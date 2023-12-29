''Умєров про масований обстріл України: Очевидно, що з такими запасами ракет РФ продовжуватиме атаки''

Україна продовжує роботу з партнерами щодо надання достатньої кількості засобів ППО для захисту від майбутніх атак РФ.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання.

Дякую кожному солдату та офіцеру наших сил ППО, які власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги. Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - йдеться в повідомленні.

Міністр наголосив, що Україна продовжує роботу з урядами країн-партнерів щодо надання достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів України 29 грудня загинули 18 осіб, 132 дістали поранення.

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