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Новини Війна
2 003 10

Росія змушена передислокувати свої кораблі "подалі від небезпеки" після атаки по ВДК "Новочеркаськ", - Bloomberg

вдк,новочеркаськ

Росія змушена передислокувати свої кораблі Чорноморського флоту "подалі від небезпеки" після ударів по портах тимчасово окупованого Криму. Окупанти з початку повномасштабної війни загалом втратили щонайменше 20 суден, включаючи військові кораблі.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

"Жоден кримський порт більше не є безпечним для російських військових кораблів. Україна фактично вигнала флот з Криму", - сказав директор Центру аналізу стратегій і технологій в Москві Руслан Пухов.

Зазначається, що загалом Росія втратила щонайменше 20 суден, включаючи військові кораблі, підводний човен і десантний катер, з початку повномасштабного вторгнення.

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Видання припускає, що атаки посилили тиск на російську оборону на півострові, проте вони, ймовірно, матимуть обмежений вплив на розвиток бойових дій.

"Росія не коментувала місцезнаходження свого Чорноморського флоту, хоча супутникові знімки показали, що судна, ймовірно, перемістилися з Севастополя після удару по штабу", - йдеться у матеріалі.

Крім того, після атаки по "Новочеркаську" російський флот тепер фактично покладається на Новоросійськ.

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Автор: 

корабель (1612) Крим (14138) росія (65098)


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Топ коментарі
+4
Новоросійськ то не краще місце перебазування. По перше, там бухта не велика. По друге, осінньо-зимові БОРА, ті корита фклочья порвуть тама. Ну і по трете - то вже не так і далеко для розвиваючою ракетної галузі Неньки.
Тікайте, падлюки.
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29.12.2023 14:06
+3
Сміяться при слові "лопата" - однією з причин агресії Росії на Україну була боязнь втратить ГОЛОВНУ базу ВМС Росії в Чорному морі - Севастополь В результаті отримали "сраку" по всьому Криму і змушені "розтикувать" свої кораблі по другорядних портах за межами України "Многоходовочка" - "*** їх мать"!!!
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29.12.2023 16:12
+2
Ну так дальність крилатих ракет яка. А якщо б панували у Чорному морі - то час підльоту ракет був би мінімальним і менше шансів та часу на перехоплення ракети. Я вже не кажу про можливу висадку десанту
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29.12.2023 14:13
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Так ото тільки як літало, так і літає..
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29.12.2023 13:57 Відповісти
Ну так дальність крилатих ракет яка. А якщо б панували у Чорному морі - то час підльоту ракет був би мінімальним і менше шансів та часу на перехоплення ракети. Я вже не кажу про можливу висадку десанту
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29.12.2023 14:13 Відповісти
Новоросійськ то не краще місце перебазування. По перше, там бухта не велика. По друге, осінньо-зимові БОРА, ті корита фклочья порвуть тама. Ну і по трете - то вже не так і далеко для розвиваючою ракетної галузі Неньки.
Тікайте, падлюки.
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29.12.2023 14:06 Відповісти
Верно. Лучше во владивосток пусть уп@здывают
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29.12.2023 15:06 Відповісти
Пішком!
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29.12.2023 18:36 Відповісти
Оженився кацап з українкою Після весілля кажеїй:
- Слушай, жана! Кагда я прихажу вечерам дамой и у меня шапка на затылке - ты радуйся Я тебя буду любить, и целавать, и падарки дарить! А кагда у меня шапка на глазах - ты меня бойся!
Українка каже:
- Знаєш любенький? Коли ти прийдеш додому і я тебе зустрічаю, склавши руки - то ти можеш розраховувать і на варенички з пиріжками А коли я стою і "руки в боки" - то мені "до сраки" - як у тебе шапка вдягнута!!!
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30.12.2023 13:31 Відповісти
По кожному кацапському військовому судну має бути створено робочу групу з метою остаточного знищення. Тама всього 14 бойових кораблів на плаву лишилось.
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29.12.2023 14:26 Відповісти
Найкраща схованка - на дні.
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29.12.2023 16:12 Відповісти
Сміяться при слові "лопата" - однією з причин агресії Росії на Україну була боязнь втратить ГОЛОВНУ базу ВМС Росії в Чорному морі - Севастополь В результаті отримали "сраку" по всьому Криму і змушені "розтикувать" свої кораблі по другорядних портах за межами України "Многоходовочка" - "*** їх мать"!!!
показати весь коментар
29.12.2023 16:12 Відповісти
 
 