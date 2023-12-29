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Новини
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Міноборони перемогло в арбітражі з іноземним постачальником на суму понад один мільярд гривень

міноборони

Міністерство оборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником, у якого замовили екіпірування для українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Міністерства оборони у фейсбуці.

"На початку повномасштабного вторгнення росії Міноборони оплатило в іноземного постачальника замовлення на бронежилети та берці для ЗСУ. Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів постачання. Бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, втім також з порушеннями - вони не проходили балістичні випробування. Тому Міністерство оборони України не прийняло цей товар", - заявляють у Міноборони.

Через невідповідну якість міністерство направило постачальнику вимогу повернути кошти за неякісний товар та сплатити штрафні санкції. Постачальник вимогу не задовольнив.

Також читайте: Один з найбільших постачальників Міноборони намагався дати хабаря у $500 тис., - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Після відмови постачальника юридичною службою Міноборони було подано позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій та відсотків річних.

"Арбітражний трибунал ухвалив рішення - задовольнити позов Міністерства оборони. Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом більше одного мільярда гривень)", - уточнили у відомстві.

Це найбільша сума з усіх арбітражів, які зараз веде Міноборони.

За рішенням міжнародного арбітражу відсотки річних продовжують нараховуватися на вартість непоставленого товару до моменту погашення заборгованості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постачальнику неякісних бронежилетів для ЗСУ повідомлено про підозру, - БЕБ

Автор: 

арбітраж (382) Міноборони (7349) поставки (269)


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Топ коментарі
+12
Є нестримне бажання побачити в кайданах представників МО , які "находили" та підписували контракти с такими "гарними" постачальниками
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29.12.2023 18:30
+5
Спочатку кадри з МО куди-попало встромлять гроші, а потім героїчно в судах вибивають. Гадають що так собі бали зароблять.
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29.12.2023 18:59
+4
А можна запитати
- на сьогоднішній день у цього "постачальника" чи є живі гроші, активи ....???
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29.12.2023 18:43
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Є нестримне бажання побачити в кайданах представників МО , які "находили" та підписували контракти с такими "гарними" постачальниками
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29.12.2023 18:30 Відповісти
Що ви? Вони дипломати в інших країнах. Вкрали і підвищення отримали.
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29.12.2023 18:35 Відповісти
А можна запитати
- на сьогоднішній день у цього "постачальника" чи є живі гроші, активи ....???
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29.12.2023 18:43 Відповісти
Щоб отримати передоплату від МО треба бути святим духом, звідки у духа гроші?
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29.12.2023 19:08 Відповісти
Осталось уточнить этот постачальник уже подал на банкротство? Какие 27 млн. долларов? Серьезные компании такие фокусы не делают боясь за свою репутацию, это или фирма прокладка или имеющая из имущества письменный стол, рога и копыта
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29.12.2023 18:45 Відповісти
Спочатку кадри з МО куди-попало встромлять гроші, а потім героїчно в судах вибивають. Гадають що так собі бали зароблять.
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29.12.2023 18:59 Відповісти
Ще 35 арбітражів по переду.Нема чим хвалитися.
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29.12.2023 19:06 Відповісти
Усьо як у фільмі Олігарх про Березовського. Агрохімія тут канєшна непрічьом.
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29.12.2023 19:08 Відповісти
Відголоски «мудрих рішень» Резнікова, а Умєров…,ще той СРАТЬєх …
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29.12.2023 19:31 Відповісти
Якщо суд виграний з фірмой-прокладкой, яка оформлена на якесь ЛТД "Рога і копита" по вулиці Крівоколєнне Авєню 69, з уставним капіталом в 100 баксів та шизофреніком замість директора, то цей виграний суд в пользу бєдних. Знаючи наших гешефтмахерів з ОПи схоже так воно і є. Бабло ніхто вже не поверне, бо воно вже давно в Оманському офшорі чи на Кабо Верде.
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29.12.2023 19:44 Відповісти
Ура! Буде на що додаткові серіальчики назнімати!
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29.12.2023 21:12 Відповісти
 
 