Штат Мен слідом за Колорадо заборонив Трампу брати участь у виборах
Держсекретарка штату Мен Шенна Беллоуз заборонила 45 президенту США Дональду Трампу брати участь у праймеріз. Тиждень тому аналогічне рішення ухвалив Верховний суд у Колорадо.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.
Своє рішення Беллоуз аргументувала 14 поправкою до конституції США, яка забороняє балотуватися учасникам заколоту. Трампа звинувачують у підбурюванні до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.
"Пан Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його провокаційною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його", - заявила Беллоуз.
Вона додала: те, що Трамп періодично закликав прихильників поводитися мирно і коритися правоохоронним органам, "не виправдовує його".
Команда експрезидента вже засудила рішення Беллоуз, заявивши, що вона "втручається у вибори".
Рішення держсекретарки штату Мен може бути оскаржене в суді штату, а потім у Верховному суді.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Секретар адміністрації американського штату Мен Шенна Беллоуз, активістка Демократичної партії, своїм одноосібним розпорядженням скасувала кандидатуру Дональда Трампа у бюлетенях, які видаватимуться виборцям цього штату на виборах у 2024 році.
На відміну від Колорадо, де подібне рішення ухвалив верховний суд штату, чиновниця в Мене обійшлася без жодних судів. Вона сама дала виборчій комісії штату вказівку викреслити кандидатуру Трампа, обґрунтувавши це тим, що, на її думку, той "брав участь у повстанні проти державної влади", тобто порушив 14 поправку до Конституції США.
Офіційний представник виборчого штабу Трампа Девід Чонг назвав Беллоуз "суперупередженою демократкою, яка грає на боці Байдена" і заявив, що штаб подасть апеляцію на це рішення до суду штату Мен.
Втім, штаб Трампа вже й так подає позов до Верховного суду США щодо судового рішення у штаті Колорадо - у цій головній інстанції все й вирішиться. Якщо суд винесе рішення на користь Трампа (що найімовірніше), жоден штат не зможе усунути його від виборів.
Якщо ж Верховний суд визнає, що є підстави для тверджень про те, що Трамп порушив 14 поправку, це дасть дорогу всім бажаючим штатам "скасувати" кандидатуру найпопулярнішого американського політика. Але останнє навряд чи станеться: по-перше, у Верховному суді перевага "консервативних" суддів, по-друге, навіть прихильники демократів у суддівському складі навряд чи створюватимуть прецедент, за яким президента США можна звинуватити у "повстанні проти держави" без вагомого приводу , тільки на підставі того, що його прихильники влаштували акцію протесту, нехай навіть далекосяжну.
Штат Мэн - самый чувацкий штат в Америке.
руду ВУмен
Флоріда, мабуть, під Трампом.
АБИ БУЛО ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ "УКРАЇНЦІВ" НА РУЇНАХ ДО АМЕРИКАНКЦІВ, ДЕ ЧІТКО БУЛО ВИМОВЛЕННО ПРОХАННЯ НЕ ОБИРАТИ "РУДУ МАВПУ", ЯКИЙ ДОПОМОЖЕ ЗНИЩИТИ УКРАЇНУ, А УКРАЇНЦІВ ПОНЕВОЛИТИ!
БУДЬ КОГО З ПРО-УКРАЇНСЬКИХ РЕСПУБЛІКАНЦІВ, АБИ НЕ ТРАМПА!..
МИНУЛОГО РАЗУ НІХТО ЦЕ НЕ ЗРОБИВ, ЩО ПРИЗВЕЛО ДО ТОГО, ЩО НА ПОСТУ ПРЕЗИДЕНТА США "РУДА МАВПА" ДОПОМОГЛА РОС НАЦИСТАМ ЗБІЛЬШИТИ РЕСУРСИ І ТЕМПИ ПІДГОТУВАТИСЯ ДО ПОВНОМАШТАБНОГО ВТОРГНЕННЯ!
ПОТІМ ДО НИХ ДОДАВСЯ КИТАЙ... ТЕПЕР ЇМ ТРЕБА ПОСЛАБИТИ/ПОЗБАВИТИ ПІДТРИМКУ США УКРАЇНІ... ЗАВДЯКИ ТРАМПУ...
НУ КОЛИ Ж ВЕЛИКЕ БУДЕ ВІДЕОЗВЕРНЕННЯ УКРАНЦІВ ДО АМЕРИКАНЦІВ ПРО "МЕЖУ МАЙБУТНЬОГО"...