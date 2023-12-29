45 російських літаків збили Сили оборони протягом року, - СтратКом ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

Українські захисники протягом року збили 45 російських літаків.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.

"Найбільше пілотів підземлилися на початку року - у січні. А наприкінці року Збройні Сили практично закрили небо для російських винищувачів - п’ять літаків знищили за три дні", - йдеться в повідомленні.

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