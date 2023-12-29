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Умєров про масований обстріл України: Очевидно, що з такими запасами ракет РФ продовжуватиме атаки

київ

Україна продовжує роботу з партнерами щодо надання достатньої кількості засобів ППО для захисту від майбутніх атак РФ.

Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців.  За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання.

Дякую кожному солдату та офіцеру наших сил ППО, які власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги. Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - йдеться в повідомленні.

Міністр наголосив, що Україна продовжує роботу з урядами країн-партнерів щодо надання достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів України 29 грудня загинули 18 осіб, 132 дістали поранення.

Читайте: Наслідки ворожого удару по Запоріжжю: росіяни завдали близько 10 ракетних ударів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28392) Умєров Рустем (604)


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Топ коментарі
+12
потрібно, не тільки ппо просити, а й свої атакуючі ракети терміново збирати, раз американці не дають.
скільки можна, тільки тримати удар, треба бити у відповідь!
за харків, атака на белгород. за львів на ростов, за одесу на сочі.
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29.12.2023 14:50
+9
апрідєльонна)))) нічого зеля ввечері дасть патужну отвєточку з гімномарахвону)))
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29.12.2023 14:43
+9
Чим, цікаво, відповість на цей обстріл найвеличніший лідор?
Хіба що, у відосіку сильніше брови наморщить...
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29.12.2023 14:46
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апрідєльонна)))) нічого зеля ввечері дасть патужну отвєточку з гімномарахвону)))
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29.12.2023 14:43 Відповісти
умєров, чи ця робота "з партнерами" дійсно є потужною?

чи вистачає ще потуги, щоби тужитися?

переживаю, не барися з відповіддю
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29.12.2023 14:45 Відповісти
А де ті ексПЕРДти шо майже два роки підраховують скільки ракет залишилось у кацапні? Позасовували язики в гузно і сидять мовчать, чи про шось інше розповідають на мараХВонах?
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29.12.2023 14:46 Відповісти
Та вони розповідають що танки, літаки швидко закінчуются, флот вже закінчився. Не зрозуміло тільки як 3 ракетонасия вийшли з16 калібрами на бойове завдання сегодня вранці.
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29.12.2023 16:38 Відповісти
А я чув версію, що ці кораблі кацапи вивели з бухт у відкрите море, щоб убезпечити їх від долі ВДК у Феодосії.
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29.12.2023 19:24 Відповісти
Версія,що у кацапів закінчуються ракети досі живе:
https://gordonua.com/blogs/denis-kazanskiy/u-rossii-zakanchivajutsja-rakety-variant-chto-oni-namerenno-nas-ne-obstrelivali-dlja-oslablenija-podderzhki-zapada-dlja-rossijskikh-neljudej-okazalsja-slishkom-slozhnym-1692760.html У России заканчиваются ракеты. Вариант, что они намеренно нас не обстреливали для ослабления поддержки Запада, для российских нелюдей оказался слишком сложным
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29.12.2023 19:13 Відповісти
Майже таке я чув і від Подоляка. В одну дудку співають...
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29.12.2023 19:23 Відповісти
Чим, цікаво, відповість на цей обстріл найвеличніший лідор?
Хіба що, у відосіку сильніше брови наморщить...
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29.12.2023 14:46 Відповісти
''Умєров про масований обстріл України: Очевидно, що з такими запасами ракет РФ продовжуватиме атаки''
Зате ці зелені дєятєлі крастимуть не дивлячись ні на що.
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29.12.2023 14:48 Відповісти
Отак! А ви казали!
А від до чого додумався!
А ми думали,це останній раз.
А де ж наші ракети,умєров?
Вже не перший день на посаді,що зроблено?
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29.12.2023 14:48 Відповісти
Прозріли? СКОТИ!
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29.12.2023 14:50 Відповісти
потрібно, не тільки ппо просити, а й свої атакуючі ракети терміново збирати, раз американці не дають.
скільки можна, тільки тримати удар, треба бити у відповідь!
за харків, атака на белгород. за львів на ростов, за одесу на сочі.
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29.12.2023 14:50 Відповісти
Да невже капітан ачевідность блд
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29.12.2023 14:50 Відповісти
Дамо відкошу потужними комедійними серіалами!
Умеров для кого це говорить? Для дебілів?
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29.12.2023 14:51 Відповісти
Аеродроми треба знищувати.
Можна навіть дронами.Не шибки у брянську бить,а аеродроми.Чи бояться?
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29.12.2023 14:52 Відповісти
Д'єрмак не дозволяє.
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29.12.2023 14:55 Відповісти
Тільки не очевидно, як Україна має перемогти не знищуючи воєнну інфраструктуру ворога на його території?
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29.12.2023 14:55 Відповісти
Перспектива в України так собі...
санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
і такий ******* на роки...
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29.12.2023 14:58 Відповісти
А в нього потужна відповідь побільше м'яса на фронт нагребти. А спорядження то нехай люди самі купують.
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29.12.2023 14:57 Відповісти
зелена мразота а де наші ракети чим займається южмаш
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29.12.2023 14:58 Відповісти
В результате ужасного российского обстрела, которому сегодня утром подверглась Украина, погибли как минимум 22 человека, и 132 - получили ранения. Попадания в роддом, жилые дома, торговые центры, промышленные предприятия. Людей все еще извлекают из-под завалов.

