Наступного року ми маємо будувати фортифікації та облаштовувати мінні поля, а вже тоді просити у партнерів ракети та снаряди, - Порошенко
Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко розповів, що необхідно робити Україні наступного року для фронту.
Про це він заявив в інтерв'ю Світлані Орловській на телеканалі "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
"Рік насправді був дуже важкий. Країна пройшла через неймовірні випробування, але це не привід не вірити в перемогу або впадати в песимізм. Нація, яка не вірить в перемогу, програє. Нація і народ може виграти війну тоді, коли вони є оптимістами. Привід для оптимізму у нас є. Можна рвати волосся на собі, що не вдався контрнаступ – а можна стверджувати: ми зберегли державу, ми зупинили дуже потужну російську навалу, не дали їй просунутися вперед і знищити нас. Більше того, у росіян в 2023 році успіхів немає. А ми очистили акваторію Чорного моря від носіїв російських "Калібрів" і "Кинджалів", в тому числі із застосуванням новітніх технологій, дронів, РЕБів та іншого", - зазначив Порошенко.
За словами п'ятого президента, Україна чекає на велику допомогу від партнерів, але починати спілкування з ними треба зі слів подяки.
"Кошти платників податків всього демократичного світу йдуть в Україну. На ці кошти купляють боєприпаси, купляється зброя, артилерія, танки, РЕБи. А зараз будемо отримувати і повітряні сили. Хочу наголосити, що це не лише F16. Під час перебування в Швеції я мав зустріч з прем’єр – міністром, всіма членами уряду, комітетом міжнародних справ. І рішення про надання Україні шведських винищувачів прийняте. Навчання українських пілотів відбувається. Я впевнений, що це відбудеться зараз в 2024 році", - додав лідер "ЄС".
Також він розповів, що треба зробити у 2024 році.
"Перше: ми маємо зробити і облаштувати фортифікаційні споруди. Причому я знаю, як облаштовувати їх, скільки часу для цього потрібно, скільки грошей для цього потрібно, бо ми це облаштували в 2014-2015 роках за три місяці. Кожен голова ОДА мав свою ділянку фронту, де він мав облаштувати і особисто відповідав. Військові намалювали нам на мапі за два дні рубежі, ешелони. Йшлося не тільки про бетонні споруди, не тільки про малопомітні чи протитанкові перешкоди, траншеї. Там, де були побудовані фортифікаційні споруди, і зараз, вже через 9,5, ми тримали оборону. Це і Авдіївка, і Мар’їнка, це і Часів Яр, й інші. Фортифікаційні споруди досі не побудовані, бо нібито вважали, що це може збити дух контрнаступу", – сказав п'ятий президент.
"Друге: це потужні, щільно облаштовані мінні поля. Фортифікаційні споруди плюс мінні здатні зупинити будь-якого ворога. Лінії Суровікіна побудували за 2-3 місяці. Третя позиція – це засоби радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки. Четверта позиція – це дрони, бо світ не знав прикладів сучасної війни, де дрони відігравали б таку величезну роль", - додав він.
Порошенко наголосив, що всі ці позиції залежать від України.
"Коли ми це, свою домашню роботу виконаємо, тоді ми будемо питати партнерів, будь ласка, прискорте F16, чи інші винищувачі, бо це для панування в повітрі. Дайте ракети великої дальності дії, дайте снаряди артилерійські, бо без цього нічого не буде", – підсумував лідер "ЄС".
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Іронія долі вона така...
І ще , даремно про таке ''Порох'' розповідає, бо бубочка розіб'ється аби тільки на перекір зробити.
з квітня 2019-го де і як будувати фортифікацію була справою нового
Верховного, точніше, поверхневого, - ЗЄлі
але для "мудрого українського наріді" і то було обтяжно, тому нарід обрав того, хто побачив мир в очах буйла
ще будеш й далі киздіти про Пороха ?
