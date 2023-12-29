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Росія використовує цивільну авіацію для перевезень своїх військових на війну проти України, - Центр нацспротиву

цнс

Росія використовує цивільну авіацію для перевезень своїх військових з Москви до Ростова, а потім на фронт.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За поточний місяць окупанти користувались послугами двох авіакомпаній "I FLY" та "URAL Airlines". На літаках цих перевізників ворог перевозить особовий склад з Москви, Новосибірську та Єкатеринбурга до Ростова", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ЦНС, далі окупантів вже наземним транспортом переправляють до України.

У Спротиві наголошують про неминучу відповідальність бізнесу та цивільних з РФ за співучасть в агресії проти України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються знайти нові рубежі для пусків ракет після збиття Су-34, - ОК "Південь"

Автор: 

росія (65098) літак (2900) Центр національного спротиву (814)


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Топ коментарі
+5
Значит все российские самолеты - законные военные цели, независимо от назначения, нужно их сбивать.
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29.12.2023 16:43
+3
Пишуть, що в курській області збили кацапський бомбардувальник
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29.12.2023 16:17
+3
Ну що ж - є додатковий привід для західних авіакомпаній позбавиться конкурента Хай душать! А всередні РОсії кацапи хай на санях їздять!
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29.12.2023 16:19
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Це для відповідальності відпустили боїнга з Борисполі?
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29.12.2023 16:16 Відповісти
Досить писати хєрню. Той боїнг - власність ірландської фінансової компанії, яка його і забрала.
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29.12.2023 16:21 Відповісти
Ага, як альфа-банк з Люксембурга.
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29.12.2023 18:31 Відповісти
Пишуть, що в курській області збили кацапський бомбардувальник
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29.12.2023 16:17 Відповісти
Ракета в Польщі була російською, - Генштаб Польщі.
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29.12.2023 16:17 Відповісти
Ну що ж - є додатковий привід для західних авіакомпаній позбавиться конкурента Хай душать! А всередні РОсії кацапи хай на санях їздять!
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29.12.2023 16:19 Відповісти
на волокушах!
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29.12.2023 16:24 Відповісти
Сміяться при слові "лопата"! В зв"язку з поганим станом доріг "на Маскве" дворяни в 16 ст "предпачитали" їздить саме на "санях" навіть влітку - там трясло менше!
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29.12.2023 16:30 Відповісти
хай краще на печі сидять..
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29.12.2023 16:48 Відповісти
це злісне порушення і не чесне ведення війни ...

а в стратегічних бомбардувальниках вони перевозили горілку
питання : і що ?
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29.12.2023 16:19 Відповісти
впаде, не жалко..
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29.12.2023 16:44 Відповісти
у них принцип,для війни всі методи згодяться,тому вони мають успіхи, а у нас пальчиком грозять а потім уряди в екзиль відправляються просравши всі території..
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29.12.2023 16:21 Відповісти
А хіба це заборонено якимись Конвенціями. Якщо у формі, то у трамвай не заходь?
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29.12.2023 16:31 Відповісти
з кулеметом, чи без?
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29.12.2023 16:45 Відповісти
оце наберуть трупаків повнії вагони.. і летять..
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29.12.2023 16:41 Відповісти
Значит все российские самолеты - законные военные цели, независимо от назначения, нужно их сбивать.
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29.12.2023 16:43 Відповісти
вагнерівці завжди так літали..
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29.12.2023 16:47 Відповісти
А де тут новина?
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29.12.2023 17:10 Відповісти
Ой, какой кошмар, ой, какой кошмар...Самое жуткое преступление кацапни.
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29.12.2023 19:26 Відповісти
 
 