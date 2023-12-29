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Новини Війна
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Росія здійснила черговий варварський напад. Ми повинні підтримувати Україну, - голова МЗС Чехії Ліпавський

ліпавський

Міністр закордонних справ Чеської Республіки Ян Ліпавський засудив російську атаку на Україну та закликав посилити допомогу українцям.

Про це він написав у соцмережі Х(колишній твіттер), повідомляє Цензор.НЕТ.

"Черговий варварський напад Росії на Україну, ще один доказ того, що ми повинні наполегливо підтримувати захист України. Ми не повинні дозволити Росії досягти успіху в її збоченому імперіалістичному вторгненні", - зазначив Ліпавський.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, Росія вночі та вранці 29 грудня завдала масованого удару по різних регіонах України. Сили та засоби Повітряних сил Збройних сил України у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 27 ворожих ударних БПЛА Shahed-136/131 і 87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55. Внаслідок обстрілу загинули 18 осіб, 132 дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28392) Ліпавський Ян (104)


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повінни, було краще і звучало по-чеськи
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29.12.2023 14:45 Відповісти
КУ-КУ.....!
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29.12.2023 14:53 Відповісти
Кацап, точнее, меря, мокша, эрзя, вепсы, мурома и другая срань болотная, названная сцарем педей первым русскими - это трусливое и злобное стадо шакалов, нападающее на противника, когда имеет численное преимущество. А когда не может победить, то в зверинной злобе нападает на гражданских, на больницы, школы, роддома. Поэтому этих тварей нужно уничтожать без пощады.
Хороший кацап - это дохлый кацап !
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29.12.2023 15:07 Відповісти
 
 