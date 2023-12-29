Умєров про масований обстріл України: Очевидно, що з такими запасами ракет РФ продовжуватиме атаки
Україна продовжує роботу з партнерами щодо надання достатньої кількості засобів ППО для захисту від майбутніх атак РФ.
Про це у Facebook повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни вбили і поранили наших громадян, зруйнували інфраструктуру. Знову й знову росія демонструє всьому світу, що не має іншої мети, ніж терор, ніж вбивства, ніж геноцид українців. За кожен з цих злочинів буде справедливе покарання.
Дякую кожному солдату та офіцеру наших сил ППО, які власним професіоналізмом зривають підступні плани ворога, щоб зламати нашу волю до боротьби до перемоги. Очевидно, що з такими запасами ракет, які є в держави-агресора, вони можуть і будуть продовжувати такі атаки", - йдеться в повідомленні.
Міністр наголосив, що Україна продовжує роботу з урядами країн-партнерів щодо надання достатньої кількості засобів ППО, щоб убезпечити наш народ від смертельної небезпеки майбутніх атак.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів України 29 грудня загинули 18 осіб, 132 дістали поранення.
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чи вистачає ще потуги, щоби тужитися?
переживаю, не барися з відповіддю
https://gordonua.com/blogs/denis-kazanskiy/u-rossii-zakanchivajutsja-rakety-variant-chto-oni-namerenno-nas-ne-obstrelivali-dlja-oslablenija-podderzhki-zapada-dlja-rossijskikh-neljudej-okazalsja-slishkom-slozhnym-1692760.html У России заканчиваются ракеты. Вариант, что они намеренно нас не обстреливали для ослабления поддержки Запада, для российских нелюдей оказался слишком сложным
Хіба що, у відосіку сильніше брови наморщить...
Зате ці зелені дєятєлі крастимуть не дивлячись ні на що.
А від до чого додумався!
А ми думали,це останній раз.
А де ж наші ракети,умєров?
Вже не перший день на посаді,що зроблено?
скільки можна, тільки тримати удар, треба бити у відповідь!
за харків, атака на белгород. за львів на ростов, за одесу на сочі.
Умеров для кого це говорить? Для дебілів?
Можна навіть дронами.Не шибки у брянську бить,а аеродроми.Чи бояться?
санкції проти РФ не працюють..., убивати кацапів і знищувати виробництва зброї на їх території у нас права нема, бо ескалація..., кацапи безкарно запускають шахіди і ракети убиваючи українців, нам по крихтам дають зброю лиш би повністю не подохли і не капітулювали, бо інакше РФ в гості прийде до НАТО...
і такий ******* на роки...
Путинские войска выпустили 110 ракет, практически всех видов, которые есть у них в распоряжении. Не считая иранских дронов. Представители Вооруженных сил Украины говорят, что столько вражеских целей на мониторах одновременно они еще не видели.
Нет смысла искать причину этого обстрела. Была ли это месть за уничтоженный десантный корабль РФ в порту украинской Феодосии, или за 5 бортов тактической авиации, которые сбили украинцы за последние недели, или это "новогоднее обращение Путина".
Это просто очередной акт террора против гражданского населения Украины, только беспрецедентных масштабов. Террористы должны быть уничтожены.
Заперечувати те що казав вчора і навпаки.
Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що в Росії залишилося ракет «на два-три» масовані удари.
«Тієї кількості ракет, яка залишилась - якщо взяти суто математично їхні розрахунки, - вистачить із їхньою інтенсивністю в залпі в середньому 70-75 ракет на два-три рази. І в принципі вони закінчаться взагалі. Цей проміжок часу обумовлений виключно однією проблемою: швидкоплинне скорочення ракетного арсеналу РФ. Їхня промисловість не здатна покрити ту кількість, яку вони витрачають. Попри всі їхні намагання - це нереально», - заявив Буданов в інтерв'ю https://www.liga.net/ua/politics/interview/kirill-budanov-letom-2023-go-ya-sovetuyu-poehat-v-otpusk-v-krym виданню «Ліга» .
Відповідаючи на питання, яка причина такої тенденції, очільник ГУП сказав: "Зменшення запасів ракет. Іншої не існує. Вони вже, в принципі, сидять майже на нулях".
Дякую, дорогенький.