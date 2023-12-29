УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12080 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 713 33

На півдні росіяни збільшили використання FPV-дронів з боєприпасами осколкового типу до 40 разів, - Гуменюк

рф,дрон,росія,окупанти,fpv

На півдні ситуація залишається складною. Окупанти збільшили використання FPV-дронів з боєприпасами осколкового типу до 40 разів, атаки ворога не припиняються.

Про це в ефірі телемарафону сказала речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ситуація залишається напруженою, тому що атаки ворога не припиняються і є масовані, в тому числі щоденні, ті, які постійно на собі відчувають мешканці правого берега. Тому що ворог з лівого намагається використовувати все, чим може діставати поки що.

Ворог активізував використання дронів, FPV-дронів стало в рази більше. І наразі можемо зафіксувати, що використання скидів боєприпасів осколкового типу збільшилось до 40 разів. Якщо раніше ми за день фіксували 12, 17 таких скидів, то тепер - 36, і не всі підраховані ще", - зазначила Гуменюк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": РФ отримала з Ірану чергову партію ударних дронів-камікадзе, - ОК "Південь"

Вона також зауважила, що ворог має складнощі з використанням артилерії, тому підтягує важку техніку типу РСЗВ для того, щоб максимально дошкуляти мешканцям правого берега.

Вона нагадала, що через ворожу атаку ніч була неспокійною особливо в Одесі, де під обстрілами опинились багатоповерхівка та триповерховий будинок.

"Там дуже багато постраждалих, у триповерховому будинку людина загинула, ще тривають розбори завалів, рятувальна операція, 23 людям рятувальники надали допомогу, зуміли їх врятувати зі складної ситуації. Понад 20 людей вже звернулись по допомогу. Цей потік фактично не зупиняється, люди звертаються ще, оговтуючись від шоку, і продовжується фіксування злочинів росіян", - розповіла речниця.

Читайте також: Ситуація на лівобережжі Херсонщини напружена, ЗСУ важко утримувати позиції, окупанти штурмують із використанням піхоти, - ОК "Південь"

Відповідаючи на питання, чи варто готуватись Херсону до подібних атак, Гуменюк зауважила, що критичної зміни в тактиці ворога немає - вкотре застосовуються мішані та масовані атаки.

"Ми попереджали про те, що цілком очевидно, що, не дочекавшись холодів, як то кажуть, ворог вдався до масованих атак через те, що дійсно зараз усе одно є відчуття наближення Нового року і підготовки до свят навіть у таких важких умовах. Вирішили ще більше пригнічувати населення України, це очевидний спосіб терористичного впливу, це очевидний спосіб розбурхування суспільства", - відзначила вона.

За словами Гуменюк, наразі спостерігається зменшення активності тактичної авіації ворога на півдні, однак окупанти вишукують новий, безпечний для себе рубіж для пуску керованих авіабомб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти частіше застосовують FPV-дрони на Півдні, на деяких ділянках вони починають замінювати артилерію, - Гуменюк

Автор: 

армія рф (17317) Гуменюк Наталія (804) fpv-дрон (112)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+13
і вам панове не здається що гучні слова найвеличнішого про збільшення виробництва наших дронів в 1000раз є всього навсього п"здьожом.... а в казапів усе по факту...
показати весь коментар
29.12.2023 14:31
+4
а у нас.... "міліон, міліон, міліон алих роз"

Боже, бережи українських Воїнів !
показати весь коментар
29.12.2023 14:30
+3
і ви теж певне чули про 26000 дронів на складах - от і я думаю - а чого вони не на передку в роботі??? а на складах є я якась кількість НЗ??? Може тому що 26к дронів - це просто пі"дьож, як і та яку воно гундосить кожен вечір
показати весь коментар
29.12.2023 14:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а у нас.... "міліон, міліон, міліон алих роз"

Боже, бережи українських Воїнів !
показати весь коментар
29.12.2023 14:30 Відповісти
і ви теж певне чули про 26000 дронів на складах - от і я думаю - а чого вони не на передку в роботі??? а на складах є я якась кількість НЗ??? Може тому що 26к дронів - це просто пі"дьож, як і та яку воно гундосить кожен вечір
показати весь коментар
29.12.2023 14:46 Відповісти
і вам панове не здається що гучні слова найвеличнішого про збільшення виробництва наших дронів в 1000раз є всього навсього п"здьожом.... а в казапів усе по факту...
показати весь коментар
29.12.2023 14:31 Відповісти
Только вместо рояля уши граждан Украины

показати весь коментар
29.12.2023 17:58 Відповісти
раніше ми за день фіксували 12- 17 таких скидів, то тепер - 36

