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Новини Війна
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Сьогоднішній обстріл - це не "пошук F-16", РФ чудово знатиме, коли вони з’являться, - Ігнат

f16

Сьогоднішній результат ППО є досить успішним з огляду на кількість випущених ракет російськими окупантами.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, ворог застосував не лише крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, але також "Іскандери", "Кинджали", Х-22, С-300, Х-31 тощо.

"Такі ракети можуть збивати лише системи, які працюють по балістиці. Результат роботи протиповітряної оборони є досить успішним", - зазначив речник.

Він сказав, що удар не можна назвати "пошуком F-16".

"Росія чудово знатиме, коли вони з'являться, їхня розвідка працює", - додав Ігнат.

Читайте: Повітряні сили про "об’єкт" над Польщею: Ще один знак для партнерів - посилити Україну

Автор: 

обстріл (28392) Ігнат Юрій (788) F16 F-16 (673)


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Топ коментарі
+14
Про що я і писав. Нічого військоаого вони не шукали. Били просто тому, що можуть. І бити перестануть тоді, коли не зможуть цього робити.
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29.12.2023 13:26
+9
Та звісно знатиме, *********** ігнат же все розпатякає на телешмаравоні миттєво!
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29.12.2023 13:25
+7
Авжеж знатиме. ОПівський кротяра доповість.
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29.12.2023 13:26
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Що означає ,,чудово знатиме"??!! Прямо, як анонс ....!
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29.12.2023 13:23 Відповісти
Дерьмак депешу до рашкі направить. Ігнат у курсі справи. Вже ніхто не дивується
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29.12.2023 14:34 Відповісти
Та звісно знатиме, *********** ігнат же все розпатякає на телешмаравоні миттєво!
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29.12.2023 13:25 Відповісти
Про що я і писав. Нічого військоаого вони не шукали. Били просто тому, що можуть. І бити перестануть тоді, коли не зможуть цього робити.
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29.12.2023 13:26 Відповісти
Їм пох.
Х22 має заявлену точність радіусом 600-700 м. Реально (застаріла модель) - до 1,5 км.
Через це (а швидкість дуже велика) СРСР залишив їх для ядерних боєголовок.
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29.12.2023 13:38 Відповісти
Яка така дуже велика? Ця ракета давно застаріла.Вона і тоді була застаріла.Щоб вразити одну авіаносну групу.мало вилітати 50 ТУ-22 з цими ракетами і якщо хоч одна прорветься,це вже успіх.
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29.12.2023 13:48 Відповісти
3,5 М - це мало???
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29.12.2023 14:50 Відповісти
На висоті 20 км.А на висоті 10 км вже 2.2 махи.
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29.12.2023 16:23 Відповісти
Ти правий = дуже поволі летить. Здаюсь.
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29.12.2023 16:46 Відповісти
Ні.Ракети летить нормально.
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29.12.2023 21:12 Відповісти
Вони ракетами х22 шукали пускові систем які можуть збити ці ракети. Так як жодна з них збита не була то незнайшли. По чому вдогонку пустили кинджали невідомо. Можливо по тих місцях в яких засвітились пускові при збитті першої партії ракет.
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29.12.2023 13:50 Відповісти
ваньо, тут в сбу птають хлопці: звідки ти все це знаєш?)
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29.12.2023 14:43 Відповісти
Тебе вже питають?
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29.12.2023 14:47 Відповісти
Козирь докладе по статуту )))
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29.12.2023 13:26 Відповісти
Авжеж знатиме. ОПівський кротяра доповість.
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29.12.2023 13:26 Відповісти
Велике Дякую украинскому ППО!
То,что они сделали сегодня - это невероятно!
Каких усилий это потребовало
Какого мастерства
Герои!!!!
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29.12.2023 13:29 Відповісти
аху*нних зусиль!

особливо - ві Львові, при повній відсутності того, що мало б виказувати якісь зусилля

свідчу чемно: стріляв 1 кулеметник, нема ради, не влучив, проте намагався, честь хлопові. бо він не спав
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29.12.2023 13:38 Відповісти
Пора напевно тобі в СБУ.
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29.12.2023 13:52 Відповісти
пора
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29.12.2023 13:54 Відповісти
усі, крім Ігната
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29.12.2023 16:10 Відповісти
дивна новина... вони будуть знати, їхня розвідка прекрасно працює..., давайте ще поаплодуємо...
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29.12.2023 13:30 Відповісти
21 століття надворі, звісно ж знатимуть. Вас не дивує, що ми раптово дізнаємося про зліт їхніх стратегічних корит для пуску ракет?
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29.12.2023 13:34 Відповісти
це відомо, про це неодноразово говорили. наші союзники нам повідомляють, в них є супутникова розвідка й ще якась, звичайно, вони знають, та нам повідомляють...
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29.12.2023 14:20 Відповісти
Меньше московіти ***** знають, більше втратять!
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Усіх орків до 'дної ями,
Москалів за москалями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить
(Варіант для СЬОГОДЕННЯ)
Слава Україні!
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede
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29.12.2023 13:30 Відповісти
слава навіки Богові!
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29.12.2023 13:41 Відповісти
Досить уже пошук цих вундервафель. До цього про наступ було, про леопарди, про хаймерси.
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29.12.2023 13:32 Відповісти
насправді вони шукали ігната, який сидів біля монітору й бачив кацапів у червоному, але ігнат не дався на розшук - відтак убили цілком інших, що вони випадково навернулися на директрису
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29.12.2023 13:40 Відповісти
Коли рак на горі свисне?
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29.12.2023 13:47 Відповісти
Та й шукати їх в мільйонниках, навіть касап не додумається..
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29.12.2023 13:47 Відповісти
Ну да, в центрі Києва і в Конотопі немає аеродромів для Ф-16...
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29.12.2023 13:47 Відповісти
та коли ж ви зрозумієте, що такі дивні заяви - це переважно відповіді на запитання журналістів
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29.12.2023 14:01 Відповісти
то малосб на увазі що ф16 вилетять на перехоплення.
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29.12.2023 13:50 Відповісти
Звичайно,знатимуть.Бо ігнати розкажуть все покроково,куди.і скільки.Прикрить би таких базік на період війни.
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29.12.2023 14:05 Відповісти
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29.12.2023 14:33 Відповісти
конечно будут знать. Арахамия, Подоляк, Ермак, Умеров продадут информацию русне.
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29.12.2023 14:44 Відповісти
Срамота какая, они же не барыги, информацию передают безвозмездно.
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29.12.2023 14:56 Відповісти
эти продадут.
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29.12.2023 16:19 Відповісти
 
 