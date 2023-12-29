Наступного року ми маємо будувати фортифікації та облаштовувати мінні поля, а вже тоді просити у партнерів ракети та снаряди, - Порошенко

Лідер "ЄС" та п’ятий президент Петро Порошенко розповів, що необхідно робити Україні наступного року для фронту.

Про це він заявив в інтерв'ю Світлані Орловській на телеканалі "Прямий", передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

"Рік насправді був дуже важкий. Країна пройшла через неймовірні випробування, але це не привід не вірити в перемогу або впадати в песимізм. Нація, яка не вірить в перемогу, програє. Нація і народ може виграти війну тоді, коли вони є оптимістами. Привід для оптимізму у нас є. Можна рвати волосся на собі, що не вдався контрнаступ – а можна стверджувати: ми зберегли державу, ми зупинили дуже потужну російську навалу, не дали їй просунутися вперед і знищити нас. Більше того, у росіян в 2023 році успіхів немає. А ми очистили акваторію Чорного моря від носіїв російських "Калібрів" і "Кинджалів", в тому числі із застосуванням новітніх технологій, дронів, РЕБів та іншого", - зазначив Порошенко.

Читайте: Прийшов час для об’єднання всіх демократичних сил у коаліцію і уряд національної єдності, - Порошенко

За словами п'ятого президента, Україна чекає на велику допомогу від партнерів, але починати спілкування з ними треба зі слів подяки.

"Кошти платників податків всього демократичного світу йдуть в Україну. На ці кошти купляють боєприпаси, купляється зброя, артилерія, танки, РЕБи. А зараз будемо отримувати і повітряні сили. Хочу наголосити, що це не лише F16. Під час перебування в Швеції я мав зустріч з прем’єр – міністром, всіма членами уряду, комітетом міжнародних справ. І рішення про надання Україні шведських винищувачів прийняте. Навчання українських пілотів відбувається. Я впевнений, що це відбудеться зараз в 2024 році", - додав лідер "ЄС".

Також він розповів, що треба зробити у 2024 році.

"Перше: ми маємо зробити і облаштувати фортифікаційні споруди. Причому я знаю, як облаштовувати їх, скільки часу для цього потрібно, скільки грошей для цього потрібно, бо ми це облаштували в 2014-2015 роках за три місяці. Кожен голова ОДА мав свою ділянку фронту, де він мав облаштувати і особисто відповідав. Військові намалювали нам на мапі за два дні рубежі, ешелони. Йшлося не тільки про бетонні споруди, не тільки про малопомітні чи протитанкові перешкоди, траншеї. Там, де були побудовані фортифікаційні споруди, і зараз, вже через 9,5, ми тримали оборону. Це і Авдіївка, і Мар’їнка, це і Часів Яр, й інші. Фортифікаційні споруди досі не побудовані, бо нібито вважали, що це може збити дух контрнаступу", – сказав п'ятий президент.

Читайте також: Порошенко назвав 4 речі, які терміново треба зробити на фронті: Фортифікації, мінні поля, FPV-дрони та засоби РЕБ

"Друге: це потужні, щільно облаштовані мінні поля. Фортифікаційні споруди плюс мінні здатні зупинити будь-якого ворога. Лінії Суровікіна побудували за 2-3 місяці. Третя позиція – це засоби радіоелектронної боротьби і радіотехнічної розвідки. Четверта позиція – це дрони, бо світ не знав прикладів сучасної війни, де дрони відігравали б таку величезну роль", - додав він.

Порошенко наголосив, що всі ці позиції залежать від України.

"Коли ми це, свою домашню роботу виконаємо, тоді ми будемо питати партнерів, будь ласка, прискорте F16, чи інші винищувачі, бо це для панування в повітрі. Дайте ракети великої дальності дії, дайте снаряди артилерійські, бо без цього нічого не буде", – підсумував лідер "ЄС".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Порошенко про мобілізацію: владі, армії та суспільству треба об’єднатися і показати, що ми здатні розв’язувати проблеми