ПОРОШЕНКО ЗА РІК ВІЙНИ ЗБАГАТІВ НА 224 МЛН ДОЛАРІВ ТА СТАВ ОДНИМ ІЗ НАЙБАГАТШИХ ОЛІГАРХІВ УКРАЇНИ
//www.volynnews.com/news/all/poroshenko-za-rik-viyny-zbahativ-na-224-mln-dolariv-ta-stav-odnym-iz-naybahatshykh-oliharkhiv-********/
Чи ви до бізнесмена, який платить податки і здає дофіга на армію приколупались
РЕАЛІЗОВУЮТЬСЯ ВЕЛИКІ СИСТЕМНІ ПРОЄКТИ ПІДТРИМКИ ЗСУ: ПОРОШЕНКО ПРОЗВІТУВАВ ПРО ДОПОМОГУ АРМІЇ НА 4 МЛРД ГРН
27.12.2023 09:53
Крім того, Порошенко та підприємства з 24 лютого 2022 року сплатили до бюджету близько 10 млрд грн податків
З початку повномасштабного вторгнення росії Фонд Порошенка разом з волонтерами ГО "Справа Громад" спрямував на підтримку ЗСУ 4 млрд 84 млн 126 тис грн.
Допомога Петра Порошенка, його Фонду та підприємств Силам оборони сягнула 3 млрд 486 млн грн.
А від людей вона чувала,
Що в ваді цій нема великої біди,
Лиш Окуляри заведи.
То ж їх з півдюжини собі вона дістала,
Та й вертить ними так і сяк:
То їх до тім'я тисне, то на хвіст наниже,
То їх понюхає, то їх полиже;
Не діють все ж вони ніяк.
«Тьфу, щезніть!» - каже Мавпа: «Дурень той, як пень,
Хто людських слуха теревень:
Про Окуляри все збрехали;
Добра й на четь немає в них!»
І Мавпа тут з досади та з печалі
Об камінь так шкварнула їх,
Що тільки скалки заблищали.
***
Є вдача і в людей така ж чудна:
Хоч добра річ, а хто її як слід не зна,
То і почне давать їй присуд найлихіший;
А то ще буде й гнаною вона,
Як неук трапиться значніший.
Головна теза - вводити ворога в оману.
Будді чи японським самураям 🤨
Вона була потужною і до видуманого персонажуяк що на то пішло.
Але цікаво те , що Чингісхан став видатним полководцем після китайського полону - де він навідміну від поширеного міфу не сидів постійно в колодках , а воював в складі китайської армії . Де і по суті навчився професійній військовій справі . Так що китайці самі на свою голову виховали собі погибель .
Сунь цзи - однозначно мав історичний прототип - щоб там придумували собі європейські історики.
Західна наука до цих пір не вилікувался від європоцентризму - де європейців вважали себе осередком цивілізації, а всіх інших варварами .
Чінгізхан - не монгол, а з казахських родів (саме так запевняли казахи Володимира Білінського, який прожив у них більше двадцяти років і навіть пригощався чорним кумисом - князівським напоєм).
У китаї до того правила маньжурська та різні прийшлі династії. Теж не корінні китайці. Бо корінні - дрібненькі раби, якими хто їх переможе, той і править. Так поступово поліпшилася кров минулих рабів, а з тим і появилася історія непереможних китайських полководців. Тільки кого треба називати тут китайцями? Може тих, хто зіткнувся із в'єтнамцями і підігнув хвоста? От за в'єтнамців я повірю - це дійсно воїни. Жив коли вчився з ними в одній кімнаті.
ви б не переймалися історією китаю, а згадали б походи наших людей, які і розгромили римську імперію. Наявність найближчого до українців племені лужицьких сербів на території Німеччини не дасть збрехати.
Чінгісхан не міг бути казахом - бо не існувало такого етносу тоді - як казахи . Вони , як нація сформувалися пізніше.
