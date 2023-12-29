Сьогоднішній обстріл - це не "пошук F-16", РФ чудово знатиме, коли вони з’являться, - Ігнат
Сьогоднішній результат ППО є досить успішним з огляду на кількість випущених ракет російськими окупантами.
Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
За його словами, ворог застосував не лише крилаті ракети повітряного базування Х-101/Х-555, але також "Іскандери", "Кинджали", Х-22, С-300, Х-31 тощо.
"Такі ракети можуть збивати лише системи, які працюють по балістиці. Результат роботи протиповітряної оборони є досить успішним", - зазначив речник.
Він сказав, що удар не можна назвати "пошуком F-16".
"Росія чудово знатиме, коли вони з'являться, їхня розвідка працює", - додав Ігнат.
Топ коментарі
+14 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар29.12.2023 13:26
+9 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар29.12.2023 13:25
+7 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар29.12.2023 13:26
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Х22 має заявлену точність радіусом 600-700 м. Реально (застаріла модель) - до 1,5 км.
Через це (а швидкість дуже велика) СРСР залишив їх для ядерних боєголовок.
То,что они сделали сегодня - это невероятно!
Каких усилий это потребовало
Какого мастерства
Герои!!!!
особливо - ві Львові, при повній відсутності того, що мало б виказувати якісь зусилля
свідчу чемно: стріляв 1 кулеметник, нема ради, не влучив, проте намагався, честь хлопові. бо він не спав
Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають, -
Нам своє робить:
Усіх орків до 'дної ями,
Москалів за москалями
Будем, будем бить!
Будем, будем бить
(Варіант для СЬОГОДЕННЯ)
Слава Україні!
Джерело: https://dovidka.biz.ua/virsh-tychyny-partiia-vede