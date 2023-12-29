Росія змушена передислокувати свої кораблі "подалі від небезпеки" після атаки по ВДК "Новочеркаськ", - Bloomberg
Росія змушена передислокувати свої кораблі Чорноморського флоту "подалі від небезпеки" після ударів по портах тимчасово окупованого Криму. Окупанти з початку повномасштабної війни загалом втратили щонайменше 20 суден, включаючи військові кораблі.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
"Жоден кримський порт більше не є безпечним для російських військових кораблів. Україна фактично вигнала флот з Криму", - сказав директор Центру аналізу стратегій і технологій в Москві Руслан Пухов.
Зазначається, що загалом Росія втратила щонайменше 20 суден, включаючи військові кораблі, підводний човен і десантний катер, з початку повномасштабного вторгнення.
Видання припускає, що атаки посилили тиск на російську оборону на півострові, проте вони, ймовірно, матимуть обмежений вплив на розвиток бойових дій.
"Росія не коментувала місцезнаходження свого Чорноморського флоту, хоча супутникові знімки показали, що судна, ймовірно, перемістилися з Севастополя після удару по штабу", - йдеться у матеріалі.
Крім того, після атаки по "Новочеркаську" російський флот тепер фактично покладається на Новоросійськ.
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