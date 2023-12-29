30 грудня в Одесі та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу
Внаслідок російського обстрілу 29 грудня в Одесі загинули 4 особи. 30 грудня оголошено днем жалоби.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.
"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур.
Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, внаслідок обстрілів Одеси 29 грудня 2023 року загинули 4 особи. Водночас 22 дістали поранення.
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https://www.gazeta.ru/army/news/2023/12/29/22035907.shtml
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