Росія здійснила черговий варварський напад. Ми повинні підтримувати Україну, - голова МЗС Чехії Ліпавський

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський засудив російську атаку на Україну та закликав посилити допомогу українцям.

Про це він написав у соцмережі Х(колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Черговий варварський напад Росії на Україну, ще один доказ того, що ми повинні наполегливо підтримувати захист України. Ми не повинні дозволити Росії досягти успіху в її збоченому імперіалістичному вторгненні", - зазначив Ліпавський.

Також читайте: Посол США Брінк про ранкову атаку: Україна потребує фінансування вже зараз

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Росія вночі та вранці 29 грудня завдала масованого удару по різних регіонах України. Сили та засоби Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 27 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Внаслідок обстрілу загинули 18 осіб, 132 дістали поранення.