РФ планує провести в Україні гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи, - ГУР МО
Росія планує здійснити підривні інформаційні кампанії в Україні, інспіруючи розколи за регіональним принципом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.
"Наближені до кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора росії для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році. Однією з ключових проблем для терористичного режиму у москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей", - йдеться в повідомленні.
За даними ГУР МО, зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.
Серед ключових цілей вказаних заходів:
дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України;
інспірація розколів за регіональним принципом.
Пропоновані наративи:
"Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";
"Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";
"В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся".
Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала.
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дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України; це два роки з успіхом роблять "слуги"
"У Головному управлінні розвідки підтвердили, що дійсно допомогли обвинуваченому в хабарництві 40-річному депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину виїхати з України, але зробили це не з власної волі.." Джерело:"Українська правда"
Раніше "Схеми" з'ясували, що https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/31/7404673/ Трубіцин виїхав з України нібито у 4-місячне відрядження, скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
а офіціанти закомплексованого сцаря, СБУ, сцить навіть потикатися туди з питаннями до дермаків-арагнід-гнидьманцевих..... якими аж кишить
а якість життя як там ....ми в провінціях хто на 5К хто на 3К грн живемо ..от вам би в Київ такі пенсії і зарплати ...Цією новиною проводиться якась лінія між Києвом і іншими містами України ...
Вони вже на Цензорі працюють за новою методичнкою
https://www.youtube.com/watch?v=nUhT23EpBvM
Київ гуляє, Херсон палає.
той хто придумав таку мобілізацію той повний кончений дебіл і агент ФСБ.
сама влада дапомогла відтоку населення не збудувавши ні одного бомбосховища, не створивши ні одного патроного заводу, прокрала практично все, що тільки можна вкрасти. Що вартий тільки один сраковоз за бюджетні 200 000 доларів для поліцая-мусора-начальника.
Влада сама робить всі наративи перелічені вище.