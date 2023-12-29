Штат Мен слідом за Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах

Держсекретарка штату Мен Шенна Беллоуз заборонила 45 президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Тиждень тому аналогічне рішення ухвалив Верховний суд у Колорадо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Своє рішення Беллоуз аргументувала 14 поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

"Пан Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його провокаційною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його", - заявила Беллоуз.

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Вона додала: те, що Трамп періодично закликав прихильників поводитися мирно і коритися правоохоронним органам, "не виправдовує його".

Команда експрезидента вже засудила рішення Беллоуз, заявивши, що вона "втручається у вибори".

Рішення держсекретарки штату Мен може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді.

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