Це в 40 раз?
Тому не дрони зараз мають бути в першу чергу а РЕБи...
показати весь коментар
29.12.2023 14:32 Відповісти
а може просто наталку копнути - і вс буде норм?
показати весь коментар
29.12.2023 14:35 Відповісти
вона обнадіює, а, ти, ні...
показати весь коментар
29.12.2023 14:40 Відповісти
я ж не вона, мені нічим)))
показати весь коментар
29.12.2023 15:03 Відповісти
то треба мати хист, вселяти надію, навіть коли нема чим
показати весь коментар
29.12.2023 15:24 Відповісти
де написано що в 40 раз?було 12,17-зараз 40
показати весь коментар
29.12.2023 14:39 Відповісти
Ну в заголовку написано...
показати весь коментар
29.12.2023 14:40 Відповісти
"до" це не "в"
показати весь коментар
29.12.2023 14:42 Відповісти
"Раз" це "раз". Неважливо "до" чи "в"...
показати весь коментар
29.12.2023 14:49 Відповісти
в загаловку до 40 разiв,а не в 40 раз
показати весь коментар
29.12.2023 14:55 Відповісти
Там написано 17 "скидів". Значить рахували "скиди" а не "рази скидів".
Грамотно було б писати що "збільшили рази скидів з 17 до 40". А не ота галіматья...
показати весь коментар
29.12.2023 15:15 Відповісти
не розуміє прочитаного, з гугл переклад читає...чи у них то називається яндекс
показати весь коментар
29.12.2023 14:42 Відповісти
та нi,вiн свiй))
показати весь коментар
29.12.2023 14:45 Відповісти
пильність не варто втрачати
показати весь коментар
29.12.2023 14:47 Відповісти
РЕБ не панацея, його теж можна обійти.У кого є паяльник і голова на плечай, той знає,що робити.А супроти продвинутої техніки уже з заводу реб не діє.
показати весь коментар
29.12.2023 14:51 Відповісти
По всякому. Сьогодні не діє, знайдуть спосіб - діятиме.
Хто перший зробить ефективну протидію дронам виграє війну...
показати весь коментар
29.12.2023 15:18 Відповісти
до 40 раз
36 это до 40
показати весь коментар
29.12.2023 17:59 Відповісти
вони ПОЧАЛИ ВИКОРИСТАННЯ ??? ха-ха ми ВИГОТОВИМО в НАСТУПНОМУ РОЦІ мільйони
показати весь коментар
29.12.2023 14:32 Відповісти
правильно))) а на папері можна мільярди виготовити- так саме як і дерев посадити))) головне правильно бабки списати...
показати весь коментар
29.12.2023 14:39 Відповісти
щось, гуменюк, віджигає, дуже активно. особливо в останні дні.
показати весь коментар
29.12.2023 14:34 Відповісти
Воно і логічно, краще зробити півтора десятки військових інвалідами, чим пробити дві покришки..
показати весь коментар
29.12.2023 14:40 Відповісти
"аферистович" на міці цієї "говорільні", би сказав одним словом "про,балі"
показати весь коментар
29.12.2023 15:01 Відповісти
було 12 стало 36, це означае в 3 рази. Акуратніше треба з арифметикою
показати весь коментар
29.12.2023 15:15 Відповісти
ЗСУ збили один з літаків Ту-22 над Курською областю

Чекаємо на підтвердження.
показати весь коментар
29.12.2023 16:34 Відповісти
Байрактар сбил Ту-22
показати весь коментар
29.12.2023 16:36 Відповісти
экипаж сгорел благополучно
показати весь коментар
29.12.2023 16:38 Відповісти
а ми похвалимось що у нас щось є, для народу пройде
показати весь коментар
29.12.2023 16:55 Відповісти
А українці мають захищати своє найцінніше надбання за весь період свого існування - Херпіду. Для цього нам і не шкода 3-х мільярдів гривень із казни на марафон, який має прославляти виключно Херпіду Янетряпковича, бо можуть знайтися люди, які будуть проти нього налаштовані. Тому і бюджетні мільярди виділяти не на дрони і ракети, а на програми куми Кравець, на телесеріали для друзяк, облаштуквати на мільйони літак Херпіду, щоб він міг під час польотів дивитися інтернет і фільм про "слово пацана", щоб міг спокійно продовжувати свою мародерську справу "Велике крадівництво", а баранів його поводирі будуть водити під мерії проти ялинок і брусчатки... і бьарани йдуть, барани і овечки пишуть плакати і роблять те, що побажає Херпіду, єлдак, татаров і подоляк. А що йому українці, їх же багато, а їх з Бенею, шиферами і єрмаками мало.
показати весь коментар
29.12.2023 18:16 Відповісти
ЦИТАТА: "На Бахмутському напрямку протягом доби прикордонники перехопили понад 20 безпілотників-камікадзе. Ними окупанти намагалися атакувати позиції бійців."
Джерело:

Це НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВО. Це свідчить про наявність ТЕХНОЛОГІЇ, яка дає СТІЙКИЙ РЕЗУЛЬТАТ у НАДЗВИЧАЙНО ВАЖЛИВІЙ справі - захисті від ворожих дронів.

Задача захисту від ворожих дронів, думаю, - це один із найбільш значущих факторів для того, щоб досягти воєнної перемоги на полі бою.
показати весь коментар
31.12.2023 05:34 Відповісти
 
 