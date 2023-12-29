МЗС Німеччини про обстріл РФ: "Ми не відійдемо від України ні на сантиметр"
Міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого російського обстрілу ракетами й дронами, який забрав життя понад 20 людей.
Про це йдеться у заяві німецького МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Зовнішньополітичне відомство заявило, що незадовго до Нового року Росія "знову розв'язала терор по всій Україні".
"Понад 100 ракет та безпілотників зруйнували, серед іншого, пологовий будинок та відірвали людей від їхнього повсякденного життя у смерть. Навіть у 2024 році ми не відійдемо від України ні на сантиметр", – наголосили там.
Топ коментарі
+8 Светлана Науменко
показати весь коментар29.12.2023 19:53
+5 Colt
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+5 Гоша Фантомас #478094
показати весь коментар29.12.2023 19:59
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Скоро за такі некреативні вис4..ри, ведмедчук заплатню урізати буде.
Партія, яку створює в Німеччині "ліва" Сара Ваґенкнехт, виступає за зближення з Росією та жорсткішу міграційну політику, розповіла її представниця Севім Даґделен.
Партія "Союз Сари Ваґенкнехт - за здоровий глузд і справедливість", яку планують зареєструвати в Німеччині у січні 2024 року, виступає проти "економічної війни та дурних енергетичних санкцій проти Росії".
DW
На данный момент готовится вторая фаза массированного ракетно-авиационного удара по тыловым объектам ВСУ на территории Украины: на внешних подкрыльевых узлах подвески и внутрикорпусных револьверных ПУ ракетоносцев Ту-95МС16 размещаются малозаметные стратегические КР Х-555 и Х-101, также осуществляется заправка топливных систем ракетоносцев. На узлах подвески дальних ракетоносцев Ту-22М3 размещаются 3,5 - 4,5-маховые многоцелевые крылатые ракеты Х-22М/МА и Х-32.
Схоже вночі знову буде гаряче . Скотобидло не вгомониться .
Так само як і літаючий вітряк Ту-95.
Ми маємо на це повне право.
А коли цих стратегів завалять, сарафанне радіо виконає свою функцію.
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Реєстрація:06.10.2023
90 відсотків тролів на гілці...
Можно даже на сантиметр отступить назад
Но при этом дать ракеты ТАУРУС!
И мы сами отвоюем сначала сантиметры
Потом метры
А потом и все километры
Нашей,украинской земли
смотришь как кто и на кого напал, смотришь на то ЧТО ИМЕЛ совок
и как можно было "напасть", типо это как бы ты "напал " на Тайсона с кулаками.
ты совковое говно, ты почитай кто и на кого "напал" ***. тупая ты дура или кто ты там
мало бомбят? чтобы ты понял, как и все подобные тебе - ЛЮБОЙ кто мочил совков - герой! Армия Власова - герои и прочие кто помогал мочить нелюдей, варваров. Орки на востоки - такие же. Иди, шоле, поплачь над пропавшими без лаптей морячками
мало водки нехватило? чтобы ты понял, как и все подобные тебе - сперва проспись от стекломоя, потом пиши каменты
то й йди радуйся чорт
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Дві неділі тому приїхав петриот з Німечччини, і якби не вони, у нас було б трупів та руйнувань у десять разів більше. Друге питання - що заважало за 30 років настругати снарядів та танків?
Казяться вони, з підводну річну хлатілію мацкви та знищені сушки!! Он, як їх, на цих адресах, попердолило…
Дотримуймося інфорМГігієни під час московської війни в Україні!! Пильнуймо вуха.
Дякуємо Західних Партнерів за дієву допомогу Українцям!
Слава Україні !