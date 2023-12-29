Сьогоднішній обстріл - це не "пошук F-16", РФ чудово знатиме, коли вони з’являться, - Ігнат

Сьогоднішній результат ППО є досить успішним з огляду на кількість випущених ракет російськими окупантами.

Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, ворог застосував не лише крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, але також "Іскандери", "Кинджали", Х-22, С-300, Х-31 тощо.

"Такі ракети можуть збивати лише системи, які працюють по балістиці. Результат роботи протиповітряної оборони є досить успішним", - зазначив речник.

Він сказав, що удар не можна назвати "пошуком F-16".

"Росія чудово знатиме, коли вони з'являться, їхня розвідка працює", - додав Ігнат.

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