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Новини Війна
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РФ планує провести в Україні гібридні підривні кампанії, спрямовані на регіональні розколи, - ГУР МО

пропаганда

Росія планує здійснити підривні інформаційні кампанії в Україні, інспіруючи розколи за регіональним принципом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУР МО.

"Наближені до кремля аналітики підготували пропозиції вищому військово-політичному керівництву держави-агресора росії для "ефективнішого" продовження війни проти України у 2024 році. Однією з ключових проблем для терористичного режиму у москві відзначено суспільний консенсус та стабільність України, попри нібито появу внутрішньополітичних суперечностей", - йдеться в повідомленні.

За даними ГУР МО, зруйнувати єдність всередині України пропонують шляхом проведення декількох гібридних підривних кампаній поряд із продовженням інтенсивних бойових дій.

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Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України;
інспірація розколів за регіональним принципом.

Пропоновані наративи:

"Юґо-восток воюєт за інтєрєси бандеровцев";
"Ґаліция без сєпаратістов уже давно вступіла би в ЄС";
"В Кієвє нє мобілізіруют ― все ґуляют і вєсєлятся".

Водночас так звані кремлівські "аналітики" вважають, що всередині України не залишилось політичних сил, здатних змінити вектор розвитку держави, а кількість тих, хто колись був симпатиком "русского міра", катастрофічно впала.

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Автор: 

інформаційна війна (360) росія (65098) ГУР (497)


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Топ коментарі
+22
Таке відчуття, що зелені шмарклі - основний провідник таких наративів.
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29.12.2023 13:52
+19
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29.12.2023 13:53
+16
Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України; це два роки з успіхом роблять "слуги"
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29.12.2023 13:54
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Однією з проблем з якою стикається командування ВСУ - відсутність власного розвідувального органу підпорядкованого і працюючого виключно на потреби Збройних сил. ГРУ міністерства оборони - структура рекламно-показова, націлена на проведення диверсійних акцій. Служба зовнішньої розвідки - структура політична, занедбана, неефективна. Створення власної розвідувальної мережі підпорядкованої ГШ ЗСУ треба було починати давним-давно, але ініціатива Ющенко і група "Весна"так і не отримала організаційного оформлення. Краще пізно, ніж ніколи.

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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29.12.2023 13:51 Відповісти
Таке відчуття, що зелені шмарклі - основний провідник таких наративів.
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29.12.2023 13:52 Відповісти
Не переймайтися. План гівно , а виконавці підари
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29.12.2023 14:41 Відповісти
Це після того шо кацапи зробили на початку вторгнення в таких містах як Буча та зараз роблять на окупованих територіях від підриву ГЕС до Мар'їнки?
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29.12.2023 13:53 Відповісти
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29.12.2023 13:53 Відповісти
Серед ключових цілей вказаних заходів:

дискредитація процесу мобілізації;
сприяння масштабному відтоку населення з України; це два роки з успіхом роблять "слуги"
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29.12.2023 13:54 Відповісти
ГУР блогера Буданова повністю себе дискредитувало
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29.12.2023 13:54 Відповісти
ну, так, після здачі захисників азовсталі, на нього перепоклали обовязки по обміну полонених...з таким навантаженням не важко стати дискредитованим
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29.12.2023 14:01 Відповісти
Мабуть, ГУР відчуває, що у людей накипіло від цієї влади, йдуть на упередження, бо планують загибель України.
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29.12.2023 13:56 Відповісти
Где были эти сраные разведчики,когда путин готовил нападение?
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29.12.2023 13:57 Відповісти
Выписывал справки депутатам - шоб за кордон выпустили
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29.12.2023 14:07 Відповісти
І це факт, вони допомогали виїхати з країни підозрюваним у хабарництві !
"У Головному управлінні розвідки підтвердили, що дійсно допомогли обвинуваченому в хабарництві 40-річному депутату Київради від "Слуги народу" Владиславу Трубіцину виїхати з України, але зробили це не з власної волі.." Джерело:"Українська правда"
Раніше "Схеми" з'ясували, що https://www.pravda.com.ua/news/2023/05/31/7404673/ Трубіцин виїхав з України нібито у 4-місячне відрядження, скориставшись листом від начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
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29.12.2023 14:19 Відповісти
Между планированием нападения и нападением пропасть,разведка должна была доложить - вторжение такого то числа.
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30.12.2023 08:41 Відповісти
розколи за регіональним принципом починаються від "мАладих регіаналов" неповносправної Зєльди, які окупували печерний квартал...
а офіціанти закомплексованого сцаря, СБУ, сцить навіть потикатися туди з питаннями до дермаків-арагнід-гнидьманцевих..... якими аж кишить
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29.12.2023 13:59 Відповісти
У Києві погіршилася якість повітря через ракетну атаку РФ, - КМДА Джерело:


