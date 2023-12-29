Росія використовує цивільну авіацію для перевезень своїх військових на війну проти України, - Центр нацспротиву
Росія використовує цивільну авіацію для перевезень своїх військових з Москви до Ростова, а потім на фронт.
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"За поточний місяць окупанти користувались послугами двох авіакомпаній "I FLY" та "URAL Airlines". На літаках цих перевізників ворог перевозить особовий склад з Москви, Новосибірську та Єкатеринбурга до Ростова", - йдеться в повідомленні.
За інформацією ЦНС, далі окупантів вже наземним транспортом переправляють до України.
У Спротиві наголошують про неминучу відповідальність бізнесу та цивільних з РФ за співучасть в агресії проти України.
Топ коментарі
+5 Alex Asd
показати весь коментар29.12.2023 16:43
+3 Super Gut
показати весь коментар29.12.2023 16:17
+3 Яр Холодний
показати весь коментар29.12.2023 16:19
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а в стратегічних бомбардувальниках вони перевозили горілку
питання : і що ?