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Зеленський відвідав позиції 110-ї ОМБр в Авдіївці та нагородив військових. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Авдіївці.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Авдіївка. Наші позиції. Наші хлопці. Україна тут захищає своє. І захищає увесь наш народ. Як і на всій лінії на передовій. Донеччина. Харківщина. Запоріжжя. Херсонщина – лівий берег. Це важко. Це біль, це втрати. І це люди, які на собі тримають життя України. Тут життя виборюється. І ми вдячні всім бійцям. Кожному солдату й матросу. Кожному сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі. Я дякую всім вам, воїни!

Сьогодні в Авдіївці разом із командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усіх, хто на нулі. Хто захищає нашу країну. Безмежна вдячність. Та всім рідним, кожній родині наших героїв. І всім, хто допомагає. Хто працює, щоб у хлопців на фронті було необхідне. І всім у світі, хто вірить у нас і робить усе, щоб Україна змогла більше. Памʼятаємо, що вирішується в цій війні. Та захищаємо нашу державу", - сказав Зеленський.

Під час поїздки президент відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади, яка перебуває в Авдіївці. Зеленський заслухав доповідь командира бригади – Героя України Миколи Чумака – про оперативну ситуацію на напрямку та перебіг оборонних дій.

Зеленський відвідав позиції 110-ї ОМБр в Авдіївці та нагородив військових 01

"Глава держави розпитав військових про основні потреби, серед яких найчастіше згадували необхідність поповнення особового складу та засоби РЕБ. Водночас бійці зазначили, що забезпечення дронами останнім часом значно покращилося", - ідеться у повідомленні.

Також читайте: На Авдіївський напрямок почали надходити необхідні дрони від держави, - Бутусов

Зеленський відвідав позиції 110-ї ОМБр в Авдіївці та нагородив військових 02
Зеленський відвідав позиції 110-ї ОМБр в Авдіївці та нагородив військових 03

Зеленський також вручив оборонцям Авдіївки державні нагороди. Зокрема, з рук Президента отримав орден "Золота Зірка" молодший сержант Ігор Тимощук, якому присвоєно звання Героя України. Відзнакою Президента "Хрест бойових заслуг" нагороджено старшого лейтенанта Євгена Байкова. Також Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орден "За мужність" ІІІ ступеня.

Зеленський відвідав позиції 110-ї ОМБр в Авдіївці та нагородив військових 04
Зеленський відвідав позиції 110-ї ОМБр в Авдіївці та нагородив військових 05
Зеленський відвідав позиції 110-ї ОМБр в Авдіївці та нагородив військових 06

Також читайте: Росіяни весь час кидають підкріплення в район Авдіївки, обстановка змінюється постійно, - Тарнавський

Автор: 

Зеленський Володимир (23790) Авдіївка (2342) 110 окрема механізована бригада (107)


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Топ коментарі
+81
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29.12.2023 18:47
+61
Поганий знак
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29.12.2023 18:42
+51
Безцінні кадри Зеленського.
Розвалили економіку, доб'ють оборонку.
"Колишні чиновники повертаються: Милованова і Гончарука призначили в наглядову раду "Укроборонпрому"
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29.12.2023 18:43
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Это на сколько километров перетащили этот указатель? Там на заднем плане воин уже ******** его поддерживать.
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29.12.2023 20:02 Відповісти
хто небудь з тих героїв спитав у цього клоуна за маріуполь за мобілізацію за чому нема зброї та дронів за багато іншого? нє? це значить що їх все влаштовує.. ну то хай сидять в окопах поки всі не виздохнуть. що ще сказать? мєдалькі їм дали...
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29.12.2023 20:04 Відповісти
Шут гороховый, расскажи бойцам сколько средств на клоун-марафон ушло за 2 года, вместо оборудования хорошо укрепленных позиций. Тварь!
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29.12.2023 20:04 Відповісти
Попри всей негатив - Молодець. При всіх реальних ризиках і загрозах, не те що пуйло - вживу нагороджує на першій лінії оборони. І судячи з фото він помітно постарів за останні роки.
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29.12.2023 20:07 Відповісти
Там де Боневтік не обстрілюють!
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29.12.2023 20:57 Відповісти
Точно ,згідно Оману ,мабуть
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29.12.2023 21:09 Відповісти
Я заплякаль від вашого коментаря,сльози рікою
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29.12.2023 21:12 Відповісти
Краще б він порозумнішав.
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30.12.2023 08:36 Відповісти
Зеленский мой Президент
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29.12.2023 20:11 Відповісти
Заберіть його до себе.
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30.12.2023 08:37 Відповісти
а їздити на передову і керувати чиновниками буде Наталія Балун... Мабудь з нею одразу, спілкуватись буде будь який чиновник Європарламенту і США?

