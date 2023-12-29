Унаслідок обстрілу РФ загинула 53-річна вчителька із Запоріжжя, пошкоджені десятки навчальних закладів по всій країні, - Лісовий

29 грудня внаслідок російського обстрілу у Запоріжжі загинула 53-річна вчителька. Крім того, по всій країні пошкоджені дитсадки, школи та університети.

Про це повідомив міністр освіти і науки Оксен Лісовий у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Внаслідок чергової терористичної атаки Росії загинули та постраждали люди. Серед жертв − 53-річна вчителька початкових класів з Запоріжжя, яка більшу половину життя присвятила роботі в школі. Щирі співчуття рідним та близьким. Це трагедія для всієї освітянської родини", - зазначив він.

Міністр також уточнив, що пошкоджень зазнали десятки закладів освіти по всій країні: дитячі садочки, школи, університети.

"Але головна ціль росіян − Люди. А ще наші надія та завзятість. Утім росіянам ніколи не вдасться зламати нас, якщо ми будемо єдині. За ці майже два роки ми стали значно сильніші. І обов’язково помстимося терористам за їхні атаки", - додав Лісовий.

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