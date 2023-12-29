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Новини Війна
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МЗС Німеччини про обстріл РФ: "Ми не відійдемо від України ні на сантиметр"

дніпро

Міністерство закордонних справ Німеччини висловило підтримку Україні після масованого російського обстрілу ракетами й дронами, який забрав життя понад 20 людей.

Про це йдеться у заяві німецького МЗС, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Зовнішньополітичне відомство заявило, що незадовго до Нового року Росія "знову розв'язала терор по всій Україні".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина недооцінила воєнний потенціал Росії щодо виробництва зброї для війни проти України, - генерал Бундесверу Фройдінг

"Понад 100 ракет та безпілотників зруйнували, серед іншого, пологовий будинок та відірвали людей від їхнього повсякденного життя у смерть. Навіть у 2024 році ми не відійдемо від України ні на сантиметр", – наголосили там.

Автор: 

Німеччина (7347) обстріл (28392)


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Топ коментарі
+8
Юрій Поліщук, розвідник ЗСУ - «Після цієї війни в прийдешніх поколіннях має лишитись два почуття : Наші нащадки мають їх ненавидіти, їхні - мають нас боятись. Цього досить.»
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29.12.2023 19:53
+5
В Германии сильна инерция Меркель. А сегодня Украина вообще-то, уже воюет и немецкими "Мардерами", и "Леопардами", и системами ПВО.
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29.12.2023 19:52
+5
в Германии полно наших ждунов, украинских, которых вполне устраивает 500 евро халявных выплат+ бесплатное жилье на социале и им насрать что взрывается в Украине. Лишь бы переждать... язык учит не хотят, работать тоже... плывут по течению лишь бы не в Украине. орано или поздно карма их накроет жестко.
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29.12.2023 19:59
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конечно у вас не получиться переместить свои границы подальше от наших))а в чем еще смысл вашего заявления??в том что ваша помощь идет дозированно чтобы мы разом все не передохли!??или в том что вы предупредили что и того возможно не будет потому как ваша оборонка встала умерла и снова отказывается оживляться??
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29.12.2023 19:45 Відповісти
В Германии сильна инерция Меркель. А сегодня Украина вообще-то, уже воюет и немецкими "Мардерами", и "Леопардами", и системами ПВО.
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29.12.2023 19:52 Відповісти
в Германии полно наших ждунов, украинских, которых вполне устраивает 500 евро халявных выплат+ бесплатное жилье на социале и им насрать что взрывается в Украине. Лишь бы переждать... язык учит не хотят, работать тоже... плывут по течению лишь бы не в Украине. орано или поздно карма их накроет жестко.
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29.12.2023 19:59 Відповісти
а сколько ждунов в росии?
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29.12.2023 20:32 Відповісти
не 500 ,а 560,но нужно сказать что подавляющее большинство это женщины и дети...в школе рядом учится целый детдом
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29.12.2023 20:50 Відповісти
Если дом разбомбили, и уже за 50, то язык не очень учится, если работа была не умственная.
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29.12.2023 21:05 Відповісти
Слухай, ви вже там на хвермі темники змініть. Сто тролів і всі пишуть одноманітні баліматью.
Скоро за такі некреативні вис4..ри, ведмедчук заплатню урізати буде.
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29.12.2023 19:56 Відповісти
вам про те у ваших методичках пишуть?вам щастить підкована і інформаційно та і політично))головне щоб платили ще гарно ,а то так стараєтесь аж піна з рота капає))де вас таких скажених набірають що на людей кидаєтесь???
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29.12.2023 20:43 Відповісти
Я,я-бла-бла-бла.
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29.12.2023 19:45 Відповісти
А що там США? Крім посла хтось щось сказав?
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29.12.2023 19:46 Відповісти
В них відпустки
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29.12.2023 19:48 Відповісти
В США традиційно під Новий рік готують індичку - це головне зараз.
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29.12.2023 19:50 Відповісти
Німецький "Союз Сари Ваґенкнехт" хоче зняття санкцій з РФ.

