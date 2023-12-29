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Новини Допомога Україні
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Кулеба з бомбосховища МЗС поговорив із Боррелем про допомогу Україні з ППО

кулеба,боррель

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю, 29 грудня, провів телефонну розмову з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, перебуваючи в бомбосховищі МЗС під час тривоги.

Про це Кулеба сповістив у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.

Під час розмови сторони "домовилися активізувати наші спільні зусилля щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони", повідомив голова МЗС.

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Також міністр зазначив, що ключові оборонні пріоритети Києва на 2024 рік – "прискорення постачання артилерійських боєприпасів та усунення всіх бар'єрів для нарощування європейської оборонної промисловості".

"Жозеп поінформував мене, що ЄС вживає заходів для прискорення постачання обіцяної кількості артилерійських боєприпасів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості ЄС", – додав Кулеба.

Окрім того, сторони обговорили майбутній саміт ЄС 1 лютого, на якому, як очікується, буде схвалене виділення 50 мільярдів євро для України на чотири роки.

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"У зв'язку з цим я поінформував високого представника, що український уряд сьогодні схвалив план реформ, необхідний для запуску Ukraine Plan", – додав голова МЗС України.

Автор: 

сховище (189) Кулеба Дмитро (3604) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+7
Кулеба -- ніхто!

"єрмак" керує
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29.12.2023 18:55
+6
отак проста людина в яму, депутат в бомбосховище.
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29.12.2023 18:43
+6
Ну як,треба ж пропіариться..
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29.12.2023 18:58
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29.12.2023 18:41 Відповісти
отак проста людина в яму, депутат в бомбосховище.
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29.12.2023 18:43 Відповісти
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29.12.2023 18:49 Відповісти
З бомбосховища...
Не міг втерпіти?
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29.12.2023 18:50 Відповісти
Ну як,треба ж пропіариться..
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29.12.2023 18:58 Відповісти
BBC

Велика Британія надішле в Україну більше ракет протиповітряної оборони після того, як Росія завдала хвилі авіаударів вночі, заявив уряд.

У Міноборони заявили, що буде надано близько 200 одиниць зброї.
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29.12.2023 18:51 Відповісти
А для нарощування української оборонної промисловості що ніні? Дивна позиція головного дипломата України.
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29.12.2023 18:53 Відповісти
Так для цього треба дзвонити ахмєтову, пінчуку та іншим "владєльцам заводов газєт параходов". А хто він такий, щоб їх турбувати?
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29.12.2023 19:00 Відповісти
Кулеба -- ніхто!

"єрмак" керує
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29.12.2023 18:55 Відповісти
Олег Пономарь: https://www.ponomaroleg.com/budapeshtskij-memorandum-narushila-tolko-odna-strana-rossijskaya-federacziya/ Будапештский меморандум нарушила только одна страна - рф.

Там было два обязательства: страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом.
США и Великобритания с первого дня агрессии выполняют взятые, в соответствии с Меморандумом, на себя обязательства. США и Великобритания создали мировую Коалицию против агрессора, вводят санкции, оказывают огромную помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую.
Достаточна ли помощь? Нет. Просто помощь никогда не может быть достаточна.
Возьмем для примера Израиль. Израиль обладает самой совершенной системой ПВО в мире. И Израилю противостоит не Россия с до недавнего времени второй армией в мире, а гибридная маленькая Палестина, и всё равно ракеты проходят через ПВО и падают на мирные объекты, причиняя разрушения и смерть.
США, Германия, Франция, Италия, Испания и другие союзники поставили в Украину десятки систем ПВО-ПРО и без этой помощи вся территория Украины уже лежала бы в сплошных руинах.

Отчаяние и ярость могут направить людей на поиски виновных в ложном направлении.
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29.12.2023 19:08 Відповісти
Почему же молчат западные союзники, если меморандум нарушила только одна страна, а?
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29.12.2023 19:19 Відповісти
та не мовчать!
Чи ти хочеш, щоб вони оголосили війну порушнику договору?
То забагато буде. Та й в в меморандумі (навіть не в договорі) санкції не передбачені.
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29.12.2023 19:28 Відповісти
Я ничего не хочу, знаю только что этот меморандум фуфло, поэтому про него никто не вспоминает.
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29.12.2023 19:31 Відповісти
Так он же Будапештский! Проклятое место, Ватсон!
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29.12.2023 20:31 Відповісти
Мовчать, тому що ніхто з "гарантів" навіть в думці не тримав, що той меморандум доведеться виконувати...
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29.12.2023 20:26 Відповісти
Та не, просто они бухие подписывали, поэтому в уме не держали. Надоело обсуждать эту белиберду.
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29.12.2023 20:34 Відповісти
З бомбосховища. Поговорив. Відчайдушний вчинок достойний найвищої похвали й нагороди. А міг же й не поговорити. Й не з бомбосховища не поговорити. Результат був би аналогічний. А взагалі то героїчний вчинок. Да. Особливо на фоні 99,9 % відсотка українців, котрі хй забили на тривоги й бомбосховища...
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29.12.2023 19:37 Відповісти
А почему же не из укрытия Авдеевки? Суки зеленые
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29.12.2023 19:58 Відповісти
Новина ні про що, хто такий Кулеба? Це лакей у Ермака.
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30.12.2023 07:16 Відповісти
 
 