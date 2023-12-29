Зеленський відвідав позиції 110-ї ОМБр в Авдіївці та нагородив військових. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Президент України Володимир Зеленський відвідав позиції 110-ї окремої механізованої бригади ЗСУ в Авдіївці.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Авдіївка. Наші позиції. Наші хлопці. Україна тут захищає своє. І захищає увесь наш народ. Як і на всій лінії на передовій. Донеччина. Харківщина. Запоріжжя. Херсонщина – лівий берег. Це важко. Це біль, це втрати. І це люди, які на собі тримають життя України. Тут життя виборюється. І ми вдячні всім бійцям. Кожному солдату й матросу. Кожному сержанту, кожному офіцеру, які виносять цю війну на собі. Я дякую всім вам, воїни!
Сьогодні в Авдіївці разом із командою привітали воїнів з Різдвом, з Новим роком. Усіх, хто на нулі. Хто захищає нашу країну. Безмежна вдячність. Та всім рідним, кожній родині наших героїв. І всім, хто допомагає. Хто працює, щоб у хлопців на фронті було необхідне. І всім у світі, хто вірить у нас і робить усе, щоб Україна змогла більше. Памʼятаємо, що вирішується в цій війні. Та захищаємо нашу державу", - сказав Зеленський.
Під час поїздки президент відвідав передовий контрольно-спостережний пункт 110-ї окремої механізованої бригади, яка перебуває в Авдіївці. Зеленський заслухав доповідь командира бригади – Героя України Миколи Чумака – про оперативну ситуацію на напрямку та перебіг оборонних дій.
"Глава держави розпитав військових про основні потреби, серед яких найчастіше згадували необхідність поповнення особового складу та засоби РЕБ. Водночас бійці зазначили, що забезпечення дронами останнім часом значно покращилося", - ідеться у повідомленні.
Зеленський також вручив оборонцям Авдіївки державні нагороди. Зокрема, з рук Президента отримав орден "Золота Зірка" молодший сержант Ігор Тимощук, якому присвоєно звання Героя України. Відзнакою Президента "Хрест бойових заслуг" нагороджено старшого лейтенанта Євгена Байкова. Також Зеленський вручив ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та орден "За мужність" ІІІ ступеня.
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По закінченні війни має бути Суд над усіма чиновниками країни.
Ой бл..куди ти падло непруще приїхав ?! Показовий виїзд ...до Авдеєвки ! ...та дайте цьому поцу прикладом по голові ...
Оце повага!
Планы вынюхивает? О, как смотрит! Как будто что-то соображает.
Или знает, что фотографирует и напускает умный вид.
Чого туди витрищівся "цивільний представник команди" ??
https://twitter.com/pogranec2063/status/1740791303527690320
Легенький вітерець ніжно хитав 24-ту арматуру. Повз пролітали бігборди,сміттєві баки.
І жодна волосина зачіски не шевельнулась у нашого Ящетута.
Зато хотьпаржом
Хлопці, якщо не ви спитаєте, то хто?!
Депрес-конференція.
Це жахливо. Катастрофічно плінтусний рівень усіх компонентів публічної політики без вийнятку. Це навіть не рівень району чи містечка. Це взагалі навіть не політичний рівень.
Навіть натяку нема на компетентність і обізнаність. У жодному з питань. Хаотизм думки. Розірваність вербального мовлення. Майже патологічний плеоназм і тавтології (надлишковість і дублювання одних і тих же одноманітних висловів).
Повне нерозуміння контексту. Хапання за завчені звороти риторики, які, помітно, вже давно охололі й вистуджені навіть для мовця. Абсолютна негнучкість ні в мисленні, ні в реакціях, ні в акцентах, ні навіть у кінесиці тіла.
Цілковита неспроможність мотивувати свій народ. Ущент вигасле полум'я. Дотла вичахла ватра. Лідерські якості й харизма - навіть не нуль, а мінус. Пропаганда втоми, виснаги, знемоги, інтелектуальної поверхневості й астенії.
Абсолютна влада - в руках абсолютної пересічі. Це навіть не бліда серединка. Це щось украй аутсайдерське, притуплене, побіжне, плитке, мілке, застійне, прибите, пригнічене.
Коли з копій копії робляться наступні копії - кожна з них стає все блідіша.