Боррель про масовану ракетну атаку РФ: Ще один боягузливий і невибірковий обстріл. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно
Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував ракетну атаку РФ на Україну.
Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Вночі Росія здійснила одну з найбільших атак на міста та населення з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну.
Це був ще один боягузливий і невибірковий обстріл шкіл, станції метро і лікарні, в результаті якого загинуло щонайменше 16 осіб і кілька отримали поранення", - зазначив він.
Боррель наголосив, що ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Топ коментарі
+8 Михаил Дужик #512165
показати весь коментар29.12.2023 15:08
+6 Ярослав Викторович
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+4 Котяра Бегемот
показати весь коментар29.12.2023 15:12
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Скоро там англосаксам-германцям-романцям слова сказати не дадуть.
Хороший кацап - это дохлый кацап !
Там было два обязательства: страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом.
США и Великобритания с первого дня агрессии выполняют взятые, в соответствии с Меморандумом, на себя обязательства.
США и Великобритания создали мировую Коалицию против агрессора, вводят санкции, оказывают огромную помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую.
Достаточна ли помощь? Нет. Просто помощь никогда не может быть достаточна.
Возьмем для примера Израиль. Израиль обладает самой совершенной системой ПВО в мире. И Израилю противостоит не Россия с до недавнего времени второй армией в мире, а гибридная маленькая Палестина, и всё равно ракеты проходят через ПВО и падают на мирные объекты, причиняя разрушения и смерть.
США, Германия, Франция, Италия, Испания и другие союзники поставили в Украину десятки систем ПВО-ПРО и без этой помощи вся территория Украины уже лежала бы в сплошных руинах.
Отчаяние и ярость могут направить людей на поиски виновных в ложном направлении.