На півдні росіяни збільшили використання FPV-дронів з боєприпасами осколкового типу до 40 разів, - Гуменюк

На півдні ситуація залишається складною. Окупанти збільшили використання FPV-дронів з боєприпасами осколкового типу до 40 разів, атаки ворога не припиняються.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація залишається напруженою, тому що атаки ворога не припиняються і є масовані, в тому числі щоденні, ті, які постійно на собі відчувають мешканці правого берега. Тому що ворог з лівого намагається використовувати все, чим може діставати поки що.

Ворог активізував використання дронів, FPV-дронів стало в рази більше. І наразі можемо зафіксувати, що використання скидів боєприпасів осколкового типу збільшилось до 40 разів. Якщо раніше ми за день фіксували 12, 17 таких скидів, то тепер - 36, і не всі підраховані ще", - зазначила Гуменюк.

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Вона також зауважила, що ворог має складнощі з використанням артилерії, тому підтягує важку техніку типу РСЗВ для того, щоб максимально дошкуляти мешканцям правого берега.

Вона нагадала, що через ворожу атаку ніч була неспокійною особливо в Одесі, де під обстрілами опинились багатоповерхівка та триповерховий будинок.

"Там дуже багато постраждалих, у триповерховому будинку людина загинула, ще тривають розбори завалів, рятувальна операція, 23 людям рятувальники надали допомогу, зуміли їх врятувати зі складної ситуації. Понад 20 людей вже звернулись по допомогу. Цей потік фактично не зупиняється, люди звертаються ще, оговтуючись від шоку, і продовжується фіксування злочинів росіян", - розповіла речниця.

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Відповідаючи на питання, чи варто готуватись Херсону до подібних атак, Гуменюк зауважила, що критичної зміни в тактиці ворога немає - вкотре застосовуються мішані та масовані атаки.

"Ми попереджали про те, що цілком очевидно, що, не дочекавшись холодів, як то кажуть, ворог вдався до масованих атак через те, що дійсно зараз усе одно є відчуття наближення Нового року і підготовки до свят навіть у таких важких умовах. Вирішили ще більше пригнічувати населення України, це очевидний спосіб терористичного впливу, це очевидний спосіб розбурхування суспільства", - відзначила вона.

За словами Гуменюк, наразі спостерігається зменшення активності тактичної авіації ворога на півдні, однак окупанти вишукують новий, безпечний для себе рубіж для пуску керованих авіабомб.

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