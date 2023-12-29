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45 російських літаків збили Сили оборони протягом року, - СтратКом ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

рф,су34

Українські захисники протягом року збили 45 російських літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Найбільше пілотів підземлилися на початку року - у січні. А наприкінці року Збройні Сили практично закрили небо для російських винищувачів - п’ять літаків знищили за три дні", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Війська РФ знову застосовують винищувачі Су-34 і Су-35 по всій лінії бойового зіткнення, - Штупун

45 російських літаків збили Сили оборони протягом року, - СтратКом ЗСУ 01

Автор: 

авіація (4118) знищення (7204) ЗСУ (7536)


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Топ коментарі
+3
кацапе, вам ніколи не перемогти - ви програли вже від того, що напали на Україну.
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29.12.2023 16:54
+2
Маловато ,виходить що майже триста збитих рашиських літаків припадає на 2022 рік.
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29.12.2023 15:32
+1
На початку вторгнення кацапи активно застосовували авіацію, бо вважали, що тут як у Сирії. Серед пілотів майже не було нижче за звання майор.

Всі хотіли нагород і вищих звань за польоти за умов панування у повітрі.

Але нарвалися на українців. І тепер уже менше охочих до польотів.
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29.12.2023 15:41
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Алєнєвод з Ігорьком 🤡 Клоунашенковим по десять українських за добу язиками "збивають", звідки вони потім знову в нас з'являються -не зрозуміло, чи ми їх клонуємо,чи вони в нас шляхом пучковання народжуються.
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29.12.2023 15:27 Відповісти
Маловато ,виходить що майже триста збитих рашиських літаків припадає на 2022 рік.
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29.12.2023 15:32 Відповісти
На початку вторгнення кацапи активно застосовували авіацію, бо вважали, що тут як у Сирії. Серед пілотів майже не було нижче за звання майор.

Всі хотіли нагород і вищих звань за польоти за умов панування у повітрі.

Але нарвалися на українців. І тепер уже менше охочих до польотів.
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29.12.2023 15:41 Відповісти
за цей рік як за два тижні на початку вторгнення
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29.12.2023 16:00 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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29.12.2023 15:47 Відповісти
То що, вже перемогу святкувати будемо?
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29.12.2023 16:03 Відповісти
кацапе, вам ніколи не перемогти - ви програли вже від того, що напали на Україну.
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29.12.2023 16:54 Відповісти
Идиот? Бывает.
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29.12.2023 21:43 Відповісти
Такими темпами еще более 10 лет воевать. Нужно бомбить аэродромы и заводы. Не чем? Деньги все ушли на популизм (надбавка к пенсиям и дороги).
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29.12.2023 18:15 Відповісти
 
 