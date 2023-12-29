Повітряні сили НАТО цьогоріч понад 300 разів злітали для перехоплення літаків РФ
Повітряні сили НАТО у 2023 році злітали понад 300 разів у відповідь на дії Росії. Більшість перехоплень була над Балтійським морем.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.
"Переважна більшість повітряних зіткнень між НАТО і російськими літаками були безпечними та професійними. Порушення повітряного простору НАТО російською військовою авіацією залишалися рідкісними і, як правило, короткочасними", - заявив представник Альянсу Ділан Вайт.
Після вторгнення Росії в Україну союзники НАТО посилили авіацію на східному фланзі, перекинувши винищувачі та наземні системи протиповітряної оборони.
"Винищувачі НАТО чергують цілодобово і готові реагувати у разі підозрілих або неоголошених польотів поблизу повітряний простір наших союзників", - додав Вайт.
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