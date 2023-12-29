Міноборони перемогло в арбітражі з іноземним постачальником на суму понад один мільярд гривень

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником, у якого замовили екіпірування для українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Міністерства оборони у фейсбуці.

"На початку повномасштабного вторгнення росії Міноборони оплатило в іноземного постачальника замовлення на бронежилети та берці для ЗСУ. Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. Бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, втім також з порушеннями - вони не проходили балістичні випробування. Тому Міністерство оборони України не прийняло цей товар", - заявляють у Міноборони.

Через невідповідну якість міністерство направило постачальнику вимогу повернути кошти за неякісний товар та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не задовольнив.

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Після відмови постачальника юридичною службою Міноборони було подано позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій та відсотків річних.

"Арбітражний трибунал ухвалив рішення - задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом більше одного мільярда гривень)", - уточнили у відомстві.

Це найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз веде Міноборони.

За рішенням міжнародного арбітражу відсотки річних продовжують нараховуватися на вартість непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.

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