Путинские войска выпустили 110 ракет, практически всех видов, которые есть у них в распоряжении. Не считая иранских дронов. Представители Вооруженных сил Украины говорят, что столько вражеских целей на мониторах одновременно они еще не видели.

Нет смысла искать причину этого обстрела. Была ли это месть за уничтоженный десантный корабль РФ в порту украинской Феодосии, или за 5 бортов тактической авиации, которые сбили украинцы за последние недели, или это "новогоднее обращение Путина".

Это просто очередной акт террора против гражданского населения Украины, только беспрецедентных масштабов. Террористы должны быть уничтожены.
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29.12.2023 15:01 Відповісти
ВСЯ СУТЬ ЦИРКОВОЇ Зе ВЛАДИ -

Заперечувати те що казав вчора і навпаки.
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29.12.2023 15:05 Відповісти
А пам'ятаєте інтерв'ю цього "діяча":

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.

«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга» .
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29.12.2023 15:13 Відповісти
А це інтерв'ю буданова на "Суспільному" рівно рік тому:
Відповідаючи на питання, яка причина такої тенденції, очільник ГУП сказав: "Зменшення запасів ракет. Іншої не існує. Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях".
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29.12.2023 15:15 Відповісти
А що зробиш , знов знов тароло гині невгадали
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29.12.2023 16:07 Відповісти
В часи радянського союзу, Україна була центром ракетної промисловості. Де ***** воно все?
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29.12.2023 15:25 Відповісти
Омг, згадав коли бабка дівкою була
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29.12.2023 15:52 Відповісти
Там де і все інше.
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29.12.2023 16:44 Відповісти
Де ця курва Люся Арестович, скільки у кацапів лишилось ракет?
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29.12.2023 16:04 Відповісти
👍
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29.12.2023 19:37 Відповісти
Геніально, оце рівень мінистра оборони
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29.12.2023 16:58 Відповісти
Продовжуйте не бити по кацапам. Зе певно набирає акторський склад, щоб імітацію корчили. Понабирав дегенератів. РАкет нема, ми не такі, бла бла бла. Тьху на вас.
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29.12.2023 17:57 Відповісти
то може і вода мокра?
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29.12.2023 18:23 Відповісти
умороі хорош нити,це твоя парафія поставляти Залужному,дрони,ракети,снаряди і т.д.
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29.12.2023 18:25 Відповісти
Міністр оборони в першу чергу повинен забезпечувати свої ЗС всім необхідним, а що у рашки,то вже не його справаАле попіаритись--це вже головне.
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29.12.2023 18:33 Відповісти
Умеров ти якого... вліз в Міністерство оборони ,шоб констатувати очевидне ? Давай зброю роби в Україні ...гарант ОПи , як махінатор логістиці ...
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29.12.2023 19:36 Відповісти
надихаюча заява МО....я чекав що сьогодні на москву полетять 150 укр.ракет. А он воно як....летіти буде лише по нас.
Дякую, дорогенький.
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30.12.2023 00:53 Відповісти
 
 