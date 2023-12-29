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Українські хакери "привітали" з новорічними святами власників понад 53 компаній Росії, які підтримували війну проти України

Українські хакери атакували сайти російських компаній перед новим роком.

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Українські хакери привітали з новорічними святами власників понад 53 компаній Росії, які підтримували війну проти України 01

Ось таке повідомлення зустрічало користувачів сайтів понад 53 російських компаній, які підтримують збройну агресію проти України.

"Серед них – "МеталЭкспресс", яка спеціалізується на виготовленні металевих конструкцій для ВПК, та "ТрансАмур", що займається перевезеннями для окупантів", - заявляють у Генштабі.

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Автор: 

росія (65098) Україна (5884) кібератака (407)


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Топ коментарі
+8
А ты задонатил, чтобы "ждать"?
Стерненко на фронт уже 20 тысяч ФПВ-дронов поставил, а ты все "ждешь".
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29.12.2023 18:00
+6
Не смішіть людей. Краще запустіть 200 дронів на засрашку. Чи після сьогоднішнього як завжди втремось?
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29.12.2023 17:53
+6
Знайшов крайніх. А умєрова зі шмигалем спитати не варіант?
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29.12.2023 17:54
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На ігрові платформи треба було..так надійніше..ігромани б влаштували їм ніч довгих ножів. Тим більш, що більшість ігор там або повністю платні, або частково. І теж є спонсорами війни.
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29.12.2023 17:50 Відповісти
Смішно.

Ну і що це дало ? Аби поржати?

Як результат збоя комп'ютерної систему два кацапських потяги пішли в лоба у друг друга?

Або енерго система москалів зізнала пошкоджень? Ні.

Або база данних якогось банка чи державної установи була знешкоджена або викрадена? Ні.

Навіщо поводитись як діти?
Робіть « по більшому», без сміху.
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29.12.2023 18:36 Відповісти
Я вище написала. Ігромани - ще гірші за звичайних нарків. Ті вб'ють за дозу, а куди діти агресію, визвану ломкою від недосяжності ігрового ресурсу? Можете поржати.

Покласти енергетику всю й відразу - неможливо. Он водоканал накрили - то й що? Дві третини населення мокшандії живуть без центрального опалення, водоканалу, світла, каналізації. Вони звикли. А от якщо ігрові ресурси - то ломка конкретна. Від нефіг робити підуть по вулицях бійки та погроми влаштовувати.
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29.12.2023 20:48 Відповісти
Знайшов крайніх. А умєрова зі шмигалем спитати не варіант?
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29.12.2023 17:54 Відповісти
А ты задонатил, чтобы "ждать"?
Стерненко на фронт уже 20 тысяч ФПВ-дронов поставил, а ты все "ждешь".
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29.12.2023 18:00 Відповісти
А ты на его канал зайди и посмотри - там каждый день видеоотчеты идут от разных подразделений защитников Украины, получивших от Стерненко от 50 до 150 дронов - в среднем он поставляет на фронт от 200 дронов КАЖДЫЙ ДЕНЬ, пока ты, лживый поц, не давший ни копейки на защиту страны и не ударивший пальцем о палец, "ждешь".
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29.12.2023 18:18 Відповісти
Дебил брехливый, это ВИДЕО отчеты, на которых ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ распаковывают дроны, называют свое подразделение и количество полученных дронов!
Ты прежде чем брехать - зайди и посмотри!
Человек делает огромное дело по защите нашей страны, а ты, ********, НИЧЕГО сам не делаешь, только говном закидываешь волонтеров!
Признайся - ты ведь НИ КОПЕЙКИ НИКОМУ не перевел, верно? И ни дроном, ничем ни разу нашей армии не помог, верно? Такие как ты способны только вонять и дерьмом закидывать тех, кто реально что-то делает!
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29.12.2023 19:05 Відповісти
Засранец тупоголовый тут только ты. Ибо именно ты ни на что более не способен, кроме как обсирать людей, которые реально много делают для защиты Украины!
Ты же, чмо, не делаешь НИЧЕГО, ты только срешь.
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29.12.2023 20:23 Відповісти
Забавно, что я ни разу не написал "притула" до этого поста.
Так что, мудила, ты себя сам адолбал, ибо ты - просто говнюк, который сам НИЧЕГО не сделал для защиты Украины, а только кидаешься дерьмом в тех, кто делает для защиты Украины, в тчи твоей жопы, очень много! Или ты из подкацапсников, которые ждут "расеюшку"? В таком случае твоя ненависть к украинским волонтерам вполне понятна.
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29.12.2023 20:56 Відповісти
а нагадай, які посади в притули чи в стерненка у владі?? АБСОЛЮТНО НІЯКІ!!!!
а чого ти не питаєш в зеленського, в дєрмака чи в умерОВа?
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29.12.2023 18:28 Відповісти
Схоже, що воно шарійобик.
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29.12.2023 21:30 Відповісти
Не смішіть людей. Краще запустіть 200 дронів на засрашку. Чи після сьогоднішнього як завжди втремось?
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29.12.2023 17:53 Відповісти
"Краще запустіть 200 дронів"

Це ви до кого звертаєтесь? Зверніться до найвеличнішого, до дерьмака, до Умерова

Кожний робить, що може одне іншому не заважає.
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29.12.2023 18:02 Відповісти
Дууууже потужно. Ну прямо як нетряпка з відосиками.....
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29.12.2023 18:03 Відповісти
Кожен робить те, що може.
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29.12.2023 18:40 Відповісти
Чи граються.....
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29.12.2023 18:48 Відповісти
Зєля сьогодні в Авдіївці !!
Ну все . Ввечері соловйов розгромить студію ,, а скабєйчиху паралізує від люті .
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29.12.2023 18:05 Відповісти
Це фігня. Треба якусь більш масштабну диверсію
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29.12.2023 18:07 Відповісти
українські хакери мають руйнувати не вебсайти а спецзв'язок в росії

руйнація вебсайту ніяк не впливає нінащо
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29.12.2023 18:13 Відповісти
Краще москву і кремль ракетами привітати.
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29.12.2023 18:13 Відповісти
Нас россияне поздравили ракетами!
А мы сайты взломали
Неплохо,конечно
Вот только человек так устроен
Пока сам не попадет под ракетный обстрел
Ему плевать
И россиянам плевать
У них стоят целые города
У них не погибают гражданские
У них не крадут детей
Поэтому они и не заморачиваются
А надо сделать так
Чтобы они начали ЗАМОРАЧИВАТЬСЯ
Если бы Израиль не нанёс удары по Хамасу
ХАМАС бы уже зарезал половину израильтян
А вторую половину изнасиловал
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29.12.2023 18:14 Відповісти
100% так!
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29.12.2023 18:19 Відповісти
так, то ж сраїль, де влада євреїв для євреїв, а в Україні влада.... також євреїв але вже не для українців
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29.12.2023 18:30 Відповісти
очень грозно поздравили
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29.12.2023 18:20 Відповісти
 
 