Партія, яку створює в Німеччині "ліва" Сара Ваґенкнехт, виступає за зближення з Росією та жорсткішу міграційну політику, розповіла її представниця Севім Даґделен.

Партія "Союз Сари Ваґенкнехт - за здоровий глузд і справедливість", яку планують зареєструвати в Німеччині у січні 2024 року, виступає проти "економічної війни та дурних енергетичних санкцій проти Росії".

DW
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29.12.2023 19:49 Відповісти
Это немецкая "Партия регионов".
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30.12.2023 01:09 Відповісти
Руснявий тг канал пише

На данный момент готовится вторая фаза массированного ракетно-авиационного удара по тыловым объектам ВСУ на территории Украины: на внешних подкрыльевых узлах подвески и внутрикорпусных револьверных ПУ ракетоносцев Ту-95МС16 размещаются малозаметные стратегические КР Х-555 и Х-101, также осуществляется заправка топливных систем ракетоносцев. На узлах подвески дальних ракетоносцев Ту-22М3 размещаются 3,5 - 4,5-маховые многоцелевые крылатые ракеты Х-22М/МА и Х-32.

Схоже вночі знову буде гаряче . Скотобидло не вгомониться .
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29.12.2023 19:50 Відповісти
Ту-22М3 - ідеальна мішень для F-16.
Так само як і літаючий вітряк Ту-95.
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29.12.2023 19:57 Відповісти
Але є проблєма. Ці лоханки не літають в зоні ураження. Вони гордо так, по-руzzкі пускають з-під тишка свої ракети.
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29.12.2023 20:00 Відповісти
95-ті пуски із Каспію. Чи дотянуться до 22-х?
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29.12.2023 20:05 Відповісти
Якщо до F-16 підвісити правильний реманент, то дотягнуться, причому, над Росією.
Ми маємо на це повне право.
А коли цих стратегів завалять, сарафанне радіо виконає свою функцію.
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29.12.2023 20:09 Відповісти
Украинца?
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29.12.2023 19:53 Відповісти
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29.12.2023 20:01 Відповісти
То хай піднімає свої жирні сраки і сам воює, а не ховається за нашими спинами. Мерзоти лицемірні.
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29.12.2023 19:54 Відповісти