а якість життя як там ....ми в провінціях хто на 5К хто на 3К грн живемо ..от вам би в Київ такі пенсії і зарплати ...Цією новиною проводиться якась лінія між Києвом і іншими містами України ...
Вони вже на Цензорі працюють за новою методичнкою
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29.12.2023 14:00 Відповісти
Троль
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29.12.2023 14:04 Відповісти
Ага, типу столиця жирує, а ми бідуємо.
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29.12.2023 14:12 Відповісти
Влада підніме вдвічі-втричі вартість електрики-газу як того вимагає МВФ і ніяких москальських гібридних кампаній непотрібно буде щоб остаточно знищити довіру до держорганів і поглибити прірву між жменькою суперзаможних пройдисвітів та трудовим народом і пенсіонерами.
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29.12.2023 14:01 Відповісти
В Польщі в 90-х одразу в 10 разів підняли, щоб економіка працювала. Люди потерпіли і отримали розвиток. Ти цього не знаєш, бо приперся на все готове.
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29.12.2023 14:11 Відповісти
Не розхитуйте човен, Володимира Олександровича нудить!
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29.12.2023 14:02 Відповісти
владіміра.
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29.12.2023 14:23 Відповісти
Мобилизация: мутный законопроект поставил Ермака и слуг в неудобное положение
https://www.youtube.com/watch?v=nUhT23EpBvM
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29.12.2023 14:02 Відповісти
О, тепер всі косяки влади можна списувати на кацапів.На ''папєрєдніків'' вже не спрацьовує. Круто. Знайшли крайніх
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29.12.2023 14:07 Відповісти
Ще забули додати наратив про те "Як влада готувала країну до війни"
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29.12.2023 14:08 Відповісти
Я бачу, що навіть тут вже сотні ботів, які доводять, що воювати нема за що.
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29.12.2023 14:08 Відповісти
Кругом боти, кругом іпсо, кругом вороги народу..Ну, ну.. за наказом короля все навпаки та заборонено казати правду, потрапляє Джельсоміно ( це "Джельсоміно в Країні Брехунів")))
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29.12.2023 14:23 Відповісти
Погоджуюся з деякими наративами:
Київ гуляє, Херсон палає.
той хто придумав таку мобілізацію той повний кончений дебіл і агент ФСБ.
сама влада дапомогла відтоку населення не збудувавши ні одного бомбосховища, не створивши ні одного патроного заводу, прокрала практично все, що тільки можна вкрасти. Що вартий тільки один сраковоз за бюджетні 200 000 доларів для поліцая-мусора-начальника.
Влада сама робить всі наративи перелічені вище.
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29.12.2023 15:04 Відповісти
РФ планирует? Серьезно? А у меня все больше впечатление, что это делается Банковой...
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29.12.2023 15:15 Відповісти
Всё верно, ЗЕлёная ОПа справляется, помощь не требуется.
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29.12.2023 15:32 Відповісти
Раскол по богатьом пунктам проводять безугла,арахамія,офіс президента і дебіломарафон,куча корманних блогерів банкової.Може пора їх ліквідувати,заодно і арестовіча з нетакими русскімі.
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29.12.2023 15:33 Відповісти
Всі думають, що Україною керує клоун. А на справді Україною надалі керує ***** і пудрить всім мозки через дибілятка зе. Його дибілятко їздить в США, говорить за обох і продовжуть пудрити мізки всім та всьому світі. Ждуни тим часом читають всяку срань яку згодовує пропаганда.
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29.12.2023 17:59 Відповісти
Какие расколы,страна готовится к весёлым майским шашлыкам и к празднованию повышения налогов по причине повышения уровня жизни и уровня доходов.
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30.12.2023 08:35 Відповісти
 
 