По закінченні війни має бути Суд над усіма чиновниками країни.
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30.12.2023 11:54 Відповісти
памятаю він і в Бахмут приїзджав.і що ? ну не постріляли день,а потім знищили.
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29.12.2023 20:11 Відповісти
Ну і що тут поганого, що у Бахмут він приїзжав? Може краще було йому з польсько - угорського кордону патріотизм проявляти ? Але на цей раз це не спрацює, не ті часи. Краще б він послав в Авдієвку своїх героїчних хлопців з Кварталу, гарно озброєних та підготовлених. Підмінити тих воїнів що там 2ий рік сидять в окопах.
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30.12.2023 09:30 Відповісти
в Европе очень уважают Зеленского
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29.12.2023 20:13 Відповісти
А Німеччина це Європа?


Ой бл..куди ти падло непруще приїхав ?! Показовий виїзд ...до Авдеєвки ! ...та дайте цьому поцу прикладом по голові ...

Оце повага!
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30.12.2023 11:33 Відповісти
Не сміши. Своє здивоване ставлення до нього європейські політики висловлювали ще в перші місяці царювання цієї істоти після перших зустрічей з ним. На контрасті з відношенням до Порошенка це дуже кидалось у вічі. І це справедливо. А зараз війна, а воно як-ніяк офіційно представляє Україну, тож Захід стримується щоб не нашкодити нашій країні.
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30.12.2023 13:05 Відповісти
Они уважают украинский народ и армию, к сожалению в его лице,потому что в западной дипломатии так принято.А то что его якобы уважают небось по телемарафрну паспиарили. Кому я это все рассказываю, и главное зачем?
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30.12.2023 19:45 Відповісти
А что здесь Дермак делает, канцтовары которого осталось в Киеве?
Планы вынюхивает? О, как смотрит! Как будто что-то соображает.
Или знает, что фотографирует и напускает умный вид.
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29.12.2023 20:13 Відповісти
GPS маячки розставляє, чи не розумієте?
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29.12.2023 20:52 Відповісти
Він має контролювати всі дії інфантильного песика. Бо той по дурості та ще й з переляку перед військовими може нашкодити власним планам "завхоза".
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30.12.2023 13:08 Відповісти
Понтарь- дурогон.
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29.12.2023 20:37 Відповісти
Як сказав Чінгізхан після здачі зрадниками Бухари-Хто зрадив народ один раз той зрадить і ще раз- це 73% усвідомлюють.
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29.12.2023 20:45 Відповісти
Монголи після "мавр сделал свое дело" ламали зрадникам хребти і лишали в полі.
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29.12.2023 22:35 Відповісти
Чому ж Сашкові Невському та його татусеві не зламали?
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30.12.2023 18:52 Відповісти
Єта фсьо прощє паренай рєпи. Для орди вони були свої. Ну тіпа розборки на "куліковам полє", кто же там і с кєм, і за что ваівал. Діди ваівалі !
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30.12.2023 22:45 Відповісти
Ой бл..куди ти падло непруще приїхав ?! Показовий виїзд ...до Авдеєвки ! ...та дайте цьому поцу прикладом по голові ...
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29.12.2023 20:56 Відповісти
Там де він стоїть ,ще рік назад мінометом можно б було дістати,та навіть глибше,не кажучи про щось міцніше.,а зараз тим більше...
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29.12.2023 21:06 Відповісти
Іпать кацап ти лошара! Я ледь зрозумів, що ти мав на увазі!
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30.12.2023 05:47 Відповісти
Тряпка видосик с посощью хромакей запилял?
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29.12.2023 21:08 Відповісти
я б йому в морду ту нагороду запечатав, кончений виродок, що стільки горя приніс людям.
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29.12.2023 21:10 Відповісти
І де ця "позиція", якщо крім своєї неголеності і флісової "боневтікачки" на ньому нічого захисного нема.
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29.12.2023 21:11 Відповісти
Нічого так собі Бєдосік поздоровив сьогодні з Н.Р... зовсім ніфіга (не)співпадіння.
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29.12.2023 21:14 Відповісти
Авдіївка,- все проглядається ворогом, небо насичено ..., невідомо чим. Тихо!, - найвеличніший робить селфі.
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29.12.2023 21:15 Відповісти
Діяльність керівництва 110 ОМБР заслуговує розслідування, а не медальки.
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29.12.2023 21:19 Відповісти
Ветер флаги рвёт, а у преЗедента волос на башке не шевельнется. Заговоренный....
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29.12.2023 21:19 Відповісти
Який сміливий президент, ні тобі бронежилета, ні шолом на голову, прям відчайдух якийсь, і кацапи не стріляють, теж мабуть зачаровані таким героїзмом.
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29.12.2023 21:27 Відповісти
Робочі карта комбріга з нанесеним розташування підрозділів - або "таємна" або "ДСК"