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Реєстрація:06.10.2023
90 відсотків тролів на гілці...
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29.12.2023 19:58 Відповісти
Ти ще досі під кайфом?
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29.12.2023 19:59 Відповісти
Юрій Поліщук, розвідник ЗСУ - «Після цієї війни в прийдешніх поколіннях має лишитись два почуття : Наші нащадки мають їх ненавидіти, їхні - мають нас боятись. Цього досить.»
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29.12.2023 19:53 Відповісти
правда я бы на его месте то смеялся бы покрепче то
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29.12.2023 19:55 Відповісти
Єдине що я зрозумів, це те, що НАТО перейшло з дюймів на сантиметри.
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29.12.2023 19:59 Відповісти
А может вы ,немцы, останетесь на том же месте,где сейчас ?
Можно даже на сантиметр отступить назад
Но при этом дать ракеты ТАУРУС!
И мы сами отвоюем сначала сантиметры
Потом метры
А потом и все километры
Нашей,украинской земли
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29.12.2023 20:06 Відповісти
давай так!
смотришь как кто и на кого напал, смотришь на то ЧТО ИМЕЛ совок
и как можно было "напасть", типо это как бы ты "напал " на Тайсона с кулаками.
ты совковое говно, ты почитай кто и на кого "напал" ***. тупая ты дура или кто ты там
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29.12.2023 20:25 Відповісти
Ты делай что то одно - либо пиши каменты либо бухай по пятницам.
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29.12.2023 20:56 Відповісти
ты совок?
мало бомбят? чтобы ты понял, как и все подобные тебе - ЛЮБОЙ кто мочил совков - герой! Армия Власова - герои и прочие кто помогал мочить нелюдей, варваров. Орки на востоки - такие же. Иди, шоле, поплачь над пропавшими без лаптей морячками
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30.12.2023 10:16 Відповісти
ты алкачь?
мало водки нехватило? чтобы ты понял, как и все подобные тебе - сперва проспись от стекломоя, потом пиши каменты
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30.12.2023 15:43 Відповісти
Чергові порожні балачки, бо щось "ТАУРУСИ" досі не видно, після нескінченних "запевнень", "стурбованостей" та "обіцянок". І вдячність за надані крихти від обіцянок, вдячності не заслуговують. Бо загиблим та покаліченим захисникам України і цивільним, ніщо не поверне життя та здоров'я, які були втрачені через ось таких "стурбовано-занепокоїних" брехливих покидьків.
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29.12.2023 20:19 Відповісти
так ти *** сам голосував????
то й йди радуйся чорт
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29.12.2023 20:26 Відповісти
Кацапи на півтора мільярда доларів тільки за добу накидали всякої гидоти в Україну,а самі через інтернет збирають рублі на лікування своїх дітей! У моєму містечку ракета зруйнувала і побила 51 будинок приватного сектору мирного населення, 8 поранених,серед них одна дитина,а по всій країні скільки загиблих,поранених,розбитих будинків,розбитих доль людей і тут німці нам співчувають,щось обіцяють,нам від цього ні холодно,ні жарко!
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29.12.2023 20:24 Відповісти
щось обіцяють,
==
Дві неділі тому приїхав петриот з Німечччини, і якби не вони, у нас було б трупів та руйнувань у десять разів більше. Друге питання - що заважало за 30 років настругати снарядів та танків?
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29.12.2023 21:01 Відповісти
Цікаве запитання - до речі відповідь мож дадуть дадуть дадуть, німці точно дадуть на це питання відповідь - в них шей гроші завжди на відміну від нас водилися і корупцівї не було і ніхто не працював не ******** "кацапський мір".
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29.12.2023 21:13 Відповісти
німці допомагають багато. Але недостатньо. Де тауруси, німеччина?? де?
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29.12.2023 23:54 Відповісти
Ja. Kein Schritt zurück! Deutsche Soldaten nicht kapitulieren!
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29.12.2023 20:25 Відповісти
Часто вспоминаю братский Договор Молотов-Риббентроп рюZZkие Шариковы выполняли успешно и чесно..от 23 августа 1939 г и 28 сентября 1939...но был ещё один братский договор .. Лаврентий Берия и Генрих Мюллер о сотрудничестве Гестапо и НКВД 11 ноября 1938 года...пили жрали и не подавились... Твари краснопузые Шизофреники 👹👺 Чекисты...
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29.12.2023 20:29 Відповісти
Глава МИД Германии Аналена Бербок красава...канцлер Шольц сделает все что она скажет 💪✊🇩🇪💪🇺🇦🔱🔱🔱
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29.12.2023 20:37 Відповісти
Дякуємо Німеччині.
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29.12.2023 20:55 Відповісти
Відразу видно *********, які по команді нагадили своїми висерами.
Казяться вони, з підводну річну хлатілію мацкви та знищені сушки!! Он, як їх, на цих адресах, попердолило…
Дотримуймося інфорМГігієни під час московської війни в Україні!! Пильнуймо вуха.
Дякуємо Західних Партнерів за дієву допомогу Українцям!
Слава Україні !
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29.12.2023 21:43 Відповісти
Дайте тауруси і багато , а не три штуки, яких взагалі нема. А то зараз поспівчувають , а потім знову підуть у них дискусії на рахунок таурусів і знов все заглохне до наступного масованого обстрілу
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29.12.2023 22:03 Відповісти
Підтверджую. Німеччина боротиметься до останнього українця.
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29.12.2023 22:58 Відповісти
 
 