МЗС Німеччини про обстріл РФ: "Ми не відійдемо від України ні на сантиметр"

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого російського обстрілу ракетами й дронами, який забрав життя понад 20 людей.

Про це йдеться у заяві німецького МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зовнішньополітичне відомство заявило, що незадовго до Нового року Росія "знову розв'язала терор по всій Україні".

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"Понад 100 ракет та безпілотників зруйнували, серед іншого, пологовий будинок та відірвали людей від їхнього повсякденного життя у смерть. Навіть у 2024 році ми не відійдемо від України ні на сантиметр", – наголосили там.