Українські хакери "привітали" з новорічними святами власників понад 53 компаній Росії, які підтримували війну проти України

Українські хакери атакували сайти російських компаній перед новим роком.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Ось таке повідомлення зустрічало користувачів сайтів понад 53 російських компаній, які підтримують збройну агресію проти України.

"Серед них – "МеталЭкспресс", яка спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій для ВПК, та "ТрансАмур", що займається перевезеннями для окупантів", - заявляють у Генштабі.

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