Росія використовує цивільну авіацію для перевезень своїх військових на війну проти України, - Центр нацспротиву

Росія використовує цивільну авіацію для перевезень своїх військових з Москви до Ростова, а потім на фронт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За поточний місяць окупанти користувались послугами двох авіакомпаній "I FLY" та "URAL Airlines". На літаках цих перевізників ворог перевозить особовий склад з Москви, Новосибірську та Єкатеринбурга до Ростова", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, далі окупантів вже наземним транспортом переправляють до України.

У Спротиві наголошують про неминучу відповідальність бізнесу та цивільних з РФ за співучасть в агресії проти України.

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