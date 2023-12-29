РФ планує провести в Україні гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи, - ГУР МО

Росія планує здійснити підривні інформаційні кампанії в Україні, інспіруючи розколи за регіональним принципом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Наближені до кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора росії для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році. Однією з ключових проблем для терористичного режиму у москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

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Серед ключових цілей вказаних заходів:



дискредитація процесу мобілізації;

сприяння масштабному відтоку населення з України;

інспірація розколів за регіональним принципом.

Пропоновані наративи:



"Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";

"Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";

"В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся".

Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала.

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