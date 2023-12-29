Кулеба з бомбосховища МЗС поговорив із Боррелем про допомогу Україні з ППО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю, 29 грудня, провів телефонну розмову з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, перебуваючи в бомбосховищі МЗС під час тривоги.

Про це Кулеба сповістив у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.

Під час розмови сторони "домовилися активізувати наші спільні зусилля щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони", повідомив голова МЗС.

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Також міністр зазначив, що ключові оборонні пріоритети Києва на 2024 рік – "прискорення постачання артилерійських боєприпасів та усунення всіх бар'єрів для нарощування європейської оборонної промисловості".

"Жозеп поінформував мене, що ЄС вживає заходів для прискорення постачання обіцяної кількості артилерійських боєприпасів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості ЄС", – додав Кулеба.

Окрім того, сторони обговорили майбутній саміт ЄС 1 лютого, на якому, як очікується, буде схвалене виділення 50 мільярдів євро для України на чотири роки.

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"У зв'язку з цим я поінформував високого представника, що український уряд сьогодні схвалив план реформ, необхідний для запуску Ukraine Plan", – додав голова МЗС України.