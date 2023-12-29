45 російських літаків збили Сили оборони протягом року, - СтратКом ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
Українські захисники протягом року збили 45 російських літаків.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на СтратКом ЗСУ.
"Найбільше пілотів підземлилися на початку року - у січні. А наприкінці року Збройні Сили практично закрили небо для російських винищувачів - п’ять літаків знищили за три дні", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+3 Duna Y
показати весь коментар29.12.2023 16:54
+2 володимир омельянов
показати весь коментар29.12.2023 15:32
+1 Tommy Lee
показати весь коментар29.12.2023 15:41
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Всі хотіли нагород і вищих звань за польоти за умов панування у повітрі.
Але нарвалися на українців. І тепер уже менше охочих до польотів.