: Ще один знак для партнерів - посилити Україну

У Повітряних силах кажуть, що інцидент із об’єктом, який залетів у повітряний простір Польщі під час російської атаки 29 грудня, має стати ще одним сигналом для партнерів - Україні потрібно більше засобів ППО, щоб захищати і себе і Європу.

Про це речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Як бачите, величезні атаки (ворога), багато всього летить у повітрі, і такі випадки трапляються уже не вперше. Залітають навіть на територію Румунії, ракети і ударні БПЛА падають і уламки і т.д. Так само це відбувалось і на території Польщі минулого року.

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Тож це не є чимось новим. В результаті таких масованих атак (удар РФ з повітря 29 грудня був наймасованішим. - Ред.) таке може траплятися. Ворог атакує наші прикордонні території зокрема й на заході. Це й Львівська область і Франківська…

Це ще один знак і сигнал для наших партнерів, щоб посилити Україну необхідною кількістю засобів, щоби ми стали щитом між агресором і Європою, захистили і себе, і їх", - сказав Ігнат.

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Раніше стало відомо, що під час масованої атаки РФ по Україні в повітряний простір Польщі залетів "невідомий об’єкт". Президент Польщі Анджей Дуда скликає через це термінове засідання Радбезу.