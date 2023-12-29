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30 грудня в Одесі та області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російського обстрілу

свеча,траур

Внаслідок російського обстрілу 29 грудня в Одесі загинули 4 особи. 30 грудня оголошено днем жалоби.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер, інформує Цензор.НЕТ.

"У звʼязку з людськими втратами, через російську ракетну атаку, завтра в Одесі та області буде оголошено траур.

Ще раз висловлюю свої щирі співчуття тим, хто сьогодні втратив близьких", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок обстрілів Одеси 29 грудня 2023 року загинули 4 особи. Водночас 22 дістали поранення.

Також читайте: Наслідки ракетного удару РФ по будинку в Одесі. ФОТОрепортаж

Автор: 

Одеса (5450) Одеська область (3204) жалоба (163)


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Сумуємо разом з одеситами і всіма людьми в Україні 🥲
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29.12.2023 17:32 Відповісти
Читаю інформацію від прокуратури України про Смілу. Де СБУ, бо там така локація вказана куди ракета потрапила і що поряд є. Це веде до нових жертв. Відкрили справу по факту,так тримайте язик за зубами.
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29.12.2023 17:58 Відповісти
фашисти навіть не ховаються

https://www.gazeta.ru/army/news/2023/12/29/22035907.shtml
Военный эксперт назвал причину массированных ударов по УкраинеКнутов: удары по Украине стали ответом за атаку на БДК «Новочеркасск»
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29.12.2023 18:01 Відповісти
Кива, це ти? Тьху ти, то Мертвечук.
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29.12.2023 18:40 Відповісти
Жаль людей, это не закочится никогда пока запад вместе с США не дадут ракеты 500+ для адекватного ответа. И что толку от их советов становится в стратегическую оборону если обстрелы Украины будут глубоко в тылу по мирным,
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29.12.2023 18:28 Відповісти
 
 