Китайцями ми називаємо їх умовно - тому , що там сплав сотень різних народностей .
Вєтнамці - це дійвно воїни - бо вони відбили нававалу монголів, примусили вийти з війни СШа , і з ктиаємтеж боролися .
Стосовно ваших людей які розгромили Рим - то які саме - германці , вандали , гуни ч и з десяток інших
Є цілком достовірні історичні дані що при дворі князя Гатили говорили українською мовою. Принаймні посли різних держав називали різні речі словами так як вони звучать у нас і тепер. І одна із столиць князя була десь в на ******** Вінниччині. А ви й далі тандичте про китайське походження гунів. Бо якийсь гумільов так придумав.
Дякувати німчацьким історикам за виникнення нової нації монголи. З них так і ж монголи як з бурятів, киргізів, казахів і інших тюрських народів.
Сунь цзи - однозначно мав історичний прототип - щоб там придумували собі європейські історики.
Подобаєтьсяв це вірити - на здоровля, я кажу те що знаю і інформація не від істориків, а від самого Ордені який вів активну діяльність по захопленню Азії, духовного захоплення, багато з чого Орден Єзуїтів імпортував в Європу, так Франція 18 сторіччя побачила філософів типу Руссо, Вольтер, Дідро і інших вчення яких було засновано на конфуцианстві, буддизмі і східній атеїстичній філософії.
Труд "Майн Кампф"нібито Гітлера написан єзуїтом отцем Штепфле, це теж не секрет, єзуїти найбільщі фальсіфікатори історії.
Найгірший спосіб війни за ним - це штурмувати фортеці .Хороший приклад - штурми москалями Бахмуту , Авдієвки , Лисичанська , а нашою армією ліній Суровікіна . Піррові "перемоги", які привели до знекровлення армій , що наступали .
За Зеленського, в усьому, що коїться в країні, також відповідальний Порошенко.
Зацініть масштаб особистості.
Єдине чому він зеленого клоуна не задавив в зародку, оце загадка.
ви вже забули який булінг Пороха був ?
я з дебілами не спілкуюся, краще сам спитай )
Робіть підземні заводу, кому я це кажу)......чи краще набрвати м'яса і на посадки кидати з калашами ну а далі що?
Споруди потрібні, комфортні і безпечні бліндажи потрібні, підземні комунікації потрібні, бетонні загородження потрібні, але мислити треба на вигнання окупантів - гоблінів з Україїни, а не на СПОРУДЖЕННЯ НОВОЇ ЗОНИ АТО.
на спині понесеш ?
клаузевіц єрєнов !
а вже тоді ? Що він несе?
Ще раз "ПЕРЕДОВСІМ (якщо не розумієш значення цього терміну - тобі нічого не допоможе) самим хоча би почати робити ВСЕ задля власної безпеки, щоб з чистим сумлінням просити допомоги в партнерів". Бо не буде НАЛЕЖНОЇ допомоги, якщо союзники про себе казатимуть "вони здатні лише попрошайнічати, а самі для себе не роблять нічого".
І це востаннє пояснюю.
ЗІ: Порох завжди просив і нині просить допомоги. Але його піар як волонтера направлений не лише на нас, виборців, а й на зарубіжних партнерів "я роблю все, що нині можу" допоможіть і ви нам, будь-ласка".
Тут не сайт знайомств.
а то
"Кошти платників податків всього демократичного світу йдуть в Україну. Відправити
а бєня не барижничає, падло
На ці кошти купляють **********, купляється зброя, артилерія, танки, РЕБи. А зараз будемо отримувати і повітряні сили. Хочу наголосити, що це не лише F16. Під час перебування в Швеції я мав зустріч з прем'єр - міністром, всіма членами уряду, комітетом міжнародних справ. І рішення про надання Україні шведських винищувачів прийняте. Навчання українських пілотів відбувається. Я впевнений, що це відбудеться зараз в 2024 році", - додав лідер "ЄС". Джерело: