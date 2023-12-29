Боррель про масовану ракетну атаку РФ: Ще один боягузливий і невибірковий обстріл. ЄС підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно

Високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель прокоментував ракетну атаку РФ на Україну.

Про це він написав у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі Росія здійснила одну з найбільших атак на міста та населення з моменту свого повномасштабного вторгнення в Україну.

Це був ще один боягузливий і невибірковий обстріл шкіл, станції метро і лікарні, в результаті якого загинуло щонайменше 16 осіб і кілька отримали поранення", - зазначив він.

Боррель наголосив, що ЄС буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

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