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Штат Мен слідом за Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах

трамп

Держсекретарка штату Мен Шенна Беллоуз заборонила 45 президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Тиждень тому аналогічне рішення ухвалив Верховний суд у Колорадо.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Своє рішення Беллоуз аргументувала 14 поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

"Пан Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його провокаційною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його", - заявила Беллоуз.

Читайте: Верховний суд Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах президента 2024 року на території штату, - NYT

Вона додала: те, що Трамп періодично закликав прихильників поводитися мирно і коритися правоохоронним органам, "не виправдовує його".

Команда експрезидента вже засудила рішення Беллоуз, заявивши, що вона "втручається у вибори".

Рішення держсекретарки штату Мен може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді.

Також читайте: Трамп у різдвяному привітанні побажав опонентам гнити у пеклі разом "зі своєю Україною та Росією"

Автор: 

вибори (6687) США (22737) Трамп Дональд (5594)


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Топ коментарі
+29
Добре якби рудого любітєля золотого дощику ще й би посадили до буцегарні
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29.12.2023 14:41
+21
Дивно таке читати, не було б допомоги США, які очолює Байден, де б проходила лінія фронту?
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29.12.2023 14:53
+14
Пішла ланцюгова реакція
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29.12.2023 14:42
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https://www.9tv.co.il/item/66038
Секретар адміністрації американського штату Мен Шенна Беллоуз, активістка Демократичної партії, своїм одноосібним розпорядженням скасувала кандидатуру Дональда Трампа у бюлетенях, які видаватимуться виборцям цього штату на виборах у 2024 році.

На відміну від Колорадо, де подібне рішення ухвалив верховний суд штату, чиновниця в Мене обійшлася без жодних судів. Вона сама дала виборчій комісії штату вказівку викреслити кандидатуру Трампа, обґрунтувавши це тим, що, на її думку, той "брав участь у повстанні проти державної влади", тобто порушив 14 поправку до Конституції США.

Офіційний представник виборчого штабу Трампа Девід Чонг назвав Беллоуз "суперупередженою демократкою, яка грає на боці Байдена" і заявив, що штаб подасть апеляцію на це рішення до суду штату Мен.

Втім, штаб Трампа вже й так подає позов до Верховного суду США щодо судового рішення у штаті Колорадо - у цій головній інстанції все й вирішиться. Якщо суд винесе рішення на користь Трампа (що найімовірніше), жоден штат не зможе усунути його від виборів.

Якщо ж Верховний суд визнає, що є підстави для тверджень про те, що Трамп порушив 14 поправку, це дасть дорогу всім бажаючим штатам "скасувати" кандидатуру найпопулярнішого американського політика. Але останнє навряд чи станеться: по-перше, у Верховному суді перевага "консервативних" суддів, по-друге, навіть прихильники демократів у суддівському складі навряд чи створюватимуть прецедент, за яким президента США можна звинуватити у "повстанні проти держави" без вагомого приводу , тільки на підставі того, що його прихильники влаштували акцію протесту, нехай навіть далекосяжну.
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29.12.2023 15:24 Відповісти
Не таки ці два штати США шось запідозрили ... такі да, Американці всеж таки не український лохторат ...приємно, є надія шо демократію буде кому захищати у світі
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29.12.2023 15:58 Відповісти
Мэнское решение.
Штат Мэн - самый чувацкий штат в Америке.
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29.12.2023 16:07 Відповісти
Штат МЕН зробив з трампа
руду ВУмен
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29.12.2023 16:21 Відповісти
Лису (обідрану) і жирнючу.
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29.12.2023 16:25 Відповісти
Подивимось, що скажуть Техас і Каліфорнія.
Флоріда, мабуть, під Трампом.
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29.12.2023 16:23 Відповісти
Достатньо заборони в одному-єдиному штаті, щоб претендент не зміг представляти УСЮ СПІЛЬНОТУ США. Тобто не зміг бути Президентом США.
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29.12.2023 18:59 Відповісти
Коли рижий став президентом Америки інший болотний клоун Жириновський напялив червоного метелика до малинового сюртука і вгощав в Кремлі шампанським а х....... радісно посміхався - зараз ми з Донні весь світ перевернемо.
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29.12.2023 17:02 Відповісти
Русня (і трампізди також), а шо с єпалом?
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29.12.2023 17:59 Відповісти
А в них нема такого суду, який навічно заборонив би завгоспам лізти у державні справи?
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29.12.2023 19:41 Відповісти
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29.12.2023 21:16 Відповісти
черговий пшик.
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30.12.2023 11:43 Відповісти
БУЛО Б НЕПОГАНО, БА НАВІТЬ ЖИТТЄВОНЕОБХІДНО!

АБИ БУЛО ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ "УКРАЇНЦІВ" НА РУЇНАХ ДО АМЕРИКАНКЦІВ, ДЕ ЧІТКО БУЛО ВИМОВЛЕННО ПРОХАННЯ НЕ ОБИРАТИ "РУДУ МАВПУ", ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ, А УКРАЇНЦІВ ПОНЕВОЛИТИ!

БУДЬ КОГО З ПРО-УКРАЇНСЬКИХ РЕСПУБЛІКАНЦІВ, АБИ НЕ ТРАМПА!..

МИНУЛОГО РАЗУ НІХТО ЦЕ НЕ ЗРОБИВ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ТОГО, ЩО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА США "РУДА МАВПА" ДОПОМОГЛА РОС НАЦИСТАМ ЗБІЛЬШИТИ РЕСУРСИ І ТЕМПИ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОВНОМАШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ!

ПОТІМ ДО НИХ ДОДАВСЯ КИТАЙ... ТЕПЕР ЇМ ТРЕБА ПОСЛАБИТИ/ПОЗБАВИТИ ПІДТРИМКУ США УКРАЇНІ... ЗАВДЯКИ ТРАМПУ...

НУ КОЛИ Ж ВЕЛИКЕ БУДЕ ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ УКРАНЦІВ ДО АМЕРИКАНЦІВ ПРО "МЕЖУ МАЙБУТНЬОГО"...
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17.01.2024 02:44 Відповісти
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