Кулеба з бомбосховища МЗС поговорив із Боррелем про допомогу Україні з ППО
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в п’ятницю, 29 грудня, провів телефонну розмову з високим представником ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем, перебуваючи в бомбосховищі МЗС під час тривоги.
Про це Кулеба сповістив у Twitter (X), передає Цензор.НЕТ.
Під час розмови сторони "домовилися активізувати наші спільні зусилля щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони", повідомив голова МЗС.
Також міністр зазначив, що ключові оборонні пріоритети Києва на 2024 рік – "прискорення постачання артилерійських боєприпасів та усунення всіх бар'єрів для нарощування європейської оборонної промисловості".
"Жозеп поінформував мене, що ЄС вживає заходів для прискорення постачання обіцяної кількості артилерійських боєприпасів та сприяння швидкому розвитку оборонної промисловості ЄС", – додав Кулеба.
Окрім того, сторони обговорили майбутній саміт ЄС 1 лютого, на якому, як очікується, буде схвалене виділення 50 мільярдів євро для України на чотири роки.
"У зв'язку з цим я поінформував високого представника, що український уряд сьогодні схвалив план реформ, необхідний для запуску Ukraine Plan", – додав голова МЗС України.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Не міг втерпіти?
Велика Британія надішле в Україну більше ракет протиповітряної оборони після того, як Росія завдала хвилі авіаударів вночі, заявив уряд.
У Міноборони заявили, що буде надано близько 200 одиниць зброї.
"єрмак" керує
Там было два обязательства: страны-подписанты не будут прибегать к агрессии против Украины, а в случае, если такое случится, страны-подписанты сделают все, чтобы привлечь агрессора к ответственности в соответствии с международным правом.
США и Великобритания с первого дня агрессии выполняют взятые, в соответствии с Меморандумом, на себя обязательства. США и Великобритания создали мировую Коалицию против агрессора, вводят санкции, оказывают огромную помощь Украине - военную, финансовую, гуманитарную, дипломатическую.
Достаточна ли помощь? Нет. Просто помощь никогда не может быть достаточна.
Возьмем для примера Израиль. Израиль обладает самой совершенной системой ПВО в мире. И Израилю противостоит не Россия с до недавнего времени второй армией в мире, а гибридная маленькая Палестина, и всё равно ракеты проходят через ПВО и падают на мирные объекты, причиняя разрушения и смерть.
США, Германия, Франция, Италия, Испания и другие союзники поставили в Украину десятки систем ПВО-ПРО и без этой помощи вся территория Украины уже лежала бы в сплошных руинах.
Отчаяние и ярость могут направить людей на поиски виновных в ложном направлении.
Чи ти хочеш, щоб вони оголосили війну порушнику договору?
То забагато буде. Та й в в меморандумі (навіть не в договорі) санкції не передбачені.