Чого туди витрищівся "цивільний представник команди" ??
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29.12.2023 21:30 Відповісти
Уря!!!! Прапор, який найближчий до Зелі - це нашої роти 31-ої ОМБр. Судячи по напису, належить одному з "Братів Гавс".
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29.12.2023 21:33 Відповісти
З популізма почав, популізмом і продовжує.. Замість медальок хай би дрони привіз і профінансував облаштування укріплень. Тоді би більше героїв повернулися б додому живими. Якщо кожен буде робити сумлінно свою роботу, то герої не ************.
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29.12.2023 21:35 Відповісти
@pogranec2063

https://twitter.com/pogranec2063/status/1740791303527690320

Легенький вітерець ніжно хитав 24-ту арматуру. Повз пролітали бігборди,сміттєві баки.
І жодна волосина зачіски не шевельнулась у нашого Ящетута.
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29.12.2023 21:36 Відповісти
Дивишся на ці світлини і бачиш з одного боку Героїв, які гідні цих державних нагород, бо вони за державу віддають свої життя та здоров"я, а з іншого боку ницого брехливого самозакоханого ватника, для якого ці світлини лише частина його самопіару. Доборолась Україна до самого краю ... негідник нагороджує Героїв.
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29.12.2023 21:38 Відповісти
Вперед керманіч. Ми тобі віремо,
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29.12.2023 21:44 Відповісти
иди жри шашлик
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29.12.2023 22:46 Відповісти
Вперед - то щоб пішов на штурм позицій орків? Я теж хотів би це побачити.
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30.12.2023 13:14 Відповісти
Слов нет, однэ матючча.
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29.12.2023 21:45 Відповісти
Молодець , не побоявся приїхати до наших хлопців. Цензор , робіть щось із кацапськими тролями на вашому сайті і на цій гілці зокрема. Таке засилля не робить авторитету цензору
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29.12.2023 21:45 Відповісти
Зеленский здав рашистам, своїми - не стрілять, отвести войска в одностороннем порядке - 600 км обороних споруд у три лінії оборони( це бетонні споруди, окопи у повний профіль, взводні, ротні бетоні опорні пункти) - ці три лінії оброни будувала вся країна у 15-16 роках. Але більшість українців вирішила - а нахріна нам оборона - дороги треба, та вибрала наркомана.
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30.12.2023 04:15 Відповісти
Шашлыки, блт
Зато хотьпаржом
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30.12.2023 09:17 Відповісти
Тепер ржутьна кутні
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30.12.2023 09:30 Відповісти
Зелена гнида, ану швиденько до ТЦК!
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30.12.2023 05:51 Відповісти
Я не троль, не бот. Пересічний українець. Але я відверто зневажаю цю потвору. Жадібну, тупу, мстиву потвору. Не буду навіть перераховувати за що, про це вже тисячі разів писали ті хто мають очі та мозок.
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30.12.2023 13:22 Відповісти
Какая же лицемерная тварь.
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29.12.2023 21:51 Відповісти
НЕТРЯПКО...............
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29.12.2023 21:55 Відповісти
треба не відосики знімати а будувати військову індустрію
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29.12.2023 22:27 Відповісти
В міре нєт байца смілєй нашего чітирєжди укланіста !
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29.12.2023 22:37 Відповісти
пздц, он сольёт локацию
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29.12.2023 22:41 Відповісти
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29.12.2023 22:49 Відповісти
Нелох поїхав туди казати їм скласти зброю і відступити? Чому його туди пускають? Він має сидіти за розмінування Чонгару!
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29.12.2023 22:59 Відповісти
Хитре падло , знає коли їхати краще в Авдіївку ....бо Київ ******** ...
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29.12.2023 23:06 Відповісти
Нихрена он не знает, каждый день разнюхивается в говно, куда привезли там и сфоткался.
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29.12.2023 23:38 Відповісти
Згодна з вами 👍він не знає ,ті шо возять це опудало ...знають
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29.12.2023 23:45 Відповісти
Під час селфі літери "Авдіївка" повинні бути інвертованими, волосся від вітру не ворушиться, тобто павільонна зйомка
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29.12.2023 23:41 Відповісти
Що не знаєте як "дзеркальний режим" відключити? Скоріше відео зроблено у середині листопада.
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30.12.2023 00:26 Відповісти
І знову цей гнусявий ПІДОР приперся з дЄрьмаком...Хочь би щось корисне привіз військовим з своїх мільярдів як Порох,пікап,старлінк,буржуйку чи дрони !!!
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29.12.2023 23:48 Відповісти
де наші 150 ракет які сьогодні вночі мають летіти на москву?? де вони?? де хоч якась відповідь?
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30.12.2023 00:06 Відповісти
я так розумію в авдіївку він попрощатися приїхав. перед сдачею...
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30.12.2023 00:10 Відповісти
100% . С Херсоном-22 так же было... ((
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30.12.2023 09:15 Відповісти
путін зацікавлений щоб шут залишався президентом, тому там йому нічого не загрожує
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30.12.2023 00:28 Відповісти
Скажіть будь ласка навіщо цього болванчика туди тягають.Шоб що.Він же ситься навіть журналістів.Пресуха показала.Після питання його спочатку заклинило,а потім вінакинувся на нього як обісявшойся дрібний гопнік нарвавшись на людину яка сільнійше за нього.
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30.12.2023 05:41 Відповісти
Куда приползает - беда будет! Вспомните Херсон за неделю до вторжения. И после освобождения - как привезли мартышку ермака, так начали крыть нещадно
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30.12.2023 09:14 Відповісти
Краще б він послав в Авдієвку своїх героїчних хлопців з Кварталу, гарно озброєних та підготовлених. Підмінити тих воїнів що там 2ий рік сидять в окопах.
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30.12.2023 09:15 Відповісти
Вже Знімаюю капельха перед людьми,повіривши шо це полено тупе був в авдіївки.Учора ранком він був у бункері а вже середині дня в авдієвці(450)км.Не фантастика стала дійсністью чи це телепорт?
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30.12.2023 09:32 Відповісти
Ти диви, як зелєбобіків пре!
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30.12.2023 10:56 Відповісти
Цікаво, хоч хтось із цих героїчних хлопців спитав Хєрпіду, де, *****, 26000 дронів з таємничого складу?
Хлопці, якщо не ви спитаєте, то хто?!
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30.12.2023 11:37 Відповісти
І знов ця харя зрадника дермака не вірю
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30.12.2023 12:42 Відповісти
МАМА, Я ЄДУ В АВДЄЄВКУ!!!!!!

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30.12.2023 12:52 Відповісти
Без шолому, як завжди, нехтуючи усіма правилами!!! Все це схоже на погану виставу. Я більше осьго бісить Ермак на кожній світлині
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30.12.2023 13:09 Відповісти
Пам'ятаю як цей шлімазел персонально розброював Азов та плигав, як кр гопнік, на війскових Азова, а потім взагалі здав Азов та 36 Бригаду Миколаївских морпіхів до катівень та вбивства рашистами у Маріуполі - https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M https://www.youtube.com/watch?v=u0K5sKA7J4M

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30.12.2023 13:25 Відповісти
https://t.me/OstapDrozdovOfficial Ostap Drozdov

Депрес-конференція.

Це жахливо. Катастрофічно плінтусний рівень усіх компонентів публічної політики без вийнятку. Це навіть не рівень району чи містечка. Це взагалі навіть не політичний рівень.

Навіть натяку нема на компетентність і обізнаність. У жодному з питань. Хаотизм думки. Розірваність вербального мовлення. Майже патологічний плеоназм і тавтології (надлишковість і дублювання одних і тих же одноманітних висловів).

Повне нерозуміння контексту. Хапання за завчені звороти риторики, які, помітно, вже давно охололі й вистуджені навіть для мовця. Абсолютна негнучкість ні в мисленні, ні в реакціях, ні в акцентах, ні навіть у кінесиці тіла.

Цілковита неспроможність мотивувати свій народ. Ущент вигасле полум'я. Дотла вичахла ватра. Лідерські якості й харизма - навіть не нуль, а мінус. Пропаганда втоми, виснаги, знемоги, інтелектуальної поверхневості й астенії.

Абсолютна влада - в руках абсолютної пересічі. Це навіть не бліда серединка. Це щось украй аутсайдерське, притуплене, побіжне, плитке, мілке, застійне, прибите, пригнічене.

Коли з копій копії робляться наступні копії - кожна з них стає все блідіша.
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30.12.2023 14:29 Відповісти
Головне, що Єрмака не забув з собою взяти. Головного військового менеджера і рушія реформ
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30.12.2023 14:46 Відповісти
Sho tam robyt' potvora-der'mak ??!! De drony vova !!!???
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30.12.2023 16:26 Відповісти
Ма сатрі какой я верховний!
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30.12.2023 18:37 Відповісти
2км від фронту.
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01.01.2024 16:39 